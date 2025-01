Làm sao hạ nhiệt ùn tắc giao thông ở TP.HCM?

Xử lý nhanh các điểm ùn tắc dịp Tết Nguyên đán

Ngày 13.1, UBND TP.HCM họp đánh giá tình hình giao thông trên địa bàn và công tác phối hợp phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tại một số khu vực trọng điểm.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết từ đầu năm đến nay, số vụ tai nạn giao thông giảm 24% cho thấy tín hiệu tích cực khi áp dụng Nghị định 168/2024 của Chính phủ. Người dân có xu hướng khi tới gần tới giao lộ, đèn xanh còn khoảng 5 giây thì bắt đầu dừng. Do bề rộng mặt đường so với lưu lượng xe không đủ dẫn đến ùn ứ gần giao lộ. Công an TP.HCM đang tập trung bố trí lực lượng phân luồng từ xa, điều tiết thông qua hệ thống camera, tập trung xử lý sự cố tai nạn giao thông...

Phó giám đốc Sở GTVT Bùi Hòa An cho biết lưu lượng xe những ngày cuối năm tăng 2,8 - 11,4% so với trước, khu vực trung tâm ùn ứ. Nhu cầu đi lại từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ tăng cao, tập trung ở các đầu mối vận tải lớn như sân bay, bến xe. Hiện Sở GTVT đang phối hợp Công an TP.HCM lắp đặt bảng chỉ dẫn cho phép xe máy rẽ phải khi đèn đỏ tại nhiều giao lộ khu vực trung tâm, hiện đã lắp tại hơn 130 vị trí. Sắp tới, 2 đơn vị tiếp tục phối hợp, thống nhất tiêu chí lắp đặt.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM, đánh giá việc tuân thủ quy định của người dân được nâng cao sau khi Nghị định 168/2024 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1.1. Ông đề nghị Sở GTVT tiếp tục khắc phục một số bất cập liên quan đến tổ chức giao thông, thời lượng đèn tín hiệu; bố trí làn rẽ phải hoặc đưa ra những tiêu chí cụ thể nhằm làm cơ sở thực hiện rộng trên địa bàn.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá tình hình giao thông sắp tới sẽ phức tạp hơn do chuẩn bị vào cao điểm phục vụ đi lại dịp Tết Nguyên đán. Do vậy, ông Cường yêu cầu các đơn vị phối hợp triển khai giải pháp hạn chế ùn tắc, nhất là ở khu vực trung tâm, sân bay, bến xe... cũng như có phương án xử lý nhanh khi phát sinh ùn ứ.

Sỹ Đông