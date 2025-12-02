Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Chở trẻ em trên 6 tuổi ngồi trước xe máy bị CSGT phạt 9 triệu: Tại sao?

Vũ Phượng
Vũ Phượng
02/12/2025 10:25 GMT+7

Chở trẻ em trên 6 tuổi ngồi trước xe máy bị CSGT phạt 9 triệu được quy định tại Nghị định 168/2024 nhưng nhiều người vẫn vi phạm.

Chở trẻ em trên 6 tuổi ngồi trước xe máy bị CSGT phạt 9 triệu là quy định có hiệu lực từ ngày 1.1.2025. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn vi phạm khi chở con tham gia giao thông.

Cụ thể, theo Nghị định 168/2024, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện hành vi ngồi phía sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển xe, trừ trường hợp chở trẻ em dưới 6 tuổi ngồi phía trước thì bị phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng.

Chở trẻ em trên 6 tuổi ngồi trước xe máy bị CSGT phạt 9 triệu: Tại sao? - Ảnh 1.

Nhiều phụ huynh vẫn chở con trên 6 tuổi ngồi phía trước xe máy tham gia giao thông

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Như vậy, người lái xe có hành vi ngồi phía sau vòng tay qua trẻ em từ 6 tuổi trở lên ngồi trước để điều khiển xe sẽ bị phạt như trên. Nếu gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10 - 14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Theo quy định thì được phép chở trẻ em dưới 6 tuổi ngồi trước xe máy. Không được phép chở trẻ em từ 6 tuổi trở lên ngồi trước xe máy.

Chở trẻ em trên 6 tuổi ngồi trước xe máy không an toàn?

Đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, việc để trẻ em - đặc biệt là trẻ từ 6 tuổi trở lên ngồi phía trước xe máy tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Khi ngồi trước, trẻ dễ bị mất thăng bằng, bị gió bụi tác động, tay chân có thể va chạm vào tay lái, gây ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng điều khiển phương tiện của người lái. Đây là một trong các nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn tự ngã hoặc va chạm.

Quy định xử phạt hành vi chở trẻ em ngồi phía trước tương đương với lỗi "người ngồi sau vòng tay qua người điều khiển để điều khiển xe" không nhằm mục tiêu gây khó khăn cho phụ huynh mà để ràng buộc trách nhiệm về an toàn. Điểm chung của hai hành vi là đều cản trở tầm nhìn, hạn chế thao tác điều khiển xe và làm tăng nguy cơ mất an toàn.

Chở trẻ em trên 6 tuổi ngồi trước xe máy bị CSGT phạt 9 triệu: Tại sao? - Ảnh 2.

Chuyện phổ biến vào giờ tan học trước các cổng trường

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Từ thực tế công tác, CSGT nhận thấy: dù phụ huynh cho rằng cho con ngồi phía trước để dễ quan sát, nhưng trên phương diện kỹ thuật điều khiển phương tiện, đây là hành vi nguy hiểm, đặc biệt đối với trẻ cấp 1. Do đó, quy định xử phạt là cần thiết để hạn chế rủi ro và bảo đảm an toàn cho cả người lái và trẻ em.

Thời gian tới, PC08 sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh chở trẻ đúng quy định, cho trẻ ngồi sau, có người lớn giữ an toàn, bảo đảm đúng luật và tránh nguy hiểm không đáng có.

CSGT nói gì về mức tiền phạt lỗi này?

Đại diện PC08 cho biết, hiện các quy định pháp luật được ban hành dựa trên các nguyên tắc khoa học về an toàn giao thông và giảm thiểu rủi ro thương tích nặng khi xảy ra tai nạn. Theo đó, an toàn luôn là ưu tiên đầu tiên.

CSGT phân tích, việc trẻ em trên 6 tuổi hoặc trẻ đã cao hoặc nặng hơn trẻ trung bình 6 tuổi ngồi phía trước người lái sẽ che khuất tầm nhìn của người điều khiển, đặc biệt là tầm nhìn gần và phía trước đầu xe. Điều này làm giảm khả năng phản xạ và xử lý các tình huống bất ngờ. 

Chở trẻ em trên 6 tuổi ngồi trước xe máy bị CSGT phạt 9 triệu: Tại sao? - Ảnh 3.

Chở trẻ em trên 6 tuổi ngồi phía trước xe máy có thể gây nguy hiểm cho trẻ

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngoài ra, hành vi này có nguy cơ chấn thương nặng nhất. Khi xảy ra va chạm giao thông, đặc biệt là va chạm trực diện, người ngồi phía trước, không có vật chắn hay thiết bị bảo vệ, sẽ là người chịu tác động trực tiếp và nặng nề nhất, dẫn đến các chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu, ngực, bụng.

"Mức phạt cao này không phải chỉ tập trung vào việc "chở trẻ em ngồi trước" mà nhắm thẳng vào hành vi tiềm ẩn nguy hiểm cực kỳ cao là vòng tay qua trẻ em để điều khiển xe. Hành vi này vừa che khuất tầm nhìn, vừa làm người lái không thể thao tác tay lái một cách linh hoạt, bị động khi cần phanh hoặc bẻ lái gấp", CSGT nhấn mạnh.

Tóm lại, việc chở trẻ dưới 6 tuổi ngồi phía trước vẫn được xem xét là trường hợp được cho phép, nhưng chở trẻ từ 6 tuổi trở lên ngồi phía trước là hành vi vi phạm và bị xử phạt là hoàn toàn chính xác.

Phòng CSGT khuyến nghị phụ huynh cần tuân thủ triệt để các quy tắc để đảm bảo an toàn tối đa cho trẻ em khi tham gia giao thông. Trẻ em trên 6 tuổi phải chở con ngồi phía sau xe máy.

CSGT cũng lưu ý, xe hai bánh được phép chở tối đa hai người trong trường hợp chở trẻ em dưới 12 tuổi. Tức là, cha, mẹ có thể chở thêm một người lớn và một trẻ dưới 12 tuổi (trong đó có trẻ trên 6 tuổi) ngồi phía sau.

Xem thêm bình luận