Ngàn món quà ý nhị gửi đến bà con vùng lũ

Nội y là món đồ quan trọng không kém quần áo bên ngoài, nhưng có phần tế nhị và khó kêu gọi quyên góp như quần áo cũ. Vì thế, khi thấy hình ảnh nhiều chị em khắp nơi gấp rút may đồ lót cho bà con vùng lũ ở Khánh Hòa và Đắk Lắk, cư dân mạng để lại nhiều lời khen về món quà ý nghĩa, tinh tế này.

Nhóm chị em tập hợp ở nhà chị May phân loại đồ gửi tặng vùng lũ Ảnh: NVCC





Không bỏ quên… cánh mày râu

Hơn 10 ngày qua, chị Bùi Thị May (32 tuổi, nhà thiết kế thời trang ở Hà Nội) cùng cộng đồng miệt mài may nội y tặng bà con vùng lũ. "Bộ sưu tập" rất đa dạng gồm áo lót, quần lót cho cả nam, nữ và trẻ em. Các size từ bé mẫu giáo đến người lớn được phân loại, ghi rõ bên ngoài túi đựng để tiện phân phối.

"Mình muốn khi đồ đến các điểm cứu trợ, ai cũng có thể sử dụng được ngay. Số lượng cũng cần nhiều để mọi người thoải mái chia nhau nên thường gom cả ngàn chiếc, 100% là đồ mới", chị May cho hay.

Hôm 20.11, sau khi chị May mở lời kêu gọi quyên góp nội y trên mạng xã hội, các học viên và bạn bè trong cộng đồng may vá của chị ngay lập tức trả lời. Nhiều người lạ nhắn tin muốn tham gia, chị gửi rập và video hướng dẫn để mọi người dễ dàng thực hiện.

Có người tự may ở nhà, gửi đến vài chục chiếc quần lót. Có người huy động nhân công trong xưởng của mình, góp vài trăm chiếc… Khi thấy đồ dành cho phụ nữ và trẻ em đã nhiều, chị May nhắc mọi người may thêm đồ nam. Vì thời gian gấp rút nên chị bỏ tiền túi mua đồ mới để các anh cũng có phần.

"Tôi còn nhận được 50 chiếc quần lót nam từ chủ xưởng may tặng để gửi vào vùng lũ. Mọi người quan tâm nhiều đến việc tặng đồ lót cho chị em phụ nữ, nhưng quên rằng các anh cũng đang cần. Đợt này, hơn 1.000 chiếc đồ lót được chuyển về Khánh Hòa và Đắk Lắk", chị May kể.

Tình cảm gửi gắm vào mảnh vải nhỏ

Chị Phạm Thị Tươi (32 tuổi, ở Hà Nội) là một trong các học viên của chị May, nhiều lần đến may đồ và phân loại gửi tặng đồng bào vùng lũ. "Không có của thì góp công, tôi mong chút sức nhỏ này có thể giúp đỡ bà con và gửi gắm tình cảm của mình vào sản phẩm được phân loại, đóng gói cẩn thận", chị Tươi chia sẻ.

Ngoài đồ nữ, trẻ em thì còn có đồ nam, tất cả đều được đóng gói cẩn thận Ảnh: NVCC

Chị Bùi Hương (41 tuổi, ở xã Ea Drăng, Đắk Lắk) nhiều lần ủng hộ dự án thiện nguyện "Mảnh nhỏ yêu thương", nhưng đợt này thời gian gấp rút hơn nên đã huy động 6 nhân công đến xưởng may tăng ca tới 21 giờ. Sau hơn 2 ngày, mọi người may được 400 sản phẩm, gồm nội y nữ trên 20 tuổi, nam sinh và nữ sinh. "Quần áo mặc ngoài có thể dùng đồ cũ, nhưng đồ lót phải là hàng mới. Tôi chọn chất liệu tốt, may tặng mọi người", chị Hương nói.

Hoạt động đẹp được lan tỏa là nhờ những người như chị Hương, chị Tươi và nhiều chị em khắp cả nước. Công sức và tình cảm của mọi người ngồi may đồ không thể đong đếm bằng tiền. Những ngày này, xưởng chị Hương đang may thêm đồ để tiếp tục góp vào dự án. Mục tiêu của mọi người là trong 1 - 2 tuần tới sẽ gửi thêm cho bà con ở các vùng lũ còn khó khăn khác thêm khoảng 1.000 sản phẩm nữa.

Chị May từng có nhiều chuyến tặng nội y cho trẻ em miền núi. Chị nhận thấy vẫn còn nhiều trẻ em, phụ nữ khó khăn cần đến món đồ nhỏ này. Vì thế, chị khởi động dự án "Mảnh nhỏ yêu thương" để chuẩn bị sẵn và quyên góp đồ lót mới từ cộng đồng, có thể gửi tặng ngay trong những lúc khẩn cấp. Năm nay, dự án tặng 9.301 sản phẩm đồ lót. Riêng đợt lũ ở Thái Nguyên, Thanh Hóa và Nghệ An vừa qua, dự án gửi 2.000 chiếc.

Theo chị May, những chiếc áo lót, quần nội y tuy nhỏ nhưng rất quan trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe của người mặc, đặc biệt là trong hoàn cảnh sau lũ lụt ở miền Trung. "Hy vọng phong trào tiếp tục lan tỏa, những đợt cứu trợ khẩn cấp sau này ngoài lương thực, quần áo còn có cả đồ lót mới", chị May chia sẻ.