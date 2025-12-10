Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Bụi mịt mù gần công trường Vành đai 3: Nhiều người than trời vì không thấy đường

Phan Diệp
Phan Diệp
10/12/2025 06:00 GMT+7

Người dân sống trên đường Nguyễn Xiển (phường Long Bình) và người điều khiển xe máy đi ngang qua đây 'than trời', không thấy đường lái xe vì bụi mịt mù từ công trường Vành đai 3.

Đoạn đường Nguyễn Xiển ở phường Long Bình (quận 9 cũ) gần với công trường Vành đai 3 gần đây xuất hiện tình trạng bụi mịt mù bất kể ngày đêm. Vào khoảng 10 giờ, ngày 8.12, PV Thanh Niên có mặt tại đường Nguyễn Xiển, đoạn giao với xa lộ Hà Nội ghi nhận xe tải, container qua lại nườm nượp. Nơi đây, công nhân đang thi công hạng mục Vành đai 3 trên cao và nút giao Tân Vạn.

Bụi mịt mù như sương ở công trường Vành đai 3

Đường gần công trường Vành đai 3 bụi mịt mù: 'Không thấy đường lái xe' - Ảnh 1.

Xe cộ qua lại đông đúc, 2 bên đường có những bãi đất đào lên phục vụ thi công khiến tình trạng ô nhiễm bụi ở đây rất nặng nề

Ảnh: Phan Diệp

Đường gần công trường Vành đai 3 bụi mịt mù: 'Không thấy đường lái xe' - Ảnh 2.
Đường gần công trường Vành đai 3 bụi mịt mù: 'Không thấy đường lái xe' - Ảnh 3.

Người dân điều khiển xe máy đi qua khu vực này bịt miệng vì lớp bụi như sương mù

Ảnh: Phan Diệp

Đường gần công trường Vành đai 3 bụi mịt mù: 'Không thấy đường lái xe' - Ảnh 4.

Nút giao Tân Vạn trên xa lộ Hà Nội đang thi công nên cấm phương tiện qua lại. Vì thế, người dân khi di chuyển từ TP.HCM qua cầu Đồng Nai về tỉnh Đồng Nai buộc phải đi đường vòng ngang qua đường Nguyển Xiển khiến lượng phương tiện ở đây rất đông

Ảnh: Phan Diệp

Đường gần công trường Vành đai 3 bụi mịt mù: 'Không thấy đường lái xe' - Ảnh 5.

Đường hẹp, xe tải và container chạy nườm nượp nên đoạn đường này vừa bụi vừa nguy hiểm

Ảnh: Phan Diệp

Đường gần công trường Vành đai 3 bụi mịt mù: 'Không thấy đường lái xe' - Ảnh 6.

Bụi dày đặc như sương lúc giữa trưa

Ảnh: Phan Diệp

Người dân mong mỏi một điều

Chia sẻ với PV Thanh Niên, người dân ở khu vực này cho biết vì sống gần công trường thi công Vành đai 3 - là công trình giao thông trọng điểm của TP.HCM nên hoàn toàn chấp nhận. Tuy nhiên, tình trạng bụi mỗi ngày một nặng hơn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt.

Mọi người mong mỏi chủ đầu tư hoặc chính quyền địa phương có biện pháp hỗ trợ bằng cách cho xe bồn tưới nước thường xuyên ở đoạn đường này để giảm thiểu bụi.

Đường gần công trường Vành đai 3 bụi mịt mù: 'Không thấy đường lái xe' - Ảnh 7.

Đoạn đường xuất hiện tình trạng bụi này kéo dài đến 7 km. Bụi xuất hiện nhiều nhất vào khoảng thời gian buổi trưa

Ảnh: Phan Diệp

Đường gần công trường Vành đai 3 bụi mịt mù: 'Không thấy đường lái xe' - Ảnh 8.

Một người dân đang tưới nước trên đường Nguyễn Xiển để giảm bụi, ảnh chụp trưa ngày 8.12

Ảnh: Phan Diệp

Đường gần công trường Vành đai 3 bụi mịt mù: 'Không thấy đường lái xe' - Ảnh 9.

Anh Nguyễn Chí Hạnh (53 tuổi) mở quán nước ven đường phải dùng lưới dày để phủ kín mặt tiền cửa tiệm gần 1 năm nay để chống bụi. "Cũng vì thế mà tôi chỉ bán được cho khách quen, khách vãng lai đi qua đây tưởng tôi đóng cửa nên không ghé vào", anh bày tỏ

Ảnh: Phan Diệp

Đường gần công trường Vành đai 3 bụi mịt mù: 'Không thấy đường lái xe' - Ảnh 10.

Tiệm tạp hóa của chị Trần Thị Đào ở mặt tiền đường Nguyễn Xiển buôn bán ế ẩm, khách chê hàng bám bụi nên chị phải che bạt, lau sạch hàng hóa liên tục

Ảnh: Phan Diệp

Đường gần công trường Vành đai 3 bụi mịt mù: 'Không thấy đường lái xe' - Ảnh 11.

Đối diện tiệm của chị Đào là tiệm của bà Bùi Thị Thuý. Người phụ nữ cho biết không còn cách nào để hạn chế bụi bay vào nhà. Mỗi ngày, bà phải quét dọn vỉa hè khoảng 3 - 4 lần vì đất, cát rơi xuống từ xe tải chở vật liệu

Ảnh: Phan Diệp

Đường gần công trường Vành đai 3 bụi mịt mù: 'Không thấy đường lái xe' - Ảnh 12.

Cạnh bên tiệm của bà Thuý là nhà của bà Bùi Thị Hằng. "Tôi mới sắm cái máy thổi bụi để đẩy bớt bụi ra ngoài vì không thể lau xuể. Cháu tôi thì bị viêm phổi suốt thôi. Giá như có xe bồn đi xịt nước trên đường hoặc có lực lượng quét dọn để bớt bụi", bà Hằng nói

Ảnh: Phan Diệp

Đường gần công trường Vành đai 3 bụi mịt mù: 'Không thấy đường lái xe' - Ảnh 13.
Đường gần công trường Vành đai 3 bụi mịt mù: 'Không thấy đường lái xe' - Ảnh 14.

Trên đoạn đường này, một số cửa tiệm thường xuyên phải che bạt để tránh bụi. Các biển hiệu cũng bị bụi che mờ

Ảnh: Phan Diệp

Đường gần công trường Vành đai 3 bụi mịt mù: 'Không thấy đường lái xe' - Ảnh 15.

Một gia đình sống cạnh công trường đang thi công bất lực vì bụi

Ảnh: Phan Diệp

Đường gần công trường Vành đai 3 bụi mịt mù: 'Không thấy đường lái xe' - Ảnh 16.

Dự án Vành đai 3 đi qua TP.HCM, Bình Dương (cũ), Đồng Nai và Long An. Tân Vạn là nút giao kết nối xa lộ Hà Nội, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, đường Nguyễn Xiển và ĐT 743A. Khởi công từ tháng 4.2024, nút giao Tân Vạn dự kiến hoàn thành cuối năm 2025

Ảnh: Phan Diệp


