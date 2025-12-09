Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Nhiều đơn vị CSGT TP.HCM chuyển trụ sở mới, người dân cần lưu ý

Vũ Phượng
Vũ Phượng
09/12/2025 06:30 GMT+7

CSGT TP.HCM cho biết, từ ngày 1.7 đến nay, nhiều đội/trạm CSGT đã chuyển trụ sở mới. Người dân cần lưu ý để thuận tiện giải quyết các thủ tục.

Mới đây, Trạm CSGT Đa Phước, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM có thông báo chuyển trụ sở mới để nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo đó, Trạm CSGT Đa Phước vừa chuyển trụ sở từ địa chỉ 338B đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng sang địa chỉ mới: 1366 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Mỹ. Địa chỉ này trước đó là trụ sở của Đội CSGT Nam Sài Gòn.

Địa chỉ các đội/trạm CSGT tại TP.HCM vừa chuyển trụ sở mới - Ảnh 1.

Trạm CSGT Đa Phước chuyển trụ sở về số 1366 đường Huỳnh Tấn Phát

ẢNH: PC08

Tại địa điểm mới, Trạm CSGT Đa Phước sẽ tiếp tục tổ chức tiếp nhận thông tin, xử lý thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân về các quy định pháp luật giao thông đường bộ nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn phụ trách.

Việc di dời trụ sở lần này nhằm mở rộng không gian làm việc, cải thiện hạ tầng tiếp dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến liên hệ trong quá trình giải quyết công việc.

Trạm CSGT Đa Phước đề nghị các cá nhân, tổ chức lưu ý cập nhật địa chỉ mới để tránh gián đoạn trong quá trình phối hợp giải quyết công việc, thủ tục liên quan.

CSGT Đa Phước mong người dân tiếp tục cung cấp thông tin về trật tự an toàn giao thông qua số điện thoại 028.38.513.978 hoặc số điện thoại đường dây nóng (hotline) 0925.222.212 để công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được triển khai ngày càng hiệu quả.

Trước đó, Đội CSGT Cát Lái chuyển về trụ sở mới tại địa chỉ số 989 đường Đồng Văn Cống, phường Bình Trưng, TP.HCM.

Phòng CSGT Công an TP.HCM cũng chuyển từ 341 đường Trần Hưng Đạo về số 2 đường Hoàng Văn Thái, phường Tân Mỹ.

Đội CSGT Hàng Xanh chuyển từ quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình) về số 18 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định.

Đội CSGT Bình Triệu chuyển trụ sở từ quốc lộ 13 cũ, phường Hiệp Bình về địa chỉ mới số 99 đường Lê Hồng Phong (nối dài), phường Chánh Hiệp.

Đội Tuần tra dẫn đoàn chuyển địa chỉ tiếp dân từ số 16 đường Phạm Ngọc Thạch về số 181 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận.

