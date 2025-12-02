Không chỉ cứu trợ, nhóm drone trở lại vùng lũ sau 4 ngày vì một nỗi lo khác

Những ngày lăn xả ở vùng lũ dầm mưa, lội nước, anh Trần Ngọc Bình (32 tuổi, ở Tây Ninh) - nhóm cứu trợ bằng drone đã đổ bệnh. Nhưng 4 ngày sau, anh Bình lại quay ngược trở ra Đắk Lắk để giúp bà con phun khử khuẩn, xử lý môi trường khi những đống rác lớn, xác động vật còn nằm rải rác trên các cánh đồng.

Sau 1 đêm lái xe, nhóm của anh Bình gồm 3 người, mang theo 1 drone đi từ Tây Ninh có mặt ở thôn Phú Hữu, xã Hoà Thịnh vào sáng 29.11. Anh Bình cho biết, ngay sau khi trở về từ vùng lũ hôm 24.11, anh đã có ý định quay lại để giúp người dân phun khử khuẩn môi trường, phòng tránh dịch bệnh.

"Ngày trở lại, khi ngồi trên xe hơi, chỉ cần mở hé cửa xe là mọi người đã ngửi thấy mùi hôi của rác. Bà con vẫn đang tất bật dọn dẹp nhà cửa, đường sá. Rác từ nhà được đẩy ra đầu xóm, từ xóm dồn ra đường lớn... Mọi thứ còn ngổn ngang lắm. Chưa kể, trên các cánh đồng, xác động vật chết đang phân hủy vẫn còn rải rác", anh Bình kể.

Nhóm của anh Bình phun khử khuẩn ở vùng lũ hôm 29.11 Ảnh: NVCC

Nhờ sự kết nối của nhóm Drone phản ứng nhanh thuộc nhóm Ứng cứu 3 miền với các đơn vị ở địa phương, anh Bình và một thành viên nhóm ở khu vực tỉnh Phú Yên cũ đã tiến hành phun khử khuẩn trong 2 ngày. Nhóm dùng 2 drone, 1 chiếc chứa 70 lít và 1 chiếc chứa 40 lít dung dịch khử khuẩn Cloramin B do đơn vị y tế địa phương cung cấp để phun khử khuẩn.

Ngày đầu tiên, nhóm làm ở thôn Phú Hữu, xã Hoà Thịnh, ngày thứ 2 ở xã Phú Hoà 1 và Phú Hoà 2. Địa điểm cụ thể là tại các cánh đồng có nhiều xác chết động vật và rác thải.

Drone bay trên cánh đồng để phun khử khuẩn Ảnh: NVCC

Để làm được điều này, anh Bình dùng drone khảo sát hiện trạng khu vực, đánh dấu các vị trí rồi tiến hành phun dung dịch khử khuẩn. Theo anh Bình, phương án dùng drone để vệ sinh môi trường hiệu quả, tiết kiệm thời gian và phủ sóng được trên diện rộng. Tuy nhiên, trong 2 ngày qua, nhóm chỉ mới phun được trên các cánh đồng. Nhóm chưa thể tiếp cận sát với khu dân cư vì còn lo lắng cho vấn đề an toàn của người dân khi tiếp xúc với dung dịch Cloramin B.

Anh Bình nhấn mạnh, trong công tác xử lý vệ sinh môi trường cho người dân vùng lũ, cần sự phối hợp từ nhiều bên liên quan để có kế hoạch làm trên diện rộng, thông báo cho người dân chuẩn bị...

2 drone thực hiện phun khử khuẩn trong 2 ngày Ảnh: NVCC

Anh Bình triển khai nhanh thành lập bản đồ hiện trạng rác thải để có thể phun khử khuẩn khẩn cấp cho người dân Ảnh: NVCC

Anh Lê Quốc Vinh (32 tuổi, ở Tây Ninh) cùng nhóm cứu trợ hiện đang ở vùng lũ Đắk Lắk chia sẻ: "Bước sang ngày thứ 11 đến với bà con vùng lũ, tôi thấy mọi người hiện vẫn đang rất vất vả để dọn dẹp nhà cửa. Mọi thứ còn ngổn ngang lắm. Tại các khu vực như xã Đông Hoà, Hoà Thịnh... đường sá còn nhiều bùn lầy, rác tồn đọng, bốc mùi".

Anh Vinh cho biết chuyến cứu trợ lần 2 của mình dự tính kéo dài thêm 3 ngày nữa. Tặng hết quà cho bà con, anh mới trở về. Chung nỗi lo với anh Bình, anh Vinh cũng rất quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường và nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau lũ lụt.

Anh Nguyễn Minh Phụng (ở xã Tây Hoà) chia sẻ: "Sau khi nước rút, bộ đội và lực lượng thu gom rác ở địa phương đã có sử dụng xe xúc để đem rác đến các điểm tập kết nhưng làm không xuể. Trên đường vẫn còn nhiều rác chưa xử lý hết, mọi người vẫn cần thêm sự giúp đỡ".