Vĩnh Long khai mạc lễ hội Ooc Om Boc với nhiều hoạt động hấp dẫn

Tối 30.10, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch gắn với lễ hội Ooc Om Boc.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu khai mạc lễ hội Ooc Om Boc Ảnh: Nam Long

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết lễ hội Ooc Om Boc hằng năm không chỉ là dịp tạ ơn thần Mặt Trăng - vị thần biểu trưng cho sự sinh sôi, phồn thực, mang lại mùa màng tươi tốt, mà còn là không gian văn hóa kết nối con người với thiên nhiên, gắn kết cộng đồng, bồi đắp tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa các dân tộc.

Lễ hội là minh chứng sinh động cho bản sắc văn hóa Khmer - một bộ phận không thể tách rời, góp phần làm phong phú thêm diện mạo văn hóa tỉnh Vĩnh Long, văn hóa phương Nam và văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Tiết mục biểu diễn của đồng bào Khmer tại lễ khai mạc hội chợ hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm công nghiệp nông thôn và sản phẩm OCOP Ảnh: Nam Long

Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch năm nay diễn ra từ 30.10 - 5.11, với chuỗi hơn 19 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đa dạng, hấp dẫn, mở ra không gian giao lưu, hợp tác, quảng bá hình ảnh Vĩnh Long năng động, thân thiện, nghĩa tình, hiếu khách.

"Đặc biệt, điểm nhấn 'Đêm lễ hội Ooc Om Boc' lung linh ánh hoa đăng tại danh thắng Ao Bà Om - di sản biểu tượng của văn hóa Khmer, của sự giao hòa đất, của trời, của nước và của người, sẽ là thông điệp sống động về khát vọng vươn lên, khẳng định bản sắc và niềm tự hào văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển", ông Nguyễn Quỳnh Thiện nhấn mạnh.

Ban tổ chức tặng học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi tại địa phương Ảnh: nam long

Lễ hội Ooc Om Boc năm nay sẽ diễn ra các hoạt động đặc sắc như: hội thi trình diễn nhạc cụ truyền thống dân tộc Khmer lần thứ I năm 2025; triển lãm gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer; trưng bày, triển lãm, trình diễn nghệ thuật và trang phục truyền thống đồng bào dân tộc Khmer; đêm lễ hội Ooc Om Boc; giải đua ghe ngo nam nữ...



