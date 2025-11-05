Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hiện trạng cây cầu hơn trăm tuổi được TP.HCM dự kiến xây mới, người dân nói gì?
Video Thời sự

Hiện trạng cây cầu hơn trăm tuổi được TP.HCM dự kiến xây mới, người dân nói gì?

Sầm Ánh - Chung Phát
05/11/2025 04:00 GMT+7

TP.HCM dự kiến đầu tư gần 3.000 tỷ đồng để xây mới cầu Tân Thuận 1 và mở rộng tuyến đường Nguyễn Tất Thành, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và kết nối đồng bộ khu trung tâm với khu Nam thành phố.

Cầu Tân Thuận 1, được xây dựng từ năm 1905, đến nay đã trải qua 120 năm khai thác và sử dụng, là một trong những cây cầu lâu đời nhất của TP.HCM.

Theo kiểm định kỹ thuật mới nhất của Sở Xây dựng TP.HCM, cầu không còn đảm bảo khả năng chịu tải. Vì vậy, việc thay thế cầu mới cho cây cầu Tân Thuận 1 là giải pháp giúp đảm bảo an toàn lưu thông cho người dân thành phố.

Hiện trạng cây cầu hơn trăm tuổi được TP.HCM dự kiến xây mới, người dân nói gì? - Ảnh 1.

Cầu Tân Thuận 1 được bắc qua kênh Tẻ, có độ dài khoảng 241m, rộng 8m

ẢNH: SẦM ÁNH

Cầu Tân Thuận 1 được bắc qua kênh Tẻ, có độ dài khoảng 241m, rộng 8m. Trải qua nhiều lần sửa chữa, đến năm 2008, cây cầu này đã được nâng tải trọng lên 30 tấn và chỉ cho phương tiện lưu thông một chiều hướng từ quận 7 sang quận 4 cũ. Hướng ngược lại, người dân phải lưu thông qua cầu Tân Thuận 2 .

Để đảm bảo an toàn giao thông và kết nối khu trung tâm với khu Nam, TP.HCM dự kiến đầu tư gần 3.000 tỷ đồng xây cầu mới thay thế cầu Tân Thuận 1 và mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, đặt mục tiêu hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư trong năm 2026 và thi công giai đoạn 2027 - 2029.

Hiện trạng cây cầu hơn trăm tuổi được TP.HCM dự kiến xây mới, người dân nói gì? - Ảnh 2.

Lan can và thành cầu đã hoen gỉ.

ẢNH: CHUNG PHÁT

Anh Thạch Kim Tuấn, sinh sống ngay cạnh chân cầu Tân Thuận 1 cho hay, anh đã quen thuộc với hình dáng cổ xưa và có phần cũ kỹ của cây cầu này. Vì vậy, anh vẫn mong rằng, nếu cầu được xây mới vẫn có thể giữ được “dáng vẻ” và kiến trúc của cây cầu cũ.

Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố lịch sử và giá trị biểu tượng, nhiều ý kiến cho rằng vấn đề an toàn giao thông cần được đặt lên hàng đầu. Việc tu sửa hay xây mới vì thế cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng, sao cho vừa đảm bảo an toàn, vừa gìn giữ được dấu ấn của một công trình đã gắn bó với người dân TP.HCM suốt nhiều thập kỷ.

Sự thay đổi nào cũng mang theo những tiếc nuối, nhất là khi đó là cây cầu đã in dấu trong ký ức của nhiều thế hệ người dân TP.HCM. Nhưng hơn cả nỗi nhớ, điều mà người dân mong mỏi vẫn là sự an toàn, thuận tiện khi lưu thông hằng ngày.

