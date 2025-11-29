Từ đống đổ nát, 6 căn nhà tránh lũ dần hiện ra ở rốn lũ Hòa Thịnh

Niềm vui cho người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh

Khác với cảnh rác thải ngổn ngang tại rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ), đời sống người dân đang dần ổn định nhờ sự giúp đỡ của các lực lượng. Đặc biệt, Sư đoàn 315, Quân khu 5 đang tích cực hỗ trợ người dân dọn dẹp và chuẩn bị xây dựng nhà tránh lũ cho các hộ dân có nhà sập hoàn toàn.

Sư đoàn 315, Quân khu 5 hỗ trợ người dân xã Hòa Thịnh khắc phục thiệt hại sau trận lũ lịch sử ẢNH: HỮU TÚ

Nghỉ ngơi trong nhà bạt cứu sinh của Sư đoàn 315, ông Trần Văn Khánh (76 tuổi, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) bày tỏ niềm hạnh phúc khi được cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ dọn dẹp căn nhà nọ sập đổ hoàn toàn do mưa lũ gây ra.

Ông Khánh cho biết, xung quanh khu vực nhà ở của vợ chồng ông là nhà ở của con cháu. Trong số 9 căn nhà tại khu vực, có đến 6 căn bị sập hoàn toàn, kể cả nhà của vợ chồng ông. "Từ khi mưa lũ, chúng tôi phải tá túc tại nhà cháu. Căn nhà của tôi bị sập hoàn toàn, nhìn đống đổ nát tôi buồn lắm. Vợ chồng già không biết phải dọn dẹp từ đâu", ông Khánh nói.

Ông Khánh bày tỏ niềm vui khi được Sư đoàn 315 hỗ trợ chỗ ngủ, dọn dẹp, xây dựng nhà mới ẢNH: HỮU TÚ

Ông Khánh mừng rỡ chia sẻ, từ ngày có bộ đội của Sư đoàn 315 vào hỗ trợ, gia đình ông rất hạnh phúc. Đặc biệt hơn, gia đình ông sẽ được hỗ trợ một căn nhà mới. Nhà của con cháu bị sập đổ hoàn toàn cũng sẽ được hỗ trợ xây mới.

"Nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lực lượng, gia đình chúng tôi vơi bớt phần nào nỗi lo về đời sống, nhà ở. Chúng tôi có chỗ ngủ ấm áp, đồ ăn ngon...", ông Khánh rưng rưng.

Bản vẽ nhà tránh lũ mới cho các hộ dân ở rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ

Sư đoàn 315 nỗ lực tái thiết đời sống người dân

Trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Võ Đức Cương, Phó sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 315, Quân khu 5 cho biết, sau mưa lũ, đơn vị huy động 200 cán bộ, chiến sĩ tức tốc di chuyển đến xã Hòa Thịnh để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Thượng tá Cương cho hay, ngay sau khi đến nơi, đơn vị đã tổ chức khảo sát địa hình và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi lũ lụt. Công tác hỗ trợ người dân được tiến hành ngay lập tức với những việc làm cụ thể.

Thượng tá Võ Đức Cương, Phó sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 315, Quân khu 5 (bìa trái) chỉ đạo lực lượng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại khu vực xã Hòa Thịnh ẢNH: HỮU TÚ

"Đơn vị tập trung thu gom rác thải, xác động vật trên toàn địa bàn xã Hòa Thịnh. Đồng thời, khắc phục thiệt hại tại các trung tâm y tế, trường học, trung tâm hành chính... Đơn vị chuẩn bị xây dựng nhà mới cho các hộ dân có nhà sập hoàn toàn", thượng tá Cương nói.

Lực lượng Sư đoàn 315 dọn dẹp, xây dựng nhà tránh lũ cho người dân ở rốn lũ Hòa Thịnh ẢNH: HỮU TÚ

Theo thượng tá Cương, đơn vị đã dựng 4 nhà bạt cứu sinh cho người dân sinh hoạt tạm thời, có chỗ ăn ngủ để đảm bảo sức khỏe. Ngoài việc khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, đơn vị còn tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân bị nứt da tay chân, ghẻ lở do ngâm nước lũ quá lâu; thăm hỏi, tặng quà cho các hộ dân chịu thiệt hại nặng, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Thịnh.