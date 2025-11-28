Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Khánh Hòa khẩn cấp khắc phục 2 di tích cấp quốc gia bị ảnh hưởng mưa lũ

Hiền Lương
Hiền Lương
28/11/2025 07:40 GMT+7

Ngày 26.11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh về việc sớm khắc phục di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia bị hư hại do mưa lũ tại xã Diên Khánh (H.Diên Khánh cũ) trong đợt mưa lũ vừa qua.

Theo đó, đợt lũ từ 19 - 21.11 đã làm khoảng 30 m tường rào cao 2 m của miếu Trịnh Phong (xây dựng năm 1886) và 40 m tường rào cao 2,5 m Văn miếu Diên Khánh (xây dựng 1853) đổ sập hoàn toàn, ảnh hưởng lối đi của người dân.

Khánh Hòa khẩn cấp khắc phục 2 di tích cấp quốc gia bị ảnh hưởng mưa lũ - Ảnh 1.

Đoạn tường Văn miếu Diên Khánh bị sụp đổ vì mưa lũ cần khắc phục sớm

ẢNH: H.L

Ngày 25.11, ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, đã đi kiểm tra các di tích nói trên. Sau kiểm tra, ông Biên yêu cầu địa phương huy động lực lượng, phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khẩn trương dọn dẹp, sử dụng xe cơ giới thu gom phần tường rào bị sập. Đồng thời, lập dự toán sửa chữa, báo cáo Sở VH-TT-DL để tổng hợp, đưa vào danh mục các hạng mục cần khắc phục khẩn cấp.

Trước đó, tỉnh Khánh Hòa cũng có chỉ đạo yêu cầu sớm lên phương án tu bổ di tích lầu Bảo Đại tọa lạc trên núi Cảnh Long, P.Nha Trang. Di tích này hiện đang hoang phế do không được tu bổ vì vướng pháp lý một dự án đầu tư tại đây. 

Khám phá thêm chủ đề

DI TÍCH CẤP QUỐC GIA Mưa lũ Khánh Hòa
