Bụi mịt mù gần công trường Vành đai 3: Nhiều người than trời vì không thấy đường

Người dân sống trên đường Nguyễn Xiển (phường Long Bình) và người điều khiển xe máy đi ngang qua đây 'than trời', không thấy đường lái xe vì bụi mịt mù từ công trường Vành đai 3.
Đoạn đường Nguyễn Xiển ở phường Long Bình (quận 9 cũ) gần với công trường Vành đai 3 gần đây xuất hiện tình trạng bụi mịt mù bất kể ngày đêm. Vào khoảng 10 giờ, ngày 8.12, PV Thanh Niên có mặt tại đường Nguyễn Xiển, đoạn giao với xa lộ Hà Nội ghi nhận xe tải, container qua lại nườm nượp. Nơi đây, công nhân đang thi công hạng mục Vành đai 3 trên cao và nút giao Tân Vạn.
Bụi mịt mù như sương ở công trường Vành đai 3
Người dân điều khiển xe máy đi qua khu vực này bịt miệng vì lớp bụi như sương mù
Ảnh: Phan Diệp
Người dân mong mỏi một điều
Chia sẻ với PV Thanh Niên, người dân ở khu vực này cho biết vì sống gần công trường thi công Vành đai 3 - là công trình giao thông trọng điểm của TP.HCM nên hoàn toàn chấp nhận. Tuy nhiên, tình trạng bụi mỗi ngày một nặng hơn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt.
Mọi người mong mỏi chủ đầu tư hoặc chính quyền địa phương có biện pháp hỗ trợ bằng cách cho xe bồn tưới nước thường xuyên ở đoạn đường này để giảm thiểu bụi.
Trên đoạn đường này, một số cửa tiệm thường xuyên phải che bạt để tránh bụi. Các biển hiệu cũng bị bụi che mờ
