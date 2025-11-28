Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Bà con Hòa Thịnh chật vật mưu sinh sau lũ lịch sử, khó khăn trăm bề

+1
Cao An Biên - Huy Đạt - Phạm Hữu và 1 người khác
28/11/2025 06:15 GMT+7

Lũ rút, người dân ở Hòa Thịnh (Đắk Lắk) cố gắng để trở lại với cuộc sống thường nhật, tiếp tục hành trình mưu sinh. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với vô vàn khó khăn.

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên ngày 27.11 ở xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ), sau nhiều ngày lũ rút, người dân cũng dần dọn dẹp nhà cửa, tái thiết cuộc sống, cũng có người bắt đầu tìm cách mưu sinh trở lại.

Thương chị chủ tiệm tạp hóa mếu máo…

Sâu trong thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, chị Nguyễn Thị Kim Lài (31 tuổi) cùng mẹ chồng, bà Nguyễn Thị Hận (63 tuổi) rửa lại hàng ngàn lon bia còn sót lại sau lũ, hy vọng vớt vát được chút nào hay chút đó.

Bà con chật vật mưu sinh sau lũ lịch sử ở Hòa Thịnh: Khó khăn trăm bề - Ảnh 1.

Bà Hận, mẹ chồng chị Lài rửa lại từng lon bia của tiệm tạp hóa còn sót lại sau lũ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhìn vào "núi bia" chất đầy trước nhà, lấm lem bùn đất, chị Lài mếu máo kể nhà mình bán tạp hóa trong xóm. Đợt lũ vừa qua đến quá đột ngột, chị thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Trong đó, hàng trăm thùng bia bị lũ cuốn trôi mất, thiệt hại hơn 40 triệu. Chị có kinh doanh bida, 2 bàn bida sau lũ bị hư hỏng hoàn toàn, thiệt hại hàng chục triệu đồng khiến chị bối rối không biết bắt đầu lại từ đâu.

"Tôi mở cửa bán tạp hóa trở lại, còn gì mình bán đó. Nhưng giờ bán cũng chẳng ai mua vì bà con cũng quá khó khăn, mọi người cũng nhận hàng cứu trợ từ khắp nơi đổ về", chị Lài chia sẻ. Với gia đình chị, đây là thời điểm vô cùng khó khăn.

Đợt lũ vừa qua, ông bà của chị, cụ ông Nguyễn Văn Nghiêm, sinh năm 1940 và cụ bà Nguyễn Thị Nhật, sinh năm 1946, vừa qua đời. Gia đình vừa lo chu toàn hậu sự cho ông bà cụ, nỗi đau còn chưa nguôi ngoai.

Bà con chật vật mưu sinh sau lũ lịch sử ở Hòa Thịnh: Khó khăn trăm bề - Ảnh 2.

Mở cửa tiệm tạp hóa, chị còn gì bán nấy, tuy nhiên cũng không có khách mua vì sau lũ ai cũng khó khăn, mọi người đều nhận hàng cứu trợ

ẢNH: HUY ĐẠT

Bà con chật vật mưu sinh sau lũ lịch sử ở Hòa Thịnh: Khó khăn trăm bề - Ảnh 3.

Tiệm tạp hóa bị thiệt hại hơn 100 triệu đồng sau lũ, chị không khỏi xót xa

ẢNH: HUY ĐẠT

Với gia đình, trận lũ lịch sử quét qua Đắk Lắk (Phú Yên cũ) không chỉ lấy đi nhiều tài sản, mà hơn hết đã để lại nỗi đau mất người thân cho các thành viên trong nhà. Giữa những giọt nước mắt lăn dài trước bàn thờ, là nỗi đau đớn khôn nguôi của gia đình chị Lài.

Bà Hận, là mẹ chồng chị Lài buồn bã, nói rằng nhìn tiệm tạp hóa của các con bị thiệt hại nặng, bà thương và lo lắng, không biết thời gian tới gia đình sẽ tiếp tục mưu sinh ra sao.

"Ở quê với vợ con, chưa nghĩ tới chuyện đi làm xa…"

Tại tỉnh Tây Ninh, ông Lê Quang Sinh (47 tuổi) nghe tin lũ dữ ở xã Hòa Thịnh mà tay chân rụng rời. Ông lập tức bỏ dở công việc phụ hồ, chưa kịp nhận tiền công, vội bắt xe về nhà.

Nhưng thời điểm đó, lũ chia cắt khắp nơi, ông Sinh bị kẹt trên cao tốc, phải vòng lên phía tây tỉnh Đắk Lắk rồi xin người dân chở bằng xe máy hướng về quê nhà ở Phú Yên cũ.

May mắn thay, vợ ông là bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (47 tuổi) và con gái dù phải chật vật trên nóc nhà, đối mặt với nỗi sợ lũ cuốn, nhưng cuối cùng vẫn an toàn. Nhìn nhà cửa bị sập, thiệt hại nặng sau lũ, vợ chồng ông Sinh vô cùng xót xa.

Bà con chật vật mưu sinh sau lũ lịch sử ở Hòa Thịnh: Khó khăn trăm bề - Ảnh 4.

Sau lũ, nhiều người dân ở Hòa Thịnh trở lại với công việc mưu sinh, với ruộng đồng

ẢNH: HUY ĐẠT

Bà con chật vật mưu sinh sau lũ lịch sử ở Hòa Thịnh: Khó khăn trăm bề - Ảnh 5.

Nhiều hàng quán ở Phú Yên cũ sau nhiều ngày đóng cửa vì lũ cũng mở trở lại, dù thiếu thốn nước, nguyên liệu...

ẢNH: CAO AN BIÊN

"Bây giờ tôi ở nhà với vợ con, chưa nghĩ tới chuyện đi làm xa nữa. Sau lần này, tôi càng trân trọng khoảnh khắc ở cạnh người thân. Dựng lại căn nhà sập sau lũ, rồi mọi chuyện sau đó tính tiếp, bây giờ khó khăn trăm bề", ông chia sẻ.

Dù không phải ở vùng tâm lũ, tuy nhiên nhiều hàng quán ở khu vực phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) cũng chịu cảnh ngập nước, thiếu điện nước trong những ngày đỉnh lũ. Lũ rút, nhiều người bắt đầu buôn bán trở lại, dù còn nhiều khó khăn.

"Nước sạch là cái thiếu nhất, tôi phải đi xin để có nước bán trở lại. Tuy nhiên tôi vẫn không tăng giá, bán cho bà con, thời điểm này ai cũng khó khăn, lên giá nữa thì không được", chủ một quán nước bình dân chia sẻ.

