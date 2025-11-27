Ngày lũ dữ - ngày nắng lên: Phú Yên cũ trong khung hình đối lập đến nghẹn lòng

Cùng một khung cảnh ở Phú Yên cũ nhưng khác biệt đến nghẹn lòng: ngày lũ dữ cuồn cuộn và ngày nắng lên bình yên. Những khoảnh khắc khiến ai nhìn cũng xót xa.
Vùng lũ Đắk Lắk (Phú Yên cũ) những ngày này lũ đã rút, nắng đã lên, người dân bắt đầu tái thiết cuộc sống với bao lo toan, bộn bề và cả những niềm tin và hy vọng vào tương lai phía trước. Để lại sau lưng những ngày nước dâng mênh mông lên tới nóc nhà, người dân nơi đây lại càng trân quý khoảnh khắc chú trâu ung dung gặm cỏ trên những cánh đồng lúa xanh bát ngát.
