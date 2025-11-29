Ngày 29.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm hỏi, động viên người dân rốn lũ xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ).

Thủ tướng thăm vùng lũ Hòa Thịnh: 'Từ giờ đến tết, bà con phải có nhà'

Tại hiện trường nhà sập hoàn toàn ở thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh), ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk, báo cáo với Thủ tướng về phương án xây dựng nhà tránh lũ, đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông Huy báo cáo, tỉnh Đắk Lắk đang xây dựng 3 phương án xây dựng nhà tránh lũ, diện tích tối thiểu của 2 khối nhà là 44 m2, với 684 ngôi nhà có tổng kinh phí dự kiến khoảng 112 tỉ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo về việc xây dựng nhà tránh lũ cho người dân ẢNH: HỮU TÚ

Sau khi thăm hỏi, động viên và trao quà cho hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn, gia đình có người mất trong đợt lũ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến UBND xã Hòa Thịnh và có những trao đổi với người dân địa phương.

Tại buổi trao đổi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, vấn đề lớn nhất hiện nay chính quyền tỉnh Đắk Lắk cần khẩn trương khắc phục là xây dựng và sửa chữa nhà cửa cho người dân bị ảnh hưởng.

Thủ tướng xem những vật dụng của người dân còn sót lại sau trận lũ lịch sử ẢNH: HỮU TÚ

Thủ tướng nhấn mạnh, về vấn đề xây dựng nhà mới cho người dân có nhà bị sập đổ hoàn toàn cần hoàn thành trước ngày 31.1.2026. Về việc sửa chữa nhà bị hư hỏng một phần, chính quyền cần hoàn thiện trước ngày 31.12.2025. Đối với nhà làm mới, chính quyền địa phương cần tái cơ cấu lại chỗ ở cho người dân; xây dựng gác tầng 2 để tránh thiên tai.