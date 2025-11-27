Ngày lũ dữ - ngày nắng lên: Phú Yên cũ trong khung hình đối lập đến nghẹn lòng

Vùng lũ Đắk Lắk (Phú Yên cũ) những ngày này lũ đã rút, nắng đã lên, người dân bắt đầu tái thiết cuộc sống với bao lo toan, bộn bề và cả những niềm tin và hy vọng vào tương lai phía trước. Để lại sau lưng những ngày nước dâng mênh mông lên tới nóc nhà, người dân nơi đây lại càng trân quý khoảnh khắc chú trâu ung dung gặm cỏ trên những cánh đồng lúa xanh bát ngát.

Những chú trâu ung dung gặm cỏ trên cánh đồng ở xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) là khoảnh khắc bình yên những ngày sau lũ dữ ẢNH: CAO AN BIÊN

Xóm Đồng, thôn Phước Lộc 2, phường Phú Yên (Đắk Lắk) mênh mông nước lũ vào sáng ngày 21.11, nhiều khu vực ở nơi này vẫn bị cô lập, lực lượng chức năng phải tiếp cận cứu trợ người dân ẢNH: CAO AN BIÊN

Sau khi lũ rút, nắng lên, nơi này lại hiện ra những cánh đồng xanh ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều khu vực ở phường Phú Yên nước dâng cao trong trận lũ lịch sử, các đội cứu trợ phải đi thuyền vào sâu bên trong để hỗ trợ, tiếp tế thực phẩm cho người dân ẢNH: CAO AN BIÊN

Cũng là khung cảnh trên sau lũ ẢNH: CAO AN BIÊN

Nước lũ cuồn cuộn nhấn chìm những cánh đồng dọc tuyến đường ĐT 75, đoạn nối xã Hoà Thịnh và Hòa Mỹ (H.Tây An, tỉnh Phú Yên cũ). Ảnh chụp ngày 22.11 ẢNH: CAO AN BIÊN

Cùng khung cảnh trên khi lũ rút, những bãi cát theo dòng nước xuất hiện ẢNH: CAO AN BIÊN

Đội cứu hộ Ghềnh Chè Thái Nguyên tiếp xăng, mang lương thực đi vào sâu rốn lũ Hòa Thịnh thời điểm nơi này còn bị cô lập ẢNH: CAO AN BIÊN

Khung cảnh sau khi lũ rút. "Ngày nước dâng cao, tôi không còn nhận ra nơi mình đang sống vì xung quanh đâu đâu cũng là nước", một người dân sống ở xã Hòa Thịnh chia sẻ ẢNH: CAO AN BIÊN

Cổng chào xã Hòa Thịnh ngày nắng lên tươi đẹp, các đoàn xe cứu trợ liên tục tìm đến giúp đỡ bà con ẢNH: BÁ CƯỜNG

Nụ cười lạc quan hiện sau lũ, những ngày bà con Phú Yên cũ bắt đầu tái thiết cuộc sống ẢNH: BÁ CƯỜNG

Những chiếc xuồng đã "hoàn thành tốt nhiệm vụ" những ngày lũ, nay được "nghỉ ngơi" ẢNH: CAO AN BIÊN