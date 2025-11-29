Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Từ đống đổ nát, 6 căn nhà tránh lũ dần hiện ra ở rốn lũ Hòa Thịnh

Hữu Tú
Hữu Tú
29/11/2025 19:15 GMT+7

Sau trận lũ lịch sử, Sư đoàn 315, Quân khu 5 đã đến rốn lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk) hỗ trợ dọn dẹp và xây dựng 6 căn nhà tránh lũ mới cho người dân.

Niềm vui cho người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh

Khác với cảnh rác thải ngổn ngang tại rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ), đời sống người dân đang dần ổn định nhờ sự giúp đỡ của các lực lượng. Đặc biệt, Sư đoàn 315, Quân khu 5 đang tích cực hỗ trợ người dân dọn dẹp và chuẩn bị xây dựng nhà tránh lũ cho các hộ dân có nhà sập hoàn toàn.

Sư đoàn 315 dựng nhà tránh lũ cho người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh- Ảnh 1.

Sư đoàn 315, Quân khu 5 hỗ trợ người dân xã Hòa Thịnh khắc phục thiệt hại sau trận lũ lịch sử

ẢNH: HỮU TÚ

Nghỉ ngơi trong nhà bạt cứu sinh của Sư đoàn 315, ông Trần Văn Khánh (76 tuổi, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) bày tỏ niềm hạnh phúc khi được cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ dọn dẹp căn nhà nọ sập đổ hoàn toàn do mưa lũ gây ra.

Ông Khánh cho biết, xung quanh khu vực nhà ở của vợ chồng ông là nhà ở của con cháu. Trong số 9 căn nhà tại khu vực, có đến 6 căn bị sập hoàn toàn, kể cả nhà của vợ chồng ông. "Từ khi mưa lũ, chúng tôi phải tá túc tại nhà cháu. Căn nhà của tôi bị sập hoàn toàn, nhìn đống đổ nát tôi buồn lắm. Vợ chồng già không biết phải dọn dẹp từ đâu", ông Khánh nói.

Sư đoàn 315 dựng nhà tránh lũ cho người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh- Ảnh 2.

Ông Khánh bày tỏ niềm vui khi được Sư đoàn 315 hỗ trợ chỗ ngủ, dọn dẹp, xây dựng nhà mới

ẢNH: HỮU TÚ

Ông Khánh mừng rỡ chia sẻ, từ ngày có bộ đội của Sư đoàn 315 vào hỗ trợ, gia đình ông rất hạnh phúc. Đặc biệt hơn, gia đình ông sẽ được hỗ trợ một căn nhà mới. Nhà của con cháu bị sập đổ hoàn toàn cũng sẽ được hỗ trợ xây mới.

"Nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lực lượng, gia đình chúng tôi vơi bớt phần nào nỗi lo về đời sống, nhà ở. Chúng tôi có chỗ ngủ ấm áp, đồ ăn ngon...", ông Khánh rưng rưng.

Sư đoàn 315 dựng nhà tránh lũ cho người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh- Ảnh 3.

Bản vẽ nhà tránh lũ mới cho các hộ dân ở rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk

ẢNH: HỮU TÚ

Sư đoàn 315 nỗ lực tái thiết đời sống người dân

Trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Võ Đức Cương, Phó sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 315, Quân khu 5 cho biết, sau mưa lũ, đơn vị huy động 200 cán bộ, chiến sĩ tức tốc di chuyển đến xã Hòa Thịnh để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Thượng tá Cương cho hay, ngay sau khi đến nơi, đơn vị đã tổ chức khảo sát địa hình và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi lũ lụt. Công tác hỗ trợ người dân được tiến hành ngay lập tức với những việc làm cụ thể.

Sư đoàn 315 dựng nhà tránh lũ cho người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh- Ảnh 4.

Thượng tá Võ Đức Cương, Phó sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 315, Quân khu 5 (bìa trái) chỉ đạo lực lượng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại khu vực xã Hòa Thịnh

ẢNH: HỮU TÚ

"Đơn vị tập trung thu gom rác thải, xác động vật trên toàn địa bàn xã Hòa Thịnh. Đồng thời, khắc phục thiệt hại tại các trung tâm y tế, trường học, trung tâm hành chính... Đơn vị chuẩn bị xây dựng nhà mới cho các hộ dân có nhà sập hoàn toàn", thượng tá Cương nói.

Sư đoàn 315 dựng nhà tránh lũ cho người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh- Ảnh 5.
Sư đoàn 315 dựng nhà tránh lũ cho người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh- Ảnh 6.

Lực lượng Sư đoàn 315 dọn dẹp, xây dựng nhà tránh lũ cho người dân ở rốn lũ Hòa Thịnh

ẢNH: HỮU TÚ

Theo thượng tá Cương, đơn vị đã dựng 4 nhà bạt cứu sinh cho người dân sinh hoạt tạm thời, có chỗ ăn ngủ để đảm bảo sức khỏe. Ngoài việc khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, đơn vị còn tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân bị nứt da tay chân, ghẻ lở do ngâm nước lũ quá lâu; thăm hỏi, tặng quà cho các hộ dân chịu thiệt hại nặng, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Thịnh.

Tin liên quan

Bà con Hòa Thịnh trở lại mưu sinh sau lũ lịch sử: Trăm nỗi lo bủa vây

Bà con Hòa Thịnh trở lại mưu sinh sau lũ lịch sử: Trăm nỗi lo bủa vây

Lũ rút, người dân ở Hòa Thịnh (Đắk Lắk) cố gắng để trở lại với cuộc sống thường nhật, tiếp tục hành trình mưu sinh. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với vô vàn khó khăn.

Khám phá thêm chủ đề

Hòa Thịnh rốn lũ Sư đoàn 315 xây dựng nhà mới Đắk Lắk nhà tránh lũ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận