Vào rốn ngập Hòa Thịnh, Sư đoàn 315 cùng dân vực dậy sau lũ dữ

Sáng 23.11.2025, thấy lực lượng thuộc Sư đoàn 315 đang thực hiện nhiệm vụ khắc phục thiên tai trên địa bàn, một cậu bé 8 tuổi (xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, trước đây thuộc Phú Yên cũ) chạy đến ôm chầm lấy thượng tá Võ Đức Cương, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 315 (kiêm Tham mưu trưởng). Cậu bé nói vì có anh trai cũng đi bộ đội, nên thấy đoàn thì nhớ anh…

Khoảnh khắc xúc động khi đoàn cứu hộ Sư đoàn 315 đến vùng rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk - một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất khu vực Phú Yên cũ trong trận lụt lịch sử từ 16 - 22.11 ẢNH: TUYÊN HUẤN 315

Những ngày cuối tháng 11.2025, xã Hòa Thịnh chìm trong ngổn ngang bùn đất sau đợt mưa lũ lịch sử. Trên các tuyến đường liên thôn, công trình công cộng bùn rác hòa lẫn cùng tài sản của người dân trôi dạt, cuộc sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn.

Ngay khi có mặt, lực lượng của Sư đoàn 315 đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân dọn dẹp và sớm ổn định lại sinh hoạt. Trên lớp bùn còn nhão, tiếng xẻng, tiếng cào nước và những lời gọi nhau của bộ đội. Nhiều chiến sĩ lấm bùn sau nhiều giờ làm việc nhưng vẫn tập trung hoàn thành phần việc được giao.

Sau khi di chuyển từ Đà Nẵng đến xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), các chiến sĩ Sư đoàn 315 sớm vào việc hỗ trợ người dân tái thiết sau lũ ẢNH: TUYÊN HUẤN 315

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, thượng tá Đỗ Thành Thái, Chính ủy Sư đoàn 315, cho biết: “Ngay từ khi nhận thông tin xã Hòa Thịnh thiệt hại nặng, Sư đoàn 315 xác định rõ nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai là trách nhiệm chính trị và cũng là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Chúng tôi quán triệt phương châm “lũ rút đến đâu, bộ đội cùng dân dọn dẹp đến đó”. Còn hộ dân nào gặp khó khăn thì lực lượng của Sư đoàn vẫn phải có mặt kịp thời”.

Các chiến sĩ khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ ẢNH: TUYÊN HUẤN 315

Thượng tá Thái nhấn mạnh: “Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, Sư đoàn 315 luôn chú trọng bảo đảm an toàn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền để hỗ trợ đúng, trúng và thiết thực nhất cho bà con”.

Thượng tá Đỗ Thành Thái (phải), Chính ủy Sư đoàn 315 ẢNH: TUYÊN HUẤN 315

Giữa sân Trạm y tế xã Hòa Thịnh, nơi cán bộ, chiến sĩ sư đoàn tập kết vật dụng bị ngập nước, hạ sĩ Mang Bình (chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 1) tay vẫn còn dính bùn, chia sẻ: “Nhìn bà con vất vả mà thương lắm. Có người dân đang dọn nhà thì bị ngã, phải đưa vào trạm xá, nhưng nặng quá, may mà có xe của đơn vị đã chuyển anh ấy đến bệnh viện tuyến trên cấp cứu. Anh em trong đơn vị cũng cố làm nhanh để kịp giúp thêm nhiều cơ sở khác. Mệt thật nhưng vui vì thấy dân yên tâm, thấy mình làm được điều có ích”.

Sáng 23.11, thời tiết xã Hòa Thịnh có mưa, nhiều đoàn cứu hộ dầm mưa đi hỗ trợ bà con vùng ngập ẢNH: TUYÊN HUẤN 315

Hỗ trợ thầy, cô giáo dọn dẹp tại trường mầm non Hòa Thịnh ẢNH: TUYÊN HUẤN 315

“Lũ chưa rút, bộ đội chưa về” - câu nói được nhiều cán bộ, chiến sĩ nhắc lại trong suốt nhiều ngày giúp dân, từ kè biển An Lương (Đà Nẵng) hồi đầu tháng 11 đến vùng rốn lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk).

Ông Nguyễn Văn Long (người dân xã Hòa Thịnh) bị cây ngã đè chân, được các chiến sĩ đưa đi trạm xá TUYÊN HUẤN 315

Khi mưa vẫn chưa dứt trên những mái nhà còn ẩm, các bộ phận vẫn tranh thủ dọn dẹp, cào bùn đất. Ai cũng hiểu hành trình khắc phục hậu quả lũ lụt còn dài, nhưng với sự chung sức của chính quyền, người dân và cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315, Hòa Thịnh sẽ sớm ổn định trở lại.