Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Người dân giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở quận 7 cũ: CSGT TP.HCM xác minh

Vũ Phượng
Vũ Phượng
27/11/2025 11:09 GMT+7

Mạng xã hội đang chia sẻ clip người dân giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở quận 7 cũ. CSGT TP.HCM cho biết đang xác minh, xử lý.

Sáng nay 27.11, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người dân giăng lưới đánh cầu lông giữa đường, xe máy cũng để tràn ở lòng đường, chắn hết lối đi.

Người đăng tải clip viết: "Ngày nào cũng như ngày nào giăng lưới đánh cầu lông đến sáng trắng (trong video là lúc 7 giờ 33 vẫn còn đập cầu khí thế). Xe thì dựng ra đường như sân nhà, xe máy phải chen nhau qua khe hẹp, ô tô thì bó tay phải đi đường khác.

Theo người đăng tải, sự việc xảy ra tại đường đôi số 4 - 9, phường Tân Kiểng, quận 7 cũ.

Người dân giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở quận 7 cũ: CSGT TP.HCM xác minh - Ảnh 1.

Hình ảnh nhóm người dân giăng lưới đánh cầu lông giữa đường, xe máy dựng tràn lan dưới lòng đường

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Ở phần bình luận, nhiều người tỏ ra bức xúc và yêu cầu CSGT vào cuộc xác minh. Tài khoản Nghĩa Trịnh viết: "Gửi clip cho công an. Ngày mai có người đi đóng phạt". Nickname Nguyễn Vương bình luận: "Gặp tui là tui đứng đó còi đến khi nào dẹp thôi, còn không chờ công an tới".

Anh Phạm Thành Nhân nêu ý kiến: "Có hẳn ô vạch thì đây là đất nhà họ rồi. Giàu thế". Nhiều người khác cũng chia sẻ, thường xuyên chạy qua đoạn đường này và thấy có một nhóm người dân giăng lưới đánh cầu lông ngay dưới lòng đường.

Trao đổi với PV Thanh Niên, Trạm CSGT Đa Phước, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, CSGT đang vào cuộc xác minh, xử lý.

Trước đó, tháng 8.2025, cơ quan chức năng cũng lập biên bản phạt nhóm giăng lưới đánh cầu lông giữa đường số 60, khu dân cư Văn Minh (TP.Thủ Đức cũ, TP.HCM).

Nhóm người vi phạm bị xử lý về hành vi đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt động thể thao khác trái phép trên đường bộ. Mức phạt đối với hành vi nói trên áp dụng cho mỗi trường hợp là từ 200.000 - 250.000 đồng.

Tin liên quan

Danh sách gần 1.400 trường hợp bị CSGT TP.HCM phạt nguội từ ngày 1 - 10.11.2025

Danh sách gần 1.400 trường hợp bị CSGT TP.HCM phạt nguội từ ngày 1 - 10.11.2025

CSGT TP.HCM vừa công bố danh sách gần 1.400 trường hợp bị phạt nguội qua camera AI và CSGT trực tiếp ghi hình. Trong đó, có những xe vi phạm nhiều lần, cùng một lỗi.

CSGT TP.HCM phạt hàng loạt phụ huynh, học sinh không đội mũ bảo hiểm

Gần 1.600 học sinh, sinh viên vi phạm giao thông ở TP.HCM: CSGT nói lý do

Khám phá thêm chủ đề

giăng lưới đánh cầu lông giữa đường CSGT CSGT TP.HCM dựng xe dưới lòng đường đánh cầu lông TP.HCM mạng xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận