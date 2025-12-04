Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Ùn tắc giao thông ở TP.HCM tăng 24% so với năm ngoái: Sở Xây dựng nói gì?

Vũ Phượng - Uyển Nhi
04/12/2025 16:32 GMT+7

Ùn tắc giao thông ở TP.HCM tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều tuyến đường ở trung tâm, cửa ngõ đều ùn tắc. Sở Xây dựng TP.HCM nói gì?

Chiều 4.12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn. Trong cuộc họp, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) đã thông tin về tình hình ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Ùn tắc giao thông ở TP.HCM tăng 24% so với năm ngoái: Sở Xây dựng nói gì? - Ảnh 1.

Người dân TP.HCM mệt mỏi chen chúc trong dòng ùn tắc

ẢNH: NHẬT THỊNH

Điểm tên đường trong nhóm ùn tắc giao thông 

Theo kết quả số liệu thu thập và phần mềm mô phỏng của Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị, tình hình ùn tắc giao thông trong thời gian qua khá cao, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024.

Một số tuyến đường có mật độ phương tiện gia tăng đáng kể cho thấy tình hình giao thông vẫn còn xảy ra tình trạng ùn tắc tại nhiều khu vực. Vận tốc lưu thông trung bình đạt 34,9 km/giờ. Tại một số khu vực, vận tốc trung bình như sau: trung tâm là 34,3 km/giờ, phía đông là 35,3 km/giờ, phía tây 33,4 km/giờ, phía nam là 32,7 km/giờ, phía bắc là 39,2 km/giờ.

Ông Nguyễn Kiên Giang cho biết, các tuyến đường tại khu vực trung tâm như Pasteur, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Ba Tháng Hai… có mật độ phương tiện gia tăng; mức độ phục vụ trung bình tại khu vực này là trên 50%, một số tuyến đường có mức độ phục vụ thấp.

Ùn tắc giao thông ở TP.HCM tăng 24% so với năm ngoái: Sở Xây dựng nói gì? - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Kiên Giang, đại diện Sở Xây dựng trả lời báo chí

ẢNH: NGUYỄN ANH

Theo thống kê, khu vực lõi trung tâm có các điểm nguy cơ cao ùn tắc giao thông như đường Nguyễn Tất Thành, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (từ Bạch Đằng đến ngã 5 Đài liệt sĩ), giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng, ngã tư Hàng Xanh, khu vực Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Đối với khu vực cửa ngõ, những tuyến đường thường ùn ứ như: trục đường Võ Nguyên Giáp - Xa lộ Hà Nội, đặc biệt là các nút giao thông như ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái và khu vực gần cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu thường xảy ra ùn ứ giao thông trong giờ cao điểm.

Ngoài ra, tình hình giao thông tại các điểm như nút giao An Sương, đường Tô Ký đoạn từ đường Đông Bắc đến cầu vượt Quang Trung, nút giao Nguyễn Văn Quá - quốc lộ 1, quốc lộ 1 từ Tô Ngọc Vân đến Hà Huy Giáp còn rất phức tạp.

Vì sao TP.HCM ngày càng ùn tắc?

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, TP.HCM ngày càng ùn tắc là do lưu lượng phương tiện tăng cao, đặc biệt ô tô cá nhân và xe máy trong giờ cao điểm.

Hệ thống hạ tầng giao thông chưa theo kịp tốc độ phát triển của phương tiện và nhu cầu đi lại, nhiều tuyến đường có mặt cắt hẹp, nút giao chưa được cải tạo đồng bộ, thiếu bãi đỗ xe công cộng, dẫn đến tình trạng quá tải thường xuyên.

Ùn tắc giao thông ở TP.HCM tăng 24% so với năm ngoái: Sở Xây dựng nói gì? - Ảnh 3.

Ùn tắc ở TP.HCM gia tăng từ trung tâm tới cửa ngõ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiện nay trên địa bàn TP.HCM đang triển khai thi công nhiều công trình trên đường bộ khai thác chiếm dụng mặt đường, thu hẹp làn lưu thông, gây ùn tắc giao thông cục bộ tại một số điểm.

Bên cạnh đó, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè còn diễn biến phức tạp, tình trạng mua bán trên vỉa hè dẫn đến người dân dừng xe dưới lòng đường để mua hàng, ảnh hưởng tốc độ lưu thông của dòng phương tiện.

"Tai nạn giao thông và sự cố phương tiện trên các tuyến trục chính chưa được giải tỏa kịp thời, dẫn đến ùn ứ cục bộ. Ngoài ra, ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế, tình trạng dừng, đỗ không đúng quy định, lấn làn, đi vào đường cấm còn diễn biến phức tạp cũng là những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông", ông Nguyễn Kiên Giang phân tích.

Hiện đang vào thời điểm cuối năm, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa gia tăng, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan sẽ triển khai các giải pháp chống ùn tắc, tập trung tại khu vực trung tâm thành phố, cảng Cát Lái, sân bay Tân Sơn Nhất và các tuyến huyết mạch.

Lực lượng chức năng sẽ rà soát, điều chỉnh phân luồng tại các điểm nóng, khu vực thi công dự án lớn; bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt. 

"TP.HCM sẽ hoàn thiện hệ thống báo hiệu, camera, đèn tín hiệu; chấn chỉnh thi công, đẩy nhanh hoàn trả mặt đường; tăng cường cung cấp thông tin giao thông và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, giao thông thông minh trong quản lý, điều hành để quyết liệt giải quyết ùn tắc giao thông", đại diện Sở Xây dựng thông tin.

