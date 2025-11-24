CSGT TP.HCM phạt hàng loạt phụ huynh, học sinh không đội mũ bảo hiểm

Ngày 24.11, Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) tuần tra kiểm soát gần giao lộ Tân Sơn - Phạm Văn Bạch (phường An Tây Hội). Thời điểm kiểm tra diễn ra đúng giờ tan học buổi trưa nên lưu lượng học sinh và phụ huynh khá đông.

Nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm bị CSGT TP.HCM thổi phạt ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trong khoảng 45 phút, CSGT ghi nhận nhiều trường hợp học sinh điều khiển xe máy, xe máy điện nhưng không đội mũ bảo hiểm; một số phụ huynh chở con cũng không chấp hành quy định tương tự.

Khoảng 10 giờ 50, CSGT phát hiện em Đ.P.T (học sinh lớp 10) chạy xe máy điện chở bạn trên đường Tây Sơn nhưng cả hai không đội mũ bảo hiểm. Em T. không mang theo CCCD và cũng không có giấy đăng ký xe. CSGT đã lập biên bản phạt em T. 500.000 đồng, tạm giữ phương tiện.

Theo quy định, em T. phải mang các giấy tờ liên quan đến xuất trình, đóng phạt sau đó mới có thể nhận lại xe.

Phụ huynh chở 3 người trên xe, không đội mũ bảo hiểm cho con ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tương tự, em T.Q.Đ (17 tuổi, học sinh lớp 12) cũng bị CSGT dừng xe lập biên bản vì điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm. Trường hợp này, em Đ. chạy xe dưới 50 cc, đã trên 16 tuổi nên không bị phạt lỗi "chưa đủ điều kiện lái xe".

Khoảng 11 giờ, chị N.T.T.H (ở phường Đông Hưng Thuận) bị CSGT mời dừng xe kiểm tra khi điều khiển xe máy chở con nhưng cả hai không đội mũ bảo hiểm. Chị cũng không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe nên phương tiện bị tạm giữ.

Chở người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm bị phạt 500.000 đồng. Tuy nhiên, do không xuất trình được giấy phép lái xe nên phụ huynh cũng bị CSGT tạm giữ xe ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dù liên tục tuyên truyền nhưng CSGT vẫn ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm ở độ tuổi học sinh ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

CSGT cho biết lỗi chở người không đội mũ bảo hiểm bị phạt 500.000 đồng. Ngoài ra, nếu chưa có giấy phép lái xe, chị H. có thể bị phạt thêm 3 triệu đồng vì lỗi không có bằng lái xe.

Theo ghi nhận của PV, trên tuyến đường này, nhiều phụ huynh, học sinh thường xuyên không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Ngoài ra, một số người dân khác đi xe máy cũng không đội mũ bảo hiểm.

Thời gian qua, CSGT TP.HCM triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh. Phần lớn phụ huynh và học sinh chấp hành tốt nhưng vẫn còn tình trạng học sinh đi xe máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe hoặc không đội mũ bảo hiểm.



Trong quá trình xử lý vi phạm, CSGT luôn kết hợp tuyên truyền pháp luật, đảm bảo quyền trẻ em và tránh gây áp lực tâm lý cho học sinh.

Các em học sinh thường chở bạn ngồi phía sau xe điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trong năm 2025, CSGT TP.HCM đã xử lý hơn 5.000 trường hợp vi phạm liên quan đến học sinh; trong đó, hơn 50% là học sinh, sinh viên hiện đang theo học tại các cơ sở giáo dục.

Các lỗi vi phạm chủ yếu đều là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông như: điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, không lắp gương chiếu hậu, chở quá số người quy định, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện…

Học sinh vi phạm giao thông sẽ bị báo về nhà trường để phối hợp xử lý ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lãnh đạo PC08 đánh giá, việc học sinh, sinh viên điều khiển xe khi chưa đủ điều kiện và thiếu kỹ năng xử lý tình huống luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ dẫn đến các vụ tai nạn thương tâm.

Trước đó, CSGT TP.HCM đã phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo đến các trường học tuyên truyền, vận động phụ huynh ký cam kết tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ điều kiện lái xe. Đồng thời, phụ huynh cũng nhắc nhở học sinh tuân thủ nghiêm quy định an toàn giao thông.