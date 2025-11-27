Người dân giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở quận 7 cũ: CSGT TP.HCM xác minh

Sáng nay 27.11, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người dân giăng lưới đánh cầu lông giữa đường, xe máy cũng để tràn ở lòng đường, chắn hết lối đi.

Người đăng tải clip viết: "Ngày nào cũng như ngày nào giăng lưới đánh cầu lông đến sáng trắng (trong video là lúc 7 giờ 33 vẫn còn đập cầu khí thế). Xe thì dựng ra đường như sân nhà, xe máy phải chen nhau qua khe hẹp, ô tô thì bó tay phải đi đường khác.

Theo người đăng tải, sự việc xảy ra tại đường đôi số 4 - 9, phường Tân Kiểng, quận 7 cũ.

Hình ảnh nhóm người dân giăng lưới đánh cầu lông giữa đường, xe máy dựng tràn lan dưới lòng đường ẢNH CẮT TỪ CLIP

Ở phần bình luận, nhiều người tỏ ra bức xúc và yêu cầu CSGT vào cuộc xác minh. Tài khoản Nghĩa Trịnh viết: "Gửi clip cho công an. Ngày mai có người đi đóng phạt". Nickname Nguyễn Vương bình luận: "Gặp tui là tui đứng đó còi đến khi nào dẹp thôi, còn không chờ công an tới".

Anh Phạm Thành Nhân nêu ý kiến: "Có hẳn ô vạch thì đây là đất nhà họ rồi. Giàu thế". Nhiều người khác cũng chia sẻ, thường xuyên chạy qua đoạn đường này và thấy có một nhóm người dân giăng lưới đánh cầu lông ngay dưới lòng đường.

Trao đổi với PV Thanh Niên, Trạm CSGT Đa Phước, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, CSGT đang vào cuộc xác minh, xử lý.

Trước đó, tháng 8.2025, cơ quan chức năng cũng lập biên bản phạt nhóm giăng lưới đánh cầu lông giữa đường số 60, khu dân cư Văn Minh (TP.Thủ Đức cũ, TP.HCM).

Nhóm người vi phạm bị xử lý về hành vi đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt động thể thao khác trái phép trên đường bộ. Mức phạt đối với hành vi nói trên áp dụng cho mỗi trường hợp là từ 200.000 - 250.000 đồng.