Vĩnh Long đưa vào sử dụng hệ thống xạ trị ung thư hiện đại

Ngày 31.10, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long đã long trọng tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động hệ thống xạ trị ung thư hiện đại bằng máy gia tốc tuyến tính, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nâng cao năng lực điều trị ung thư tuyến tỉnh, góp phần mang dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần hơn với người dân ĐBSCL.

Tiến sĩ - bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại lễ khánh thành Ảnh: Nam Long

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cho biết, việc khánh thành và đưa vào sử dụng hệ thống xạ trị bằng máy gia tốc tuyến tính điều trị ung thư là một dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển kỹ thuật chuyên sâu và hiện đại hóa công tác khám, chữa bệnh của bệnh viện, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Đây cũng là bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực điều trị ung thư của tỉnh Vĩnh Long, tạo điều kiện để người dân trong khu vực được thụ hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, tiên tiến mà không phải chuyển lên tuyến trên, giúp giảm gánh nặng chi phí điều trị.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, nói về hệ thống xạ trị ung thư của bệnh viện Ảnh: Nam Long





Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Truyền cho biết thêm, sự kết hợp giữa máy gia tốc tuyến tính với hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại như CT mô phỏng và MRI giúp tăng độ chính xác trong định vị khối u, bảo vệ mô lành tối đa và cải thiện hiệu quả điều trị lâm sàng.

Song song với trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân sự Khoa Ung bướu và các khoa liên quan của Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long đã được đào tạo chuyên sâu tại các bệnh viện tuyến trung ương, sẵn sàng vận hành hệ thống theo đúng quy trình chuẩn quốc gia, đảm bảo an toàn và hiệu quả cao nhất cho người bệnh.

Hệ thống xạ trị ung thư hiện đại bằng máy gia tốc tuyến tính của Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long Ảnh: Nam Long

Phát biểu tại buổi lễ, tiến sĩ - bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, khẳng định với hệ thống máy gia tốc hiện đại, khu xạ trị mới tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long sẽ triển khai các kỹ thuật tiên tiến như IMRT, VMAT, IGRT - giúp điều trị chính xác, giảm tác dụng phụ và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh ung thư. Đây là bước tiến lớn trong lộ trình phát triển y tế chuyên sâu, hiện thực hóa mục tiêu "Đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân", đúng với tinh thần đổi mới - nhân văn - hội nhập mà ngành y tế tỉnh Vĩnh Long đang hướng tới.