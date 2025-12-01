Đi làm về giờ tan tầm kẹt xe muốn 'nghẹt thở'

Mệt mỏi vì kẹt xe

Nguyễn Thị Trúc Ngọc, sinh viên Trường ĐH Gia Định TP.HCM, trọ trên đường Cộng Hòa, P.Tân Sơn Nhất (trước là P.4, Q.Tân Bình), TP.HCM, cho biết gần 1 tuần nay, Ngọc phải về nhà trễ từ 30 phút đến gần 1 tiếng đồng hồ mặc dù từ trường học đến nhà trọ chưa đầy 4 km. Cô cho biết, trước đây thi thoảng thì mới kẹt xe lâu, nhưng dạo gần đây tình trạng này diễn ra thường xuyên, đặc biệt là vào khung giờ tan tầm, khiến Ngọc rơi vào trạng thái mệt mỏi khi tham gia giao thông.

“Mình đã cố gắng sắp xếp thời gian để tránh việc kẹt xe, đôi lúc ở lại trường đến gần 19 giờ mới về nhà nhưng thật sự tình trạng kẹt xe này không giảm bớt là bao”, Ngọc nói.

Nhiều người cảm thấy mệt mỏi vì tình trạng kẹt xe kéo dài mỗi khi tan làm ẢNH: THÁI PHÚC

Nguyễn Tuấn Anh (23 tuổi), làm việc trên đường Thống Nhất, P.Phú Thọ Hòa, (trước là P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM), cho biết: “Mình trọ ở khu Gò Vấp nên mỗi ngày đều đi làm về đều bị kẹt xe ở hai con đường là Cộng Hòa và Trường Chinh, đi làm cả ngày cũng không mệt bằng việc đi trên hai tuyến đường chưa đầy 4 km này mà phải nhích từng chút một, có khi về nhà mất hơn 1 tiếng đồng hồ, dù chỉ di chuyển khoảng 7 km. Về tới nhà là mỏi mệt, đôi lúc mệt quá mình bỏ ăn luôn”.

Mỏi mòn chờ đèn đỏ trong dòng xe cộ đông đúc ẢNH: THÁI PHÚC

Ám ảnh tiếng động cơ, mùi khói xe cộ trong lúc bị kẹt xe

Ghi nhận tại các tuyến đường Cộng Hòa (P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM), nút giao công trường Dân Chủ, nút giao Hàng Xanh, vào buổi tan tầm, lượng xe đổ về rất đông, nhiệt độ, tiếng động cơ, kèm theo khói bụi của những loại xe gắn máy không đạt chuẩn càng khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn.

Lượng xe lưu thông trên các tuyến đường ở TP.HCM luôn đông đúc vào giờ cao điểm ẢNH: THÁI PHÚC

Tình hình giao thông ùn tắc sau giờ tan tầm khiến nhiều người ngán ngẫm ẢNH: THÁI PHÚC

Hòa trong dòng người ấy, Nguyễn Phú Nhân (25 tuổi), đang làm nhân viên văn phòng trọ tại hẻm 785 Nguyễn Kiệm, P.Hạnh Thông (trước là P.3, Q.Gò Vấp), TP.HCM, cho biết cảm giác khi phải đứng tại chỗ gần 20 phút vì không di chuyển được do kẹt xe là “mệt muốn nghẹt thở”.

“Tiếng động cơ, kèm với khói bụi khiến mình mệt mỏi, dù chỉ trọ cách chỗ làm không tới 5 km nhưng ngày nào cũng phải về nhà mất hơn 60 phút”, Nhân mệt mỏi.

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi trước các điểm nóng kẹt xe tại TP.HCM ẢNH: THÁI PHÚC

Còn đối với Hồ Thị Minh Anh (22 tuổi), đang làm công việc tự do, trọ tại đường Phan Văn Trị, P. Gò Vấp (trước là P.10, Q.Gò Vấp), TP.HCM cho biết cô cảm thấy sợ hãi vì tình trạng giao thông ở TP.HCM. Là người thường xuyên làm việc phải gặp gỡ với khách hàng, mỗi lần kẹt xe với Minh Anh mà nói là một cản trở lớn.

"Có lần mình hẹn khách lúc 18 giờ nhưng phải chuẩn bị di chuyển từ 16 giờ để tránh kẹt xe. Vào những ngày mưa thì mình còn ám ảnh hơn nữa, việc đi lại còn khó khăn hơn khi vừa bị ướt, vừa phải loay hoay giữa cảnh giao thông ùn tắc", Minh Anh nói.

Việc phải chịu cảnh vừa ướt mưa vừa kẹt xe trở nên ám ảnh hơn gấp bội ẢNH: THÁI PHÚC

Nguyễn Thị Yến Nhi, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, chia sẻ tồi tệ về việc kẹt xe liên tục lúc về nhà. Sau khi tan học, Nhi có hẹn đi chơi với bạn nhưng mọi thứ đã bị hủy vì dòng xe cộ dày đặc trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành. “Đứng gần 20 phút mà không nhích lên nổi, nên mình đã gọi điện báo hủy hẹn do kẹt xe”, Nhi nói.

Tình trạng tắc nghẽn không chỉ dừng lại ở đó, khi di chuyển về nhà trọ. Nhi tiếp tục phải chịu cảnh kẹt xe một đoạn gần 5 km. “Đó là trải nghiệm mệt mỏi với mình, giờ tan học mình cũng không dám về nhà sớm vì sợ ra là kẹt xe, mình hay tấp vào các quán cà phê gần trường để ngồi chờ đến qua giờ cao điểm”, Nhi nói.





