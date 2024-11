Ngày 2.11, đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, thực hiện khẩu hiệu hành động "Đâu dân cần CSGT có, đâu dân khó có CSGT", chiến sĩ Đội CSGT An Lạc vừa kịp thời hỗ trợ, dẫn đường xe ô tô chở sản phụ vào bệnh viện, hạ sinh em bé an toàn.

Sản phụ bị vỡ ối được CSGT TP.HCM hỗ trợ đến bệnh viện kịp thời ẢNH: CACC

Khoảng 6 giờ 50 ngày 1.11, khi đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại giao lộ QL1 - Dương Đình Cúc, thiếu tá Trần Thanh Sang (thuộc Đội CSGT An Lạc) được người dân nhờ hỗ trợ dẫn đường xe 7 chỗ tỉnh Bến Tre đến Bệnh viện Từ Dũ.

Qua tìm hiểu, CSGT xác định trên xe đang chở chị Nguyễn Thị Bé Ng. (40 tuổi, quê Bến Tre), sản phụ mang song thai, đang bị vỡ ối, sắp sinh.

Sau khi báo cáo về đơn vị và được sự đồng ý của lãnh đạo đội, thiếu tá Trần Thanh Sang đã dùng mô tô đặc chủng hỗ trợ ô tô nói trên đến Bệnh viện Từ Dũ kịp thời, an toàn tuyệt đối trong suốt quãng đường dài trên 12 km.

Tại bệnh viện, sản phụ đã kịp thời hạ sinh 2 bé gái. Hiện tại, mẹ và 2 em bé khỏe, đang được người thân chăm sóc trong Bệnh viện Từ Dũ.

Với tinh thần và trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, hình ảnh trên một lần nữa minh chứng cho sự hết lòng, hết sức tận tụy phục vụ nhân dân, sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ nhân dân khi nhân dân gặp khó khăn của lực lượng CSGT TP.HCM.