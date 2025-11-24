Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

CSGT TP.HCM phạt hàng loạt phụ huynh, học sinh không đội mũ bảo hiểm

Vũ Phượng - Bùi Quốc Hoàng
24/11/2025 15:46 GMT+7

Tuần tra kiểm soát vào giờ tan trường, CSGT TP.HCM đã lập biên bản phạt hàng loạt phụ huynh, học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Ngày 24.11, Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) tuần tra kiểm soát gần giao lộ Tân Sơn - Phạm Văn Bạch (phường An Tây Hội). Thời điểm kiểm tra diễn ra đúng giờ tan học buổi trưa nên lưu lượng học sinh và phụ huynh khá đông.

CSGT TP.HCM phạt hàng loạt phụ huynh, học sinh 'quên' đội mũ bảo hiểm - Ảnh 1.

Nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm bị CSGT TP.HCM thổi phạt

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trong khoảng 45 phút, CSGT ghi nhận nhiều trường hợp học sinh điều khiển xe máy, xe máy điện nhưng không đội mũ bảo hiểm; một số phụ huynh chở con cũng không chấp hành quy định tương tự.

Khoảng 10 giờ 50, CSGT phát hiện em Đ.P.T (học sinh lớp 10) chạy xe máy điện chở bạn trên đường Tây Sơn nhưng cả hai không đội mũ bảo hiểm. Em T. không mang theo CCCD và cũng không có giấy đăng ký xe. CSGT đã lập biên bản phạt em T. 500.000 đồng, tạm giữ phương tiện.

Theo quy định, em T. phải mang các giấy tờ liên quan đến xuất trình, đóng phạt sau đó mới có thể nhận lại xe.

CSGT TP.HCM phạt hàng loạt phụ huynh, học sinh 'quên' đội mũ bảo hiểm - Ảnh 2.

Phụ huynh chở 3 người trên xe, không đội mũ bảo hiểm cho con

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tương tự, em T.Q.Đ (17 tuổi, học sinh lớp 12) cũng bị CSGT dừng xe lập biên bản vì điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm. Trường hợp này, em Đ. chạy xe dưới 50 cc, đã trên 16 tuổi nên không bị phạt lỗi "chưa đủ điều kiện lái xe".

Khoảng 11 giờ, chị N.T.T.H (ở phường Đông Hưng Thuận) bị CSGT mời dừng xe kiểm tra khi điều khiển xe máy chở con nhưng cả hai không đội mũ bảo hiểm. Chị cũng không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe nên phương tiện bị tạm giữ.

CSGT TP.HCM phạt hàng loạt phụ huynh, học sinh 'quên' đội mũ bảo hiểm - Ảnh 3.

Chở người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm bị phạt 500.000 đồng. Tuy nhiên, do không xuất trình được giấy phép lái xe nên phụ huynh cũng bị CSGT tạm giữ xe

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

CSGT TP.HCM phạt hàng loạt phụ huynh, học sinh 'quên' đội mũ bảo hiểm - Ảnh 4.

Dù liên tục tuyên truyền nhưng CSGT vẫn ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm ở độ tuổi học sinh

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

CSGT cho biết lỗi chở người không đội mũ bảo hiểm bị phạt 500.000 đồng. Ngoài ra, nếu chưa có giấy phép lái xe, chị H. có thể bị phạt thêm 3 triệu đồng vì lỗi không có bằng lái xe.

Theo ghi nhận của PV, trên tuyến đường này, nhiều phụ huynh, học sinh thường xuyên không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Ngoài ra, một số người dân khác đi xe máy cũng không đội mũ bảo hiểm.

Thời gian qua, CSGT TP.HCM triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh. Phần lớn phụ huynh và học sinh chấp hành tốt nhưng vẫn còn tình trạng học sinh đi xe máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe hoặc không đội mũ bảo hiểm.

Trong quá trình xử lý vi phạm, CSGT luôn kết hợp tuyên truyền pháp luật, đảm bảo quyền trẻ em và tránh gây áp lực tâm lý cho học sinh.

CSGT TP.HCM phạt hàng loạt phụ huynh, học sinh 'quên' đội mũ bảo hiểm - Ảnh 5.

Các em học sinh thường chở bạn ngồi phía sau xe điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trong năm 2025, CSGT TP.HCM đã xử lý hơn 5.000 trường hợp vi phạm liên quan đến học sinh; trong đó, hơn 50% là học sinh, sinh viên hiện đang theo học tại các cơ sở giáo dục.

Các lỗi vi phạm chủ yếu đều là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông như: điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, không lắp gương chiếu hậu, chở quá số người quy định, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện…

CSGT TP.HCM phạt hàng loạt phụ huynh, học sinh 'quên' đội mũ bảo hiểm - Ảnh 6.

Học sinh vi phạm giao thông sẽ bị báo về nhà trường để phối hợp xử lý

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lãnh đạo PC08 đánh giá, việc học sinh, sinh viên điều khiển xe khi chưa đủ điều kiện và thiếu kỹ năng xử lý tình huống luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ dẫn đến các vụ tai nạn thương tâm.

Trước đó, CSGT TP.HCM đã phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo đến các trường học tuyên truyền, vận động phụ huynh ký cam kết tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ điều kiện lái xe. Đồng thời, phụ huynh cũng nhắc nhở học sinh tuân thủ nghiêm quy định an toàn giao thông.

Tin liên quan

Gần 1.600 học sinh, sinh viên vi phạm giao thông ở TP.HCM: CSGT nói lý do

Gần 1.600 học sinh, sinh viên vi phạm giao thông ở TP.HCM: CSGT nói lý do

Từ đầu năm 2025 đến nay, tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm giao thông ở TP.HCM gia tăng với gần 1.600 trường hợp vi phạm. Lãnh đạo CSGT TP.HCM đã chỉ ra lý do.

Người dân TP.HCM lưu ý: CSGT cấm xe làn ô tô đường Lê Lợi 16 ngày

CSGT hướng dẫn người dân cài VNeTraffic: Nhận phạt nguội, nộp phạt nhanh chóng

Khám phá thêm chủ đề

CSGT CSGT TP.HCM không đội mũ bảo hiểm học sinh vi phạm học sinh vi phạm giao thông TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận