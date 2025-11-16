Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Sớm tu bổ di tích lầu Bảo Đại trên núi Cảnh Long

Hiền Lương
16/11/2025 05:45 GMT+7

Ngày 14.11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có thông báo kết luận của lãnh đạo tỉnh về đề xuất thực hiện sửa chữa, tu bổ di tích Biệt thự Cầu Đá (thường gọi là lầu Bảo Đại), tọa lạc trên núi Cảnh Long, P.Nha Trang.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở VH-TT-DL chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh thường xuyên kiểm tra, bảo vệ và quản lý di tích. Đồng thời, đơn vị phải dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, cắt tỉa cây xanh và gia cố, sửa chữa các hạng mục để phòng chống mối mọt, tránh hư hỏng, xuống cấp trong thời gian chờ các bước xử lý tiếp theo.

Sớm tu bổ di tích lầu Bảo Đại trên núi Cảnh Long - Ảnh 1.

Một biệt thự thuộc di tích lầu Bảo Đại trên núi Cảnh Long đang xuống cấp nghiêm trọng

ẢNH: H.L

Sở VH-TT-DL được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng phương án, giải pháp và tham mưu UBND tỉnh về việc triển khai dự án sửa chữa, tu bổ di tích Biệt thự Cầu Đá. Thông báo cũng yêu cầu làm rõ phương án đầu tư, khai thác và quản lý hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động của di tích, gắn với dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại.

Trước đó, liên quan dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại, UBND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định điều chỉnh, loại bỏ nội dung "đất ở không hình thành đơn vị ở" trong giấy chứng nhận đầu tư cấp lần đầu năm 2013 và giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ nhất năm 2014. Việc điều chỉnh được thực hiện theo tinh thần kết luận của Thanh tra Chính phủ tại Thông báo số 1919/TB-TTCP ngày 4.11.2020, nhằm bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư.

Liên quan 5 biệt thự cổ trong khu vực dự án gồm Nghinh Phong, Vọng Nguyệt, Bảo Đại, Xương Rồng và Tứ Phương Vô Sự, chủ đầu tư từng sửa chữa 2 biệt thự và hoàn thành năm 2019. Tuy nhiên, sau thời gian dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại ngưng trệ, đến nay nhiều công trình còn lại đang xuống cấp nghiêm trọng và tỉnh "mất đi" một điểm tham quan vốn rất nổi tiếng.

