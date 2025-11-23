Con gái kêu cứu trợ lũ, mẹ tất tả gõ cửa cả xóm xin quần áo cũ

Ngày 23.11, Nguyễn Thị Mỹ Duyên, học sinh lớp 9 Trường THCS Khánh Bình (TP.HCM), được mẹ chở tới Nhà thiếu nhi TP.HCM để gửi 3 bọc đồ lớn cho bà con vùng lũ.

Mỹ Duyên kể lại tối 22.11, khoảng 19 giờ, em được bạn bè nhắn tin báo Nhà thiếu nhi TP.HCM được chọn làm điểm tiếp nhận hàng cứu trợ do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM mở thêm. Ngay lập tức, em lục tủ, gom hết quần áo của mình và vận động thêm các thành viên trong gia đình.

Gia đình Mỹ Duyên gõ cửa cả xóm để xin đồ cho bà con vùng lũ ẢNH: AN VY

"Em thấy vẫn chưa đủ nên hỏi thêm hàng xóm để lấy thêm đồ. Nghe con nói vậy, mẹ em đi gõ từng nhà ở lô 33 đường Phạm Thế Hiển xin quần áo. Cuối cùng, em gom được 3 bịch rất to để gửi cho các bạn", Duyên chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên, mẹ của Mỹ Duyên, kể tối qua khi xếp quần áo, con gái vừa nghe nhạc bài Giai điệu tự hào, vừa rơm rớm nước mắt vì xúc động. "Tôi không ngại gõ cửa từng nhà, chỉ mong con học được cách yêu thương. Gia đình tôi cũng gửi lời chúc các cháu ở vùng lũ mạnh mẽ vì đã có bà con TP.HCM đây rồi", chị Tiên nói.

Không khí tấp nập tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM ẢNH: AN VY

Cũng tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM, chị Đoàn Khánh Linh đưa con gái là Phan Ngọc Bảo Trang, học lớp 6 Trường THCS Nguyễn Du (TP.HCM), đến phụ việc cùng các anh chị. Trong khi Bảo Trang soạn hàng, chị Linh cùng các phụ huynh khác phân loại quần áo.

Chị Linh (bên trái) cùng các bà mẹ phân loại quần áo cũ ẢNH: AN VY

"Hội phụ huynh có group chung nên vừa gọi nhau một tiếng là mọi người tới liền. Tình nguyện viên ai cũng mồ hôi nhễ nhại nhưng rất vui vì giúp được đồng bào. Các thầy cô ở nhà thiếu nhi cũng sẵn sàng tham gia, không khí rất ấm lòng", chị Linh cho biết. Chị gửi lời nhắn mong bà con vùng lũ cố gắng vượt qua khó khăn, vì mọi người luôn chung tay hỗ trợ.

Em Hồ Thảo My, học lớp 8 Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (TP.HCM), cũng được ba mẹ đưa đến sinh hoạt và lập tức xung phong trở thành tình nguyện viên nhí. Thảo My nói em biết thông tin từ tối hôm trước nên rất háo hức tham gia, chỉ mong các bạn vùng lũ sớm vượt qua hoạn nạn.

Nguyễn Ngọc Tuyết Anh, học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), đến Nhà Thiếu nhi TP.HCM để sinh hoạt đội nghi lễ thì thấy nơi đây đang tiếp nhận hàng cứu trợ. Tuyết Anh và các bạn lập tức chung tay, gửi tấm lòng của mình về vùng lũ.

Tuyết Anh cùng các thầy soạn hàng cứu trợ ẢNH: AN VY

"Em phụ từ chiều hôm qua, sáng nay em quay lại để làm tiếp. Tụi em chỉ mong góp chút sức, hỗ trợ mọi người gói hàng, vận chuyển nhu yếu phẩm lên xe. Hiện có rất nhiều điểm tiếp nhận như Nhà Thiếu nhi TP.HCM, Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM… nếu các bạn có thời gian rảnh hãy đến phụ cùng tụi em", Tuyết Anh chia sẻ. Đứng cạnh đó, mẹ của Tuyết Anh mỉm cười, dõi theo con gái say mê với công việc thiện nguyện.

Không chỉ thiếu nhi, nhiều sinh viên từ các trường như Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, Học viện Cán bộ TP.HCM… cũng có mặt tình nguyện.

Nguyễn Trung Kiên, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết nửa đêm thấy fanpage Sức trẻ Nhân văn đăng thông tin, bạn lập tức đăng ký. Kiên hy vọng bà con miền Trung kiên cường vượt qua khó khăn vì luôn có hậu phương TP.HCM đồng hành.

Trung Kiên và các bạn mong bà con vùng lũ hãy cố lên ẢNH: AN VY

Nguyễn Hồng Thúy Vân, bạn cùng trường với Kiên, chia sẻ quê bạn ở Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk) là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng trong đợt lũ vừa qua. "Gia đình mình không sao nhưng nhìn quê hương bị ngập mà xót lắm. Mình chỉ muốn góp sức phần nào. Thấy mọi người chung tay như vậy mình rất xúc động. Bà con miền Trung cố lên", Vân nói.

Phạm Thị Kim Tiến, sinh viên Học viện Cán bộ TP.HCM, cũng cho biết bạn cảm thấy rất vui khi được góp sức nhỏ bé của mình. Dù công việc soạn hàng rất vất vả, nhưng Tiến và mọi người cảm thấy hạnh phúc.

Hàng hóa tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM hiện tại rất nhiều ẢNH: AN VY

Ông Nguyễn Anh Châu, nhân viên Khoa Thể dục thể thao Nhà Thiếu nhi TP.HCM, cho biết các em thiếu nhi đến phụ rất nhiệt tình. Ước tính có cả trăm tình nguyện viên ở địa điểm này, Nhiều phụ huynh thấy con làm cũng xắn tay vào. "Có cả phụ huynh không có con theo học ở Nhà thiếu nhi nhưng vẫn tham gia. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần đoàn kết của các em dành cho bạn bè miền Trung, lan tỏa tình yêu thương, tinh thần đồng bào", ông Châu nói.

Đại diện kho tại đây cho biết hiện kho đã nhận khoảng 70 - 80 tấn hàng hóa từ nhiều nơi gửi về chỉ sau 2 ngày. "Sáng 23.11, chúng tôi đã điều xe 8 tấn để chở đi. Dự kiến đến tối nay, số hàng có thể đạt mốc 100 tấn", vị này thông tin.