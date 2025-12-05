CSGT TP.HCM xử phạt 2 phụ nữ dán 'bùa' che biển số xe

Cục CSGT (C08) Bộ Công an cho biết, ngày 4.12, CSGT TP.HCM đã xác minh, xử phạt vụ người phụ nữ chạy xe máy dán "bùa" che biển số gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.

Theo đó, Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM ra quyết định xử phạt 5,9 triệu đồng đối với chủ xe và người điều khiển xe máy đã có hành che biển số xe khi tham gia giao thông.

Dán "bùa" che biển số, cô gái bị người đi đường chụp ảnh gửi Cục trưởng Cục CSGT ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, số điện thoại đường dây nóng của thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT nhận thông tin 1 người phụ nữ điều khiển xe máy dùng miếng vải che biển kiểm soát, lưu thông trên đường.

Ngay sau đó, Đội CSGT Hàng Xanh đã tiến hành xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.

Qua đó, CSGT nhanh chóng xác định người điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 59V2 - 507.xx là chị Bùi Thị Hanh T. (32 tuổi) và chủ xe là chị Lê Thị Bích P. (35 tuổi, cùng ở phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) và mời cả 2 đến cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, chị T, thừa nhận hành vi điều khiển xe bị che biển số và chị P. thừa nhận việc mình đã không thực hiện đúng quy định về biển số xe, dùng miếng vải che dọc chính giữa biển số (từ trên xuống dưới).

Căn cứ tài liệu xác minh, Đội CSGT Hàng Xanh đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt chị T. và chị P. về các lỗi sử dụng chất liệu khác che, dán lên phần chữ, số của biển số xe và điều khiển xe gắn biển số bị che lấp, với tổng mức phạt 5,9 triệu đồng.