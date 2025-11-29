Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thủ tướng thăm vùng lũ Hòa Thịnh: 'Từ giờ đến tết, bà con phải có nhà'
Video Thời sự

Thủ tướng thăm vùng lũ Hòa Thịnh: 'Từ giờ đến tết, bà con phải có nhà'

Hữu Tú - Minh Tuấn
29/11/2025 20:35 GMT+7

'Từ giờ đến Tết Nguyên đán là bà con phải có nhà' là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm trực tiếp tại rốn lũ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk – nơi vừa chịu những tổn thất nặng nề nhất trong đợt thiên tai lịch sử vừa qua.

Ngày 29.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm hỏi, động viên người dân rốn lũ xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ).

Thủ tướng thăm vùng lũ Hòa Thịnh: 'Từ giờ đến tết, bà con phải có nhà'

Tại hiện trường nhà sập hoàn toàn ở thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh), ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk, báo cáo với Thủ tướng về phương án xây dựng nhà tránh lũ, đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông Huy báo cáo, tỉnh Đắk Lắk đang xây dựng 3 phương án xây dựng nhà tránh lũ, diện tích tối thiểu của 2 khối nhà là 44 m2, với 684 ngôi nhà có tổng kinh phí dự kiến khoảng 112 tỉ đồng.

Thủ tướng thăm vùng lũ Hòa Thịnh: 'Từ giờ đến tết, bà con phải có nhà'- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo về việc xây dựng nhà tránh lũ cho người dân

ẢNH: HỮU TÚ

Sau khi thăm hỏi, động viên và trao quà cho hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn, gia đình có người mất trong đợt lũ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến UBND xã Hòa Thịnh và có những trao đổi với người dân địa phương.

Tại buổi trao đổi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, vấn đề lớn nhất hiện nay chính quyền tỉnh Đắk Lắk cần khẩn trương khắc phục là xây dựng và sửa chữa nhà cửa cho người dân bị ảnh hưởng.

Thủ tướng thăm vùng lũ Hòa Thịnh: 'Từ giờ đến tết, bà con phải có nhà'- Ảnh 2.

Thủ tướng xem những vật dụng của người dân còn sót lại sau trận lũ lịch sử

ẢNH: HỮU TÚ

Thủ tướng nhấn mạnh, về vấn đề xây dựng nhà mới cho người dân có nhà bị sập đổ hoàn toàn cần hoàn thành trước ngày 31.1.2026. Về việc sửa chữa nhà bị hư hỏng một phần, chính quyền cần hoàn thiện trước ngày 31.12.2025. Đối với nhà làm mới, chính quyền địa phương cần tái cơ cấu lại chỗ ở cho người dân; xây dựng gác tầng 2 để tránh thiên tai.

Tin liên quan

Phó thủ tướng chỉ đạo trong 10 ngày phải thông đèo Mimosa

Phó thủ tướng chỉ đạo trong 10 ngày phải thông đèo Mimosa

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng khảo sát thực tế các đèo ở Lâm Đồng bị sạt lở; đồng thời chỉ đạo trong 10 ngày phải thông đèo Mimosa sạt lở.

Phó Thủ tướng chỉ đạo: Chưa cho qua lại đèo Khánh Lê dù có thông tuyến

Khám phá thêm chủ đề

thủ tướng Thủ tướng Phạm Minh Chính thủ tướng đến vùng lũ thủ tướng thăm Hòa Thịnh tái thiết sau lũ khắc phục hậu quả sau lũ lũ lụt miền Trung lũ lụt ở Phú Yên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận