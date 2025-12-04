TP.HCM: Cấm xe làn ô tô đường Lê Lợi từ nay tới ngày 7.12

Ngày 4.12, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, cấm xe làn ô tô đường Lê Lợi, đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur để tổ chức sự kiện. Thời gian cấm xe từ nay đến hết ngày 7.12.

Để di chuyển khi cấm xe làn ô tô đường Lê Lợi đang được sử dụng phục vụ tổ chức sự kiện, người dân tham gia giao thông có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi.

Đường Lê Lợi cấm xe lưu thông làn ô tô từ nay đến hết ngày 7.12 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bên cạnh đó, người dân cũng có thể di chuyển vào các đường song song, liền kề đường Lê Lợi như đường Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn để tránh đường Lê Lợi vào các khung giờ cao điểm. CSGT lưu ý, các tuyến đường giao cắt đường Lê Lợi gồm đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi… vẫn lưu thông bình thường.



Vào ngày 6.12 diễn ra hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ sự kiện, khu vực tổ chức được lực lượng chức năng cấm phương tiện lưu thông hướng vào Nguyễn Huệ trong thời gian đóng đường, để tạo thành tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ phục vụ người dân vui chơi vào dịp cuối tuần.

CSGT lưu ý, người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức sự kiện này cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, CSGT TP.HCM sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và tuyến đường này.