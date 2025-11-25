Danh sách gần 1.400 trường hợp bị CSGT TP.HCM phạt nguội từ ngày 1 - 10.11.2025

Ngày 25.11, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) vừa công bố danh sách gần 1.400 xe bị phạt nguội trên địa bàn từ ngày 1 - 10.11.2025.

Theo đó, các lỗi bị CSGT phạt nguội nhiều nhất là: điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đỗ xe nơi có biển cấm đỗ xe, dừng xe nơi có biển cấm dừng và đỗ xe.

Camera AI đã ghi nhận hàng loạt lỗi vi phạm ở trung tâm, trong đó chủ yếu là lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu ẢNH: DIỆU MI

CSGT phạt nguội những lỗi nào?

Cụ thể, trong danh sách này, hàng loạt xe máy, ô tô bị camera AI bắt lỗi vi phạm ở các giao lộ như: Điện Biên Phủ - Pasteur, Điện Biên Phủ - Trương Định, Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu - Bà Huyện Thanh Quan, giao lộ trước tòa nhà The Manor số 91 Nguyễn Hữu Cảnh... Các lỗi do camera AI bắt trên tuyến đường này đa phần là "không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông".

Trong khi đó, các tuyến Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu... camera AI đã bắt lỗi được nhiều xe ô tô chạy quá tốc độ. Đáng chú ý, có những xe chạy quá tốc độ trên cùng một đoạn đường nhưng bị phạt từ 3 - 5 lần. Mỗi thời điểm phạt chỉ cách nhau vài phút.

Hệ thống camera AI tự động nhận diện hành vi vi phạm gửi về trung tâm chỉ huy ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Giải thích việc cùng một lỗi nhưng tài xế bị phạt nguội nhiều lần, một cán bộ CSGT cho biết đây là lỗi thường gặp ở tài xế chạy quá tốc độ. Tức là, trên một tuyến đường có nhiều camera tự động bắt lỗi vi phạm, vị trí các camera được đặt cách xa nhau theo đúng quy định. Tuy nhiên, đi qua camera nào tài xế cũng vi phạm, không giảm tốc độ mà tiếp tục vi phạm. Vì thế tài xế bị phạt nhiều lần.

Tra cứu danh sách gần 1.400 trường hợp bị CSGT TP.HCM phạt nguội từ ngày 1 - 10.11 tại đây:

Ngoài camera AI, CSGT cũng trực tiếp ghi hình phạt nguội. Trong 10 ngày đầu tháng 11, hàng loạt xe máy chạy quá tốc độ trên đường Phạm Văn Đồng đã bị CSGT Hàng Xanh ghi nhận, gửi thông báo phạt nguội.

Trong khi đó, Đội CSGT Phú Lâm đã ghi hình nhiều trường hợp xe ô tô đỗ xe nơi có biển cấm đỗ xe hoặc biển cấm dừng và đỗ xe, đỗ xe trên miệng cống thoát nước, dừng xe trước cổng trụ sở cơ quan tổ chức... ở dọc tuyến Kinh Dương Vương, Âu Cơ, Bờ Bao 1, Kênh Tân Hóa.

CSGT phạt người vi phạm tại giao lộ Đỗ Tấn Phong - Hoàng Văn Thụ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tương tự, Đội CSGT Bến Thành ghi hình phạt nguội nhiều xe vi phạm dừng đỗ ở đường Huỳnh Thúc Kháng, Đồng Khởi, Lý Tự Trọng, Mạc Thị Bưởi, Lê Thánh Tôn, Tôn Đức Thắng, Chu Mạnh Trinh, Phó Đức Chính.

Đơn vị này cũng tiếp tục ghi hình phạt nguội nhiều xe đi trên vỉa hè đường Cách Mạng Tháng 8 (đoạn giao Nguyễn Du).

Đội CSGT Tân Sơn Nhất ghi hình phạt nguội hàng loạt xe vi phạm lỗi rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái tại giao lộ Đỗ Tấn Phong - Hoàng Văn Thụ (đoạn thuộc phường Đức Nhuận).

CSGT công khai ghi hình phạt nguội, người dân vẫn vi phạm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đáng chú ý, đây là địa điểm Báo Thanh Niên đã đăng loạt bài phản ánh tình trạng biển báo bị che khuất khiến người dân nối đuôi nhau đi sai. Nhưng sau khi cơ quan chức năng khắc phục, biển báo được thể hiện rõ thì cả trăm xe máy vẫn nối đuôi nhau vi phạm.

CSGT liên tục nhắc nhở, xử phạt trực tiếp và phạt nguội. Những ngày gần đây, an ninh trật tự cơ sở cũng đứng tuyên truyền, nhắc người dân đi đúng nhưng nhiều người vẫn cố chấp đi sai.

CSGT đề nghị chủ xe vi phạm đến trụ sở các đơn vị để phối hợp giải quyết vụ việc. Qua đó, CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông phải chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.