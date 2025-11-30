Clip học sinh chạy xe độ, che biển số: CSGT TP.HCM phạt cả học sinh lẫn chủ xe

Ngày 30.11, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết đã làm việc với các bên liên quan để xử lý vụ việc về clip "học sinh chạy xe độ, che biển số" được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo đó, từ clip trên mạng xã hội với tiêu đề "Đường Phú Châu, Thủ Đức, idol top top T.D lại đi báo rồi", CSGT ghi nhận nam thanh niên mặc đồng phục Trường THCS - THPT Hoa Sen chạy xe dùng khẩu trang che biển số lưu thông trên đường.

Hình ảnh H.Q.T.D chạy xe độ, che biển số do D. tự đăng lên TikTok của mình ẢNH CẮT TỪ CLIP

Qua rà soát từ các bình luận trên Facebook, CSGT xác định được 3 tài khoản TikTok có liên quan đến H.Q.T.D (17 tuổi). Lực lượng cũng xác định được H.Q.T.D thường sử dụng xe mô tô biển số 61CA - 095.xx do ông H.Q.S (ở phường Dĩ An, TP.HCM) - cha ruột của H.Q.T.D đứng tên.

Ngoài ra, CSGT còn xác định H.Q.T.D từng điều khiển xe mô tô biển số 60B2 - 682.xx. Đây là chiếc xe trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Liên quan vụ việc, khuya 29.11, CSGT Rạch Chiếc đã mời những người liên quan đến làm việc.

CSGT làm việc với H.Q.T.D và những người liên quan ẢNH: PC08

H.Q.T.D thừa nhận, 13 giờ ngày 27.11, H.Q.T.D sang nhà bạn là N.T.D (16 tuổi, học cùng trường) chơi, đồng thời yêu cầu N.T.D gắn cây pô xe màu vàng mới mua và tháo gương chiếu hậu bên trái xe mô tô biển số 60B2 - 682.xx.

Sau đó, H.Q.T.D mượn xe này chạy ra đường Phú Châu và nhờ bạn chạy phía sau để quay clip rồi H.Q.T.D tự đăng lên TikTok của mình. H.Q.T.D che biển số xe để tránh công an và người dân báo tin cho cơ quan chức năng.

Con cho bạn mượn xe, cha mẹ lãnh đủ

Tại trụ sở Đội CSGT Rạch Chiếc, bà N.T.Đ (48 tuổi, mẹ H.Q.T.D) cho biết không biết con trai chạy xe mô tô độ, che biển số và đăng lên mạng xã hội. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, con trai báo với bà là đi học.

Ngày thường, H.Q.T.D sử dụng chiếc xe biển số 61CA - 095.xx do cha mình đứng tên để đi lại.

Bên cạnh đó, CSGT cũng mời ông N.T.Đ (53 tuổi, chủ xe gắn máy 60B2 - 682.xx) đến làm việc. Ông N.T.Đ cho biết, ông mua xe này nguyên bản cũ nát, bể ốp xe với giá 2,5 triệu đồng ở đường Tô Ngọc Vân để đi làm.

Ban đầu, xe ông mua có màu trắng và xám nhưng sau thời gian sử dụng bị bể ốp nhựa xe. Con trai ông là N.T.D đã mua vỏ nhựa màu đen về thay đổi vỏ bên ngoài của xe nên màu sắc xe đã không đúng với màu trong đăng ký xe.

H.Q.T.D thừa nhận chạy xe che biển số để tránh công an và người dân trình báo ẢNH: PC08

Khi được CSGT hỏi việc con trai ông đã thay pô màu vàng và tháo gương chiếu hậu bên trái của xe để quay clip tung lên mạng hay không, ông N.T.Đ khẳng định không biết và không giao xe cho con sử dụng.

"Con trai tôi cùng bạn là H.Q.T.D tự ý lấy xe sử dụng, sau đó quay clip đưa lên mạng xã hội", ông N.T.Đ thông tin.

Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản phạt H.Q.T.D vì điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái, không có bộ phận giảm thanh, gắn biển số xe bị che lấp, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xi lanh từ 50 - 125 cm3, tự ý thay đổi máy, đặc tính của xe. Tổng mức phạt của H.Q.T.D khoảng gần 14 triệu đồng.

Ông N.T.Đ (chủ xe 60B2 - 682.xx) dù khẳng định không giao xe nhưng cũng bị lập biên bản vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Với lỗi này, ông Đ. bị CSGT phạt 9 triệu đồng và tạm giữ xe.

Theo Ban An toàn giao thông TP.HCM, 10 tháng năm 2025, TP.HCM xảy ra 145 vụ tai nạn giao thông liên quan 185 học sinh, làm 19 em tử vong và 78 em bị thương. CSGT đã lập biên bản gần 10.000 trường hợp học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi điều khiển xe và gần 5.000 trường hợp phụ huynh giao xe cho người không đủ điều kiện.