Tài xế ở TP.HCM bị phạt khi đón trả khách trước trung tâm thương mại: Lý do bất ngờ

Gần đây, CSGT TP.HCM xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ sai quy định để lập lại trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, nhiều trường hợp tài xế taxi, xe công nghệ dừng trả khách trước trung tâm thương mại cũng bị CSGT thổi phạt.

Nhiều tài xế thắc mắc: nếu không cho dừng, đỗ ở trung tâm thương mại thì đón - trả khách thế nào?

Tài xế dừng đỗ sai quy định bị CSGT TP.HCM lập biên bản ở trung tâm ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhiều tài xế bị phạt vì dừng, đỗ sai ở trung tâm thương mại

Theo ghi nhận, tại một trung tâm thương mại trên đường Lý Tự Trọng, CSGT Bến Thành đã thổi phạt trực tiếp và phạt nguội nhiều tài xế vì lỗi dừng xe nơi có biển cấm dừng và đỗ xe.

Làm việc với CSGT, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên cho rằng không dừng sai; một số người giải thích chỉ dừng trả hoặc đón khách chưa tới 10 giây, không ảnh hưởng tới người tham gia giao thông khác.

Tương tự, tại trung tâm thương mại khác trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, một số tài xế cũng bị CSGT thổi phạt vì lỗi này.

CSGT giải thích, theo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của xe trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên xe, xuống xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe hoặc hoạt động khác.



Nhiều tài xế bị phạt dừng đỗ sai quy định vì thói quen hằng ngày ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khi dừng xe không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái, trừ trường hợp rời khỏi vị trí lái để đóng, mở cửa xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe nhưng phải sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác. Do đó, tài xế dừng xe trên đường có biển cấm dừng và đỗ xe là vi phạm.

CSGT nói thêm, tại các trung tâm thương mại có bố trí khu vực để tài xế dừng đón trả khách như khu vực sân hoặc sảnh.

Tuy nhiên, một số tài xế khi tham gia giao thông không để ý, dừng ngay trên đường phía trước trung tâm thương mại dù đường có biển báo cấm dừng và đỗ xe để đón trả khách.

CSGT khuyến cáo người dân khi lái xe đến các tòa nhà trung tâm thương mại, chung cư... có thể hỏi thăm bảo vệ để biết nơi dừng, đỗ đúng quy định.

Theo ghi nhận của PV, không chỉ trung tâm thương mại, ở trung tâm TP.HCM tài xế còn thường xuyên bị phạt vì dừng trên đường có biển cấm dừng ở Bệnh viện Từ Dũ (cổng Nguyễn Thị Minh Khai).

Dừng xe nơi có biển cấm dừng và đỗ xe bị CSGT phạt 800.000 - 1 triệu đồng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Anh Xuân Khánh (45 tuổi, ở Đồng Nai), tài xế xe công nghệ cho biết: "Khách đặt trên ứng dụng, hẹn đón ở cổng này nên tôi đến đúng vị trí khách đặt. Tôi biết là đường có biển báo cấm dừng, đỗ nhưng không nghĩ đón khách vài giây cũng bị phạt".

CSGT giải thích, ở cổng Nguyễn Thị Minh Khai của Bệnh viện Từ Dũ có khu vực để đón trả khách. Thậm chí, đoạn sát vỉa hè còn có hướng dẫn để tài xế di chuyển vào đúng khu vực này nhưng có tài xế không quan sát, dừng ở ngoài đường để đón khách.

Những lỗi vi phạm tưởng chừng "nhỏ nhặt", không đáng kể này lại là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông ở khu vực, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Dừng xe nơi có biển cấm dừng và đỗ xe bị CSGT phạt bao nhiêu?

Theo Nghị định 168/2024, phạt tiền từ 800.000 - 1 triệu đồng nếu người lái ô tô thực hiện các hành vi sau: