Đời sống Cộng đồng

CSGT TP.HCM lưu ý: Từ 6.12, điều chỉnh tổ chức giao thông cầu Tân Thuận 1

Vũ Phượng
Vũ Phượng
04/12/2025 13:57 GMT+7

CSGT TP.HCM vừa thông báo, từ ngày 6.12 điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực cầu Tân Thuận 1 (phường Tân Thuận). Người dân cần lưu ý lộ trình thay thế dưới đây.

Ngày 4.12, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực cầu Tân Thuận 1 (phường Tân Thuận). Cụ thể như sau:

  • Cấm xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở trên 1,5 tấn, cấm xe ô tô khách trên 16 chỗ, cấm xe có trọng tải toàn bộ xe trên 6 tấn lưu thông qua cầu Tân Thuận 1;
  • Điều chỉnh hạn chế chiều cao xe lưu thông qua cầu Tân Thuận từ 3,5 m thành 2,5 m.

Thời gian triển khai: kể từ ngày 6.12.2025.

CSGT TP.HCM lưu ý: Từ 6.12, điều chỉnh tổ chức giao thông cầu Tân Thuận 1 - Ảnh 1.

Cầu Tân Thuận 1 được xây dựng từ năm 1905, đến nay đã trải qua 120 năm khai thác và sử dụng, là một trong những cây cầu lâu đời nhất của TP.HCM

ẢNH: SẦM ÁNH

CSGT hướng dẫn lộ trình thay thế cầu Tân Thuận 1

Khi điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực cầu Tân Thuận 1, CSGT hướng dẫn lộ trình thay thế như sau:

Lộ trình 1 thay thế cho các xe ô tô khách trên 16 chỗ, ô tô tải trên 1,5 tấn lưu thông qua cầu Tân Thuận 1: đường Huỳnh Tấn Phát - đường Nguyễn Văn Linh - cầu Tân Thuận 2 - đi Nguyễn Tất Thành.

CSGT TP.HCM lưu ý: Từ 6.12, điều chỉnh tổ chức giao thông cầu Tân Thuận 1 - Ảnh 2.

Lộ trình 1

ẢNH: PC08

Lộ trình 2 thay thế cho các xe ô tô khách trên 16 chỗ, ô tô tải trên 1,5 tấn lưu thông qua cầu Tân Thuận 1: đường Huỳnh Tấn Phát - đường Trần Xuân Soạn - đi Nguyễn Thị Xiếu - cầu Tân Thuận 2 - đi Nguyễn Tất Thành.

CSGT TP.HCM lưu ý: Từ 6.12, điều chỉnh tổ chức giao thông cầu Tân Thuận 1 - Ảnh 3.

Lộ trình 2

ẢNH: PC08

Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai lắp đặt băng rôn, biển báo hiệu giao thông theo đúng quy định để giúp cho người tham gia giao thông nhận biết về việc điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực cầu Tân Thuận 1 và lựa chọn hướng đi khác cho phù hợp.

Là đơn vị đảm trách địa bàn, Đội CSGT Bến Thành sẽ tăng cường bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng, hướng dẫn cho các phương tiện di chuyển.

Đồng thời, CSGT sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, không chấp hành hiệu lệnh của hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ tại khu vực gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, CSGT khuyến cáo người dân phải chủ động tìm hiểu về lộ trình di chuyển, lựa chọn hướng đi cho phù hợp.

Ngoài ra, trong quá trình di chuyển, người dân phải tuân thủ các quy tắc tham gia giao thông, tuân thủ quy định về tốc độ cũng như tuân thủ theo sự điều tiết, hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng nhằm góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Cầu Tân Thuận 1 được xây dựng từ năm 1905, đến nay đã trải qua 120 năm khai thác và sử dụng, là một trong những cây cầu lâu đời nhất của TP.HCM.

Cầu Tân Thuận 1 bắc qua kênh Tẻ, có độ dài khoảng 241 m, rộng 8 m. Trải qua nhiều lần sửa chữa, đến năm 2008, cây cầu này đã được nâng tải trọng lên 30 tấn và chỉ cho phương tiện lưu thông một chiều hướng từ quận 7 sang quận 4 cũ. Hướng ngược lại, người dân phải lưu thông qua cầu Tân Thuận 2.

Khám phá thêm chủ đề

