Đời sống Cộng đồng

Bò mắc kẹt trên mái nhà trong lũ: Chủ nhà lo sập nhưng áy náy khi nghĩ lại

Phan Diệp
Phan Diệp
26/11/2025 10:36 GMT+7

Thời điểm nước lũ ở Gia Lai dâng gần 3 m đã khiến một con bò mắc kẹt trên mái nhà anh Vũ. Mái tôn bị giẫm nát, anh thấp thỏm lo sập nhưng sau lại áy náy vì lý do khiến nhiều người xót xa.

Anh Nguyễn Ngọc Vũ, 39 tuổi (ở phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai, tỉnh Bình Định cũ) vừa chia sẻ hình ảnh con bò mắc kẹt trên mái nhà giữa dòng nước lũ ngày 20.11. Khi đó, trong nhà anh nước ngập dâng cao gần 3 m, tràn lên cả gác lửng nơi gia đình đang co ro tránh lũ.

Sợ nước tiếp tục dâng không thể thoát, anh Vũ đập khung sắt cửa sổ để leo lên mái nhà. Anh kể mình vừa gọi điện đến các đội cứu hộ, vừa quan sát xem có đội nào bên ngoài không thì vẫy tay nhờ cứu giúp gia đình.

Giữa dòng nước lũ mênh mông, một con bò lớn không biết từ đâu trôi dạt đến, leo lên được phần mái hiên lợp tôn của nhà anh. Phần mái hiên khi đó cũng đã ngập nước.

Bò mắc kẹt trên mái nhà trong lũ: Chủ nhà lo sập nhưng áy náy khi nghĩ lại - Ảnh 1.

Con bò mắc kẹt trên mái nhà anh Vũ một thời gian rồi sau đó bị cuốn trôi đi mất

Ảnh: NVCC

"Con bò to lắm, nặng cả tạ, tôi sợ nó tiếp tục leo lên mái nhà chính. Nhà cũ rồi, sợ sập lắm, trong nhà có người...", anh Vũ kể, và cho biết sau đó đã dùng gậy để xua con bò đi sang một phần mái hiên nhà kho bên cạnh, nơi chỉ chứa đồ chứ không có người ở.

Người sợ sập nhà, bò sợ dòng nước, vậy là dù anh Vũ cố gắng chỉ con bò sang hướng khác nhưng con bò không đi. Anh Vũ đành để vậy rồi quay vào trong. Anh kể, một lát sau nhìn ra thì anh không thấy con bò đứng trên mái nhà nữa. 

"Có lẽ nó tiếp tục trôi theo dòng nước lũ. Khi ấy tôi lo cho tính mạng cả gia đình nên không để ý lắm, nhưng giờ lũ rút nhớ lại con bò tôi vừa thấy thương, vừa áy náy vì có thể tôi làm nó sợ, nó bỏ đi", anh Vũ nói.

Bò mắc kẹt trên mái nhà trong lũ: Chủ nhà lo sập nhưng áy náy khi nghĩ lại - Ảnh 2.
Bò mắc kẹt trên mái nhà trong lũ: Chủ nhà lo sập nhưng áy náy khi nghĩ lại - Ảnh 3.

Bên ngoài bò giẫm nát mái tôn, bên trong nhà anh Vũ phá cửa, đưa mẹ già, vợ con ra ngoài

Ảnh: NVCC

Đến sáng ngày 24.11, nước lũ ở quê anh dâng lên trở lại, tràn vào sân nhà. Rút kinh nghiệm từ đợt trước, anh đã đưa vợ con đi tránh lũ. Đồ đạc trong nhà, giờ đây anh không còn bận tâm nữa, bởi vì tất cả mọi thứ từ ti vi, tủ lạnh, bàn ghế... đều đã bị ngập, hư hỏng hết từ mấy ngày trước.

Anh Vũ cho biết từ nhỏ đến lớn, đây là trận lũ lớn nhất anh từng trải qua. Quê hương anh bà con dù đã quen với lũ. Dù xây nhà cấp 4 nhưng người dân luôn xây thêm phần gác lửng để tránh lũ hằng năm. Tuy nhiên, lần này, nước lũ cũng ngập đến phần gác lửng khiến nhiều gia đình phải nhờ cứu hộ.

Mấy ngày qua, gia đình anh Vũ ăn cơm từ thiện, dùng nhu yếu phẩm cứu trợ của mọi người gửi đến. Vừa tranh thủ lúc có điện, có nước để dọn dẹp nhà cửa, chưa được 1 ngày thì nước lũ dâng lên lại khiến anh rất mệt mỏi. "Tôi chỉ mong đây là trận lũ cuối cùng trong năm và tết năm nay đừng ai chúc tôi tiền vô như nước nữa nhé", anh Vũ nói vui nửa đùa, nửa thật.

Con trâu đứng trên mái nhà ở rốn lũ: Được bộ đội giải cứu, đoàn tụ với chủ

Con trâu đứng trên mái nhà ở rốn lũ: Được bộ đội giải cứu, đoàn tụ với chủ

Sáng 25.11, con trâu bị trôi dạt trong trận lũ ở xã Hòa Thịnh rồi đứng trên mái nhà vệ sinh suốt 5 ngày đã được bộ đội đưa xuống đất thành công và về nhà đoàn tụ với chủ.

