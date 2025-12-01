Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Sự thật clip 'bị chở lên phường, nam thanh niên ngồi sau chọc lét làm CSGT ngã xe'

Diệu Mi
Diệu Mi
01/12/2025 15:14 GMT+7

Mạng xã hội đang chia sẻ clip 'bị chở lên phường, nam thanh niên ngồi sau chọc lét làm CSGT ngã xe' thu hút hàng chục ngàn lượt bình luận. Sự thật thế nào?

Mấy ngày qua, mạng xã hội xôn xao các bài đăng với tiêu đề "Bị chở lên phường, nam thanh niên ngồi sau chọc lét làm CSGT ngã xe". Các bài đăng được chia sẻ trên nhiều fanpage và thu hút hàng chục ngàn bình luận, chia sẻ.

Dưới các bài đăng còn kèm theo đoạn clip ghi lại cảnh một CSGT chở theo một nam thanh niên chạy xe máy bị té ra đường. Ngay lúc này, người quay clip cười cợt nhả. Dù vậy, CSGT vẫn bình tĩnh đứng dậy, yêu cầu nam thanh niên ngồi sau lên xe để tiếp tục chở về trụ sở.

Lúc này, một CSGT đi xe mô tô đặc chủng chạy đến hỗ trợ.

Sự thật clip 'bị chở lên phường, nam thanh niên ngồi sau chọc lét làm CSGT ngãxe' - Ảnh 1.

Hình ảnh trong clip bị chở lên phường, nam thanh niên ngồi sau chọc lét làm CSGT ngã xe được chia sẻ trên mạng xã hội

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ở phần bình luận, cư dân mạng bức xúc cho rằng hành vi của nam thanh niên ngồi sau vì có thể gây nguy hiểm tính mạng cho cả CSGT và chính bản thân. Nhiều người thắc mắc: "Hành vi này có là chống người thi hành công vụ không?", "Từ hành chính sang hình sự", "Chống người thi hành công vụ thì gặp hoài. Chọc lét người thi hành công vụ thì mới gặp lần đầu"...

Nhiều người khác cũng phẫn nộ vì thái độ cười cợt nhả của người quay clip trong hoàn cảnh này.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, sự việc "bị chở lên phường, nam thanh niên ngồi sau chọc lét làm CSGT ngã xe" trong clip xảy ra khoảng năm 2018 tại TP.HCM nhưng mấy ngày qua các trang mạng xã hội bất ngờ chia sẻ trở lại. Nam thanh niên trong clip vi phạm giao thông nên bị CSGT đưa về trụ sở để làm việc.

Không chỉ vụ việc này, gần đây, nhiều vụ việc xảy ra từ vài năm trước cũng được các trang mạng đăng tải trở lại, không thông tin rõ ràng.

Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là các clip, hình ảnh về những vụ việc đã xảy ra từ nhiều năm trước nhưng được đăng tải lại.

Việc các nội dung cũ bị cắt ghép, chia sẻ thiếu bối cảnh hoặc không kèm thông tin thời gian cụ thể dễ khiến người xem hiểu nhầm đây là sự việc mới xảy ra, từ đó gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong dư luận.

Người dân cần kiểm chứng nguồn tin, thời điểm xảy ra vụ việc và thông tin từ cơ quan chức năng trước khi bình luận hoặc lan truyền, tránh vô tình tiếp tay cho tin giả, tin sai sự thật, thậm chí có thể bị xử phạt.

