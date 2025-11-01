Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer là di sản văn hóa phi vật thể

Nam Long
Nam Long
01/11/2025 13:15 GMT+7

Bộ VH-TT-DL vừa có quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Nghề làm mão (mũ), mặt nạ của đồng bào Khmer".

Ngày 1.11, tại Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ VH-TT-DL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề thủ công truyền thống "Nghề làm mão (mũ), mặt nạ của đồng bào Khmer". Đây là hoạt động kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam (23.11), Tuần lễ Văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng lễ hội Ooc Om Boc năm 2025.

Nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer là di sản văn hóa phi vật thể- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (bìa trái) trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề thủ công truyền thống "Nghề làm mão (mũ), mặt nạ của đồng bào Khmer"

ảnh: nam long

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết nghề làm mão, mặt nạ của người Khmer là nghề thủ công truyền thống được hình thành cách đây hơn 2 thế kỷ nhằm phục vụ cho các loại hình sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật dân gian của đồng bào Khmer mà phổ biến là múa dân gian, múa truyền thống, múa tín ngưỡng, ca kịch,…

Nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer là di sản văn hóa phi vật thể- Ảnh 2.

Mão, mặt nạ của người Khmer được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ảnh: nam long

Các sản phẩm mão, mặt nạ được chế tác không chỉ mang đậm giá trị văn hóa dân gian mà còn thể hiện yếu tố linh thiêng trong đời sống tinh thần của cộng đồng. Hình dáng, màu sắc và họa tiết của từng sản phẩm là dấu ấn nhận diện riêng biệt cho từng nhân vật, từng điệu múa, gửi gắm những ý nghĩa sâu sắc, thể hiện cho sự cảm hóa, hướng thiện, cho niềm tin của người dân về cái thiện chiến thắng cái ác, cho chính nghĩa vượt lên hung tàn để mang lại những điều tốt lành trong cuộc sống.

Nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer là di sản văn hóa phi vật thể- Ảnh 3.

Nghi thức cắt băng khai mạc các hoạt động

ảnh: nam long

Nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer là di sản văn hóa phi vật thể- Ảnh 4.

Các đại biểu tham quan tại bảo tàng

ảnh: nam long

Nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer là di sản văn hóa phi vật thể- Ảnh 5.

Tượng thần Vishnu

ảnh: nam long

Mão, mặt nạ để phục vụ cho các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer như múa trống Chhay - dăm, kịch múa Rô - bam, sân khấu Dù kê… Nghề thủ công truyền thống chế tác mão, mặt nạ của người Khmer vì thế trở thành di sản văn hóa quý báu, được lưu truyền từ đời này qua đời khác, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa màu sắc của vùng ĐBSCL.

Nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer là di sản văn hóa phi vật thể- Ảnh 6.

Khu trưng bày các bảo vật quốc gia

ảnh: nam long

Nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer là di sản văn hóa phi vật thể- Ảnh 7.

Bảo vật vàng lá chạm khắc hình hoa sen nằm trong bộ sưu tập vàng lá Châu Thành

ảnh: nam long

"Hiện nay, toàn tỉnh có 19 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó, nghề thủ công truyền thống - nghề làm mão, mặt nạ của người Khmer Trà Vinh là 1 trong 6 di sản văn hóa phi vật thể được hình thành trong đời sống của đồng bào dân tộc Khmer. Di sản văn hóa nêu trên đã được Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ngày 27.6.2025. Đây là niềm vui chung của nhân dân tỉnh Vĩnh Long khi một ngành nghề thủ công truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Khmer được tôn vinh, công nhận", ông Thiện nói.

Nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer là di sản văn hóa phi vật thể- Ảnh 8.

Khu trưng bày trang phục truyền thống của đồng bào Khmer

ảnh: nam long

Nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer là di sản văn hóa phi vật thể- Ảnh 9.

Các mẫu trang phục truyền thống của đồng bào Khmer

ảnh: nam long

Nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer là di sản văn hóa phi vật thể- Ảnh 10.

Tái hiện nghề dệt chiếu của đồng bào Khmer

ảnh: nam long

Tại buổi lễ, ban tổ chức cũng đã tiếp nhận hiện vật do các nhà sưu tập hiến tặng; trao bằng khen, giấy khen cho các cá nhân hiến tặng hiện vật cho bảo tàng.

