Nghẹt thở hành trình mở lồng ngực cấp cứu cho bệnh nhân ngay trên đảo Trường Sa Lớn
Video Sức khỏe

Nghẹt thở hành trình mở lồng ngực cấp cứu cho bệnh nhân ngay trên đảo Trường Sa Lớn

Tam Dân
Tam Dân
12/11/2025 06:00 GMT+7

Tổ phẫu thuật, gây mê hồi sức phối hợp tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 đã phẫu thuật mở lồng ngực khẩn cấp cứu sống nam bệnh nhân bị tràn máu, tràn khí màng phổi ngay tại đảo Trường Sa Lớn, trước khi chuyển viện vào đất liền.

Khoảng 14 giờ ngày 8.11.2025, anh Huỳnh Ngọc K. (sinh năm 1990, quê xã Tam Hải, TP.Đà Nẵng) công nhân của Công ty TCDG, trong lúc lặn sâu khoảng 11 mét tại khu vực quần đảo Trường Sa bất ngờ xuất hiện đau ngực trái, khó thở dữ dội. Bệnh nhân được đưa vào bệnh xá đảo Trường Sa Lớn lúc 0 giờ 45 ngày 9.11 trong tình trạng tỉnh, mạch nhanh, huyết áp tụt. Kết quả chụp X-quang cho thấy tràn dịch, tràn khí khoang màng phổi trái lượng nhiều. 

Tổ phẫu thuật, gây mê hồi sức phối hợp tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 đã có mặt và lập tức phẫu thuật mở lồng ngực khẩn cấp cứu sống nam bệnh nhân bị tràn máu, tràn khí màng phổi ngay tại đảo Trường Sa Lớn, trước khi vận chuyển bằng trực thăng vào đất liền.

Nghẹt thở hành trình mở lồng ngực cấp cứu cho bệnh nhân ngay trên đảo Trường Sa Lớn- Ảnh 1.

Phẫu thuật mở ngực cấp cứu xử lý tràn khí, tràn máu màng phổi, đảm bảo điều kiện vận chuyển bằng trực thăng về đất liền an toàn

ẢNH: TAM DÂN

 

