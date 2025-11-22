Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Mua áo phao ở Đồng Tháp, chạy lên TP.HCM gửi cứu trợ vùng lũ

An Vy
An Vy
22/11/2025 15:50 GMT+7

Nghe tin người dân miền Trung gặp khó khăn vì lũ, Nguyễn Khánh Hân (24 tuổi), đến từ Đồng Tháp (trước là Tiền Giang), đã đi gom áo phao tại nhiều cửa hàng ở địa phương rồi chở thẳng lên TP.HCM để gửi cứu trợ.

Trong số những người mang hàng đến các điểm tiếp nhận tại TP.HCM, nhiều người bất ngờ khi biết những chiếc áo phao này vừa được Hân tự tay gom mua ở miền Tây và chở lên từ sáng sớm để kịp hỗ trợ bà con vùng lũ.

Hân cho biết gia đình sống ở Cần Thơ, còn cô hiện làm truyền thông tại Khu công nghiệp Tân Hương (Đồng Tháp, trước là Tiền Giang). "Mình gọi bạn bè ở TP.HCM nhờ mua áo phao giúp nhưng mọi người nói ở đó đã cháy sạch hàng. Thế là mình tự đi gom ở các cửa hàng bán đồ thể thao tại Đồng Tháp, có bao nhiêu mình mua hết, rồi chở lên TP.HCM", Hân kể.

Mua phao ở Đồng Tháp, chạy lên TP.HCM gửi cứu trợ cho bà con vùng lũ - Ảnh 1.

Chị Hân (áo đen, bên phải) gửi áo phao cho các tình nguyện viên

ẢNH: AN VY

Khi đến điểm tiếp nhận số 10 Hoàng Việt, P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM (trước là P.4, Q.Tân Bình), Hân xúc động trước tinh thần của người dân. Hân nói cô thấy nhiều bạn trẻ hồ hởi đến xin làm tình nguyện viên. Vì vậy, Hân quyết định ở lại hỗ trợ phân loại hàng hóa.

Tại đây, hai bé Đinh Khả Lâm và Đinh Minh Huy (lớp 4 và lớp 1), học sinh ở Q.Tân Bình (cũ), được mẹ là chị Nguyễn Thị Thu (36 tuổi) đưa đến làm tình nguyện viên. Hai bé háo hức phụ xếp mì, xách nước. Khả Lâm nói: "Tụi con quê ở miền Trung (Quảng Ngãi - PV) nên xem tivi thấy đồng bào lũ lụt rất thương. Con muốn góp sức nhỏ giúp mọi người".

Cho con tham gia hoạt động này, chị Thu muốn các con hiểu rằng mình đang sống đủ đầy, trong khi bạn bè miền Trung vất vả chống lũ. "Mình còn có bạn ở Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk - PV) mất liên lạc nhiều ngày, có người phải ở trên mái nhà tránh lũ. Thương lắm…", chị nói.

Không chỉ các gia đình, nhiều bạn trẻ cũng tìm đến để hỗ trợ. Nguyễn Minh Như, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cẩn thận kiểm tra hạn sử dụng từng hộp sữa, xúc xích. Như cho biết bạn đã chạy hơn 10 km đến đây để phân loại hàng. 

Mua phao ở Đồng Tháp, chạy lên TP.HCM gửi cứu trợ cho bà con vùng lũ - Ảnh 3.

Minh Như (bên phải) cẩn thận kiểm tra hạn sử dụng từng chai nước tương trước khi đóng hàng để gửi cho bà con vùng lũ

Mua phao ở Đồng Tháp, chạy lên TP.HCM gửi cứu trợ cho bà con vùng lũ - Ảnh 4.
Mua phao ở Đồng Tháp, chạy lên TP.HCM gửi cứu trợ cho bà con vùng lũ - Ảnh 5.
Mua phao ở Đồng Tháp, chạy lên TP.HCM gửi cứu trợ cho bà con vùng lũ - Ảnh 6.
Mua phao ở Đồng Tháp, chạy lên TP.HCM gửi cứu trợ cho bà con vùng lũ - Ảnh 7.

Không khí sôi nổi tại điểm tập kết

ẢNH: AN VY

Hiện điểm tiếp nhận tại số 10 Hoàng Việt đã nhận hơn 100 tấn hàng hóa, chất kín 3 gian nhà. Nhiều tình nguyện viên cho biết dù công việc khá vất vả, liên tục bưng vác, phân loại nhưng ai cũng cố làm nhanh để hàng sớm lên đường. Dự kiến tối nay chuyến hàng đầu tiên tại đây sẽ xuất phát đến Đắk Lắk (trước là Phú Yên).

Mua phao ở Đồng Tháp, chạy lên TP.HCM gửi cứu trợ cho bà con vùng lũ - Ảnh 8.

Phạm Nguyễn Bảo Ngọc, sinh viên Học viện Hàng không, cho biết dù mệt nhưng bạn rất vui khi được góp sức

ẢNH: AN VY

Cũng trong buổi sáng, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, đông đảo bạn trẻ mang hàng đến gửi cứu trợ. Nguyễn Ngọc Nhi, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, mang theo sữa và bánh ngọt đến đây để gửi tặng bà con vùng lũ. "Địa điểm này đông quá nên tụi mình được hướng dẫn chuyển hàng qua Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM. Mình hy vọng những món quà này đến tận tay bà con", Nhi nói.

Mua phao ở Đồng Tháp, chạy lên TP.HCM gửi cứu trợ cho bà con vùng lũ - Ảnh 10.
Mua phao ở Đồng Tháp, chạy lên TP.HCM gửi cứu trợ cho bà con vùng lũ - Ảnh 11.
Mua phao ở Đồng Tháp, chạy lên TP.HCM gửi cứu trợ cho bà con vùng lũ - Ảnh 12.
Mua phao ở Đồng Tháp, chạy lên TP.HCM gửi cứu trợ cho bà con vùng lũ - Ảnh 13.

Số lượng hàng hóa chất kín tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM trong sáng nay

ẢNH: AN VY

Ở số 204 Nơ Trang Long, P.Bình Thạnh, TP.HCM (trước đây là P.12, Q.Bình Thạnh), các bạn trẻ đến từ Ban Liên lạc sinh viên Phú Yên tại TP.HCM đang tất bật xếp hàng để chuẩn bị 4 container vận chuyển cứu trợ về Phú Yên cũ. Trần Ngô Lệ Hà, đại diện ban liên lạc, cho biết hàng hóa sẽ được đưa về khu vực Phú Hòa và Đông Hòa (cũ) gồm quần áo, bánh, nước uống, mì gói... "Sinh viên Phú Yên sống xa quê như tụi mình đang thấp thỏm lo cho mọi người ở quê hương. Chỉ mong hàng cứu trợ được chuyển đi sớm nhất để bà con đỡ phần nào khó khăn", Hà chia sẻ.

