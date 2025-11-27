Sư cô rong ruổi khắp Tây nguyên gom rau: Bất ngờ đoàn xe cứu trợ, người dân 'hùa' vào giúp

Ngày 26.11, sau khi nước lũ đã rút, ở vùng Đông tỉnh Đắk Lắk, người dân lại đối diện với việc thiếu rau xanh trầm trọng. Dù các chuyến xe cứu trợ nhu yếu phẩm liên tục đổ về, từ gạo, mì tôm đến nước sạch, thì rau củ tươi vốn quen thuộc trong mỗi bữa cơm, giờ đây lại trở thành mặt hàng khan hiếm nhất. Giữa những bộn bề sau thiên tai, hành trình gom rau xanh của sư cô Diệu Huệ (tịnh thất Thanh Nguyên, xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk) khiến nhiều người xúc động.

Không quản đường xa, nhiều ngày liền sư cô rong ruổi sang tỉnh Lâm Đồng rồi ngược về phía tây Đắk Lắk để thu gom từng bó rau, củ... gửi đến bà con vùng rốn lũ.

Sư cô Diệu Huệ (bìa phải) cho biết trên đường đi gom rau củ vùng Tây nguyên, sư cô cùng đoàn đã chở theo bếp ga để nấu ăn trên suốt dọc đường để tiết kiệm chi phí, từ đó có thêm tiền mua rau cho người dân Ảnh: Hữu Tú - Huy Đạt

Anh Nguyễn Văn Minh mang 2 gói quà gồm: mì gói, sữa, nước... đến nhờ đoàn thiện nguyện trao cho bà con ở vùng rốn lũ Ảnh: Hữu Tú - Huy Đạt



"Sau lũ người dân thiếu rau củ nhiều lắm, tôi nghĩ nếu gom được chút gì tươi để bà con dùng thì tốt biết bao... ngay sau đó tôi cùng nhóm thiện nguyện Từ Tâm ở Bình Châu (Vũng Tàu cũ) lên đường gom mua rau chuyển đến bà con", sư cô chia sẻ.

Hành trình thiện nguyện bắt đầu từ những hộ nông dân đang canh tác rau xanh, sư cô Diệu Huệ đi hết vùng này đến vùng khác gom góp lại. Mỗi ngày, số rau củ tăng lên một chút, gom dần thành từng bao tải. Nhưng khó khăn lớn nhất lại nằm ở khâu vận chuyển từ Tây nguyên đến vùng rốn lũ tỉnh Phú Yên (cũ).

"Sau khi thu gom, vì chi phí tự túc, không kêu gọi nên tôi không có đủ tiền thuê xe vận chuyển. Hữu duyên tôi gặp các anh xe tải nhận chở miễn phí từ các tỉnh Tây nguyên đến trao cho bà con. Đây là điều khiến tôi xúc động", sư cô kể.

Đoàn thiện nguyện được người dân đến phụ giúp phân loại rau củ Ảnh: Hữu Tú - Huy Đạt



Đội xe tải 0 đồng vốn quen thuộc với các hoạt động thiện nguyện tại tỉnh Đắk Lắk đã đồng hành ngay khi nghe tin.

Không tính toán, không rườm rà, các tài xế lập tức nhận chở miễn phí toàn bộ số rau củ vượt đường xa để đưa thẳng về vùng rốn lũ. "Miễn là giúp được bà con, anh em chúng tôi làm ngay", một tài xế trong đoàn tâm sự.

Khi xe chở rau vừa dừng bánh tại phường Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk), sư cô Diệu Huệ còn đang loay hoay không biết phân chia thế nào cho kịp thì người dân địa phương đã ùa ra giúp. Người mang dao, người xách thau, người cầm theo rổ rá... ai nấy đều tay thoăn thoắt nhặt từng bó rau, phân chia thành từng phần gọn gàng để chuyển tiếp vào vùng khó khăn.

"Người dân chuẩn bị dụng cụ ra giúp đoàn lặt sạch, phân chia… Tôi còn đang lo lắng không biết làm sao thì nhờ hàng chục người giúp mọi việc xong rất nhanh", sư cô Diệu Huệ xúc động.

Người dân phường Phú Yên giúp đoàn thiện nguyện nhặt rau, phân chia để chuyển đến vùng rốn lũ Ảnh: Hữu Tú - Huy Đạt



Bà Đào Thị Thắm vui mừng vì nhận được rau xanh từ đoàn thiện nguyện Ảnh: Hữu Tú - Huy Đạt



Giữa lúc mọi người đang tất bật phân chia rau, anh Nguyễn Văn Minh (41 tuổi, trú phường Phú Yên) xuất hiện với 2 tay xách vài chục gói mì tôm, sữa và nước uống. Không "ồn ào", anh Minh nhờ đoàn thiện nguyện mang vào sâu bên trong nơi đường còn bị chia cắt.

"Tôi thấy xót lắm nhưng không biết làm gì. Sau khi tan ca làm tôi đã chuẩn bị một ít quà để mang đến nhờ đoàn thiện nguyện trao giúp. Mình không thiệt hại gì nhiều là điều may mắn nên giờ muốn hỗ trợ bà con hết sức mình để họ sớm ổn định cuộc sống", anh Minh tâm sự với phóng viên Thanh Niên.

Khẩn trương bốc rau lên xe tiếp tục hành trình vận chuyển đến tay người dân vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh, Đông Hòa... Ảnh: Hữu Tú - Huy Đạt



Đoàn xe cứu trợ chuẩn bị lên đường Ảnh: Hữu Tú - Huy Đạt



Những đoàn xe cứu trợ vẫn đang nối đuôi nhau chở nhu yếu phẩm về vùng lũ và trong đó có chuyến xe chở rau xanh của sư cô Diệu Huệ và đội xe 0 đồng lại mang ý nghĩa đặc biệt.

"Không phải thứ gì cao sang, cũng chẳng phải sự hỗ trợ có giá trị lớn nhưng tôi nghĩ chính những bó rau tươi giản dị và thiết yếu sẽ là điều người dân cần nhất giữa lúc nhà cửa đổ sập, bếp núc vẫn chưa thể dựng lại", bà Đào Thị Thắm (57 tuổi, trú P.Đông Hòa tỉnh Đắk Lắk) nói.