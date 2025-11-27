Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Sư cô rong ruổi khắp Tây nguyên gom rau: Bất ngờ đoàn xe cứu trợ, người dân 'hùa' vào giúp

+1
Hữu Tú - Huy Đạt - Cao An Biên và 1 người khác
27/11/2025 06:30 GMT+7

Khi vùng rốn lũ Đắk Lắk thiếu rau xanh trầm trọng, sư cô Diệu Huệ rong ruổi khắp Tây nguyên gom từng bó rau. Bất ngờ hơn, đội xe 0 đồng và người dân địa phương cùng 'hùa' vào giúp, biến chuyến đi thành hành trình ấm lòng.

Ngày 26.11, sau khi nước lũ đã rút, ở vùng Đông tỉnh Đắk Lắk, người dân lại đối diện với việc thiếu rau xanh trầm trọng. Dù các chuyến xe cứu trợ nhu yếu phẩm liên tục đổ về, từ gạo, mì tôm đến nước sạch, thì rau củ tươi vốn quen thuộc trong mỗi bữa cơm, giờ đây lại trở thành mặt hàng khan hiếm nhất. Giữa những bộn bề sau thiên tai, hành trình gom rau xanh của sư cô Diệu Huệ (tịnh thất Thanh Nguyên, xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk) khiến nhiều người xúc động.

Không quản đường xa, nhiều ngày liền sư cô rong ruổi sang tỉnh Lâm Đồng rồi ngược về phía tây Đắk Lắk để thu gom từng bó rau, củ... gửi đến bà con vùng rốn lũ.

Sư cô Diệu Huệ gom rau tiếp tế cho bà con vùng rốn lũ Đắk Lắk - Ảnh 1.

Sư cô Diệu Huệ (bìa phải) cho biết trên đường đi gom rau củ vùng Tây nguyên, sư cô cùng đoàn đã chở theo bếp ga để nấu ăn trên suốt dọc đường để tiết kiệm chi phí, từ đó có thêm tiền mua rau cho người dân

Ảnh: Hữu Tú - Huy Đạt

Sư cô Diệu Huệ gom rau tiếp tế cho bà con vùng rốn lũ Đắk Lắk - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Văn Minh mang 2 gói quà gồm: mì gói, sữa, nước... đến nhờ đoàn thiện nguyện trao cho bà con ở vùng rốn lũ

Ảnh: Hữu Tú - Huy Đạt

"Sau lũ người dân thiếu rau củ nhiều lắm, tôi nghĩ nếu gom được chút gì tươi để bà con dùng thì tốt biết bao... ngay sau đó tôi cùng nhóm thiện nguyện Từ Tâm ở Bình Châu (Vũng Tàu cũ) lên đường gom mua rau chuyển đến bà con", sư cô chia sẻ.

Hành trình thiện nguyện bắt đầu từ những hộ nông dân đang canh tác rau xanh, sư cô Diệu Huệ đi hết vùng này đến vùng khác gom góp lại. Mỗi ngày, số rau củ tăng lên một chút, gom dần thành từng bao tải. Nhưng khó khăn lớn nhất lại nằm ở khâu vận chuyển từ Tây nguyên đến vùng rốn lũ tỉnh Phú Yên (cũ).

"Sau khi thu gom, vì chi phí tự túc, không kêu gọi nên tôi không có đủ tiền thuê xe vận chuyển. Hữu duyên tôi gặp các anh xe tải nhận chở miễn phí từ các tỉnh Tây nguyên đến trao cho bà con. Đây là điều khiến tôi xúc động", sư cô kể.

Sư cô Diệu Huệ gom rau tiếp tế cho bà con vùng rốn lũ Đắk Lắk - Ảnh 3.
Sư cô Diệu Huệ gom rau tiếp tế cho bà con vùng rốn lũ Đắk Lắk - Ảnh 4.

Đoàn thiện nguyện được người dân đến phụ giúp phân loại rau củ

Ảnh: Hữu Tú - Huy Đạt

Đội xe tải 0 đồng vốn quen thuộc với các hoạt động thiện nguyện tại tỉnh Đắk Lắk đã đồng hành ngay khi nghe tin.

Không tính toán, không rườm rà, các tài xế lập tức nhận chở miễn phí toàn bộ số rau củ vượt đường xa để đưa thẳng về vùng rốn lũ. "Miễn là giúp được bà con, anh em chúng tôi làm ngay", một tài xế trong đoàn tâm sự.

Khi xe chở rau vừa dừng bánh tại phường Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk), sư cô Diệu Huệ còn đang loay hoay không biết phân chia thế nào cho kịp thì người dân địa phương đã ùa ra giúp. Người mang dao, người xách thau, người cầm theo rổ rá... ai nấy đều tay thoăn thoắt nhặt từng bó rau, phân chia thành từng phần gọn gàng để chuyển tiếp vào vùng khó khăn.

"Người dân chuẩn bị dụng cụ ra giúp đoàn lặt sạch, phân chia… Tôi còn đang lo lắng không biết làm sao thì nhờ hàng chục người giúp mọi việc xong rất nhanh", sư cô Diệu Huệ xúc động.

Sư cô Diệu Huệ gom rau tiếp tế cho bà con vùng rốn lũ Đắk Lắk - Ảnh 5.
Sư cô Diệu Huệ gom rau tiếp tế cho bà con vùng rốn lũ Đắk Lắk - Ảnh 6.

Người dân phường Phú Yên giúp đoàn thiện nguyện nhặt rau, phân chia để chuyển đến vùng rốn lũ

Ảnh: Hữu Tú - Huy Đạt

Sư cô Diệu Huệ gom rau tiếp tế cho bà con vùng rốn lũ Đắk Lắk - Ảnh 7.

Bà Đào Thị Thắm vui mừng vì nhận được rau xanh từ đoàn thiện nguyện

Ảnh: Hữu Tú - Huy Đạt

Giữa lúc mọi người đang tất bật phân chia rau, anh Nguyễn Văn Minh (41 tuổi, trú phường Phú Yên) xuất hiện với 2 tay xách vài chục gói mì tôm, sữa và nước uống. Không "ồn ào", anh Minh nhờ đoàn thiện nguyện mang vào sâu bên trong nơi đường còn bị chia cắt.

"Tôi thấy xót lắm nhưng không biết làm gì. Sau khi tan ca làm tôi đã chuẩn bị một ít quà để mang đến nhờ đoàn thiện nguyện trao giúp. Mình không thiệt hại gì nhiều là điều may mắn nên giờ muốn hỗ trợ bà con hết sức mình để họ sớm ổn định cuộc sống", anh Minh tâm sự với phóng viên Thanh Niên.

Sư cô Diệu Huệ gom rau tiếp tế cho bà con vùng rốn lũ Đắk Lắk - Ảnh 8.
Sư cô Diệu Huệ gom rau tiếp tế cho bà con vùng rốn lũ Đắk Lắk - Ảnh 9.

Khẩn trương bốc rau lên xe tiếp tục hành trình vận chuyển đến tay người dân vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh, Đông Hòa...

Ảnh: Hữu Tú - Huy Đạt

Sư cô Diệu Huệ gom rau tiếp tế cho bà con vùng rốn lũ Đắk Lắk - Ảnh 10.

Đoàn xe cứu trợ chuẩn bị lên đường

Ảnh: Hữu Tú - Huy Đạt

Những đoàn xe cứu trợ vẫn đang nối đuôi nhau chở nhu yếu phẩm về vùng lũ và trong đó có chuyến xe chở rau xanh của sư cô Diệu Huệ và đội xe 0 đồng lại mang ý nghĩa đặc biệt.

"Không phải thứ gì cao sang, cũng chẳng phải sự hỗ trợ có giá trị lớn nhưng tôi nghĩ chính những bó rau tươi giản dị và thiết yếu sẽ là điều người dân cần nhất giữa lúc nhà cửa đổ sập, bếp núc vẫn chưa thể dựng lại", bà Đào Thị Thắm (57 tuổi, trú P.Đông Hòa tỉnh Đắk Lắk) nói.

Tin liên quan

Thợ hồ rốn lũ Hòa Xuân: Nhà sập vẫn từ chối quà, nhường cho người khổ hơn

Thợ hồ rốn lũ Hòa Xuân: Nhà sập vẫn từ chối quà, nhường cho người khổ hơn

'Thôi em không nhận, để cho người khổ hơn, em còn trẻ, nhà còn ông ba vẫn còn sống, 2 cha con em làm kiếm tiền xây lại được!'.

Học sinh lượm lại giấy khen trôi theo nước lũ: 'Sách vở của con ướt hết rồi!'

Giữa đổ nát sau lũ, người dân Hòa Thịnh bần thần: 'Không biết bắt đầu lại từ đâu'

Khám phá thêm chủ đề

sư cô rau củ Đắk Lắk rốn lũ thiện nguyện xe cứu trợ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận