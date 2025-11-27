Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

100 thợ sửa xe 'đổ bộ' Khánh Hòa: Người dân vùng lũ xếp hàng dài chờ cứu xe

Hiền Lương
Hiền Lương
27/11/2025 21:03 GMT+7

Trưa 27.11, đoàn 100 thợ sửa xe máy đến từ Thanh Hóa và nhiều tỉnh phía bắc đã có mặt tại Nha Trang, bắt đầu hành trình hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau trận ngập lụt lịch sử.


100 Thợ sửa xe từ miền bắc hỗ trợ người dân khánh hòa khắc phục hậu quả lũ lụt - Ảnh 1.

100 thợ sửa xe đi trên 2 xe giường nằm và thêm 1 xe tải chở phụ tùng hỗ trợ bà con vùng lũ

ẢNH: HIỀN LƯƠNG

100 Thợ sửa xe từ miền bắc hỗ trợ người dân khánh hòa khắc phục hậu quả lũ lụt - Ảnh 2.
100 Thợ sửa xe từ miền bắc hỗ trợ người dân khánh hòa khắc phục hậu quả lũ lụt - Ảnh 3.
100 Thợ sửa xe từ miền bắc hỗ trợ người dân khánh hòa khắc phục hậu quả lũ lụt - Ảnh 4.

Vừa đặt chân đến Khánh Hòa, các thợ lập tức tỏa về các điểm sửa chữa miễn phí để phục vụ bà con.

ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Tại điểm sửa xe đặt tại nhà thờ Chợ Mới, không khí từ sáng sớm đã vô cùng nhộn nhịp. Từng dòng người dắt bộ xe đến chờ sửa kéo dài liên tục. Hàng trăm chiếc xe máy bị ngập nước nằm xếp kín từ trong sân ra tận cổng nhà thờ. 

100 Thợ sửa xe từ miền bắc hỗ trợ người dân khánh hòa khắc phục hậu quả lũ lụt - Ảnh 5.

Xe hư hỏng sau lụt xếp hàng nườm nượp

ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Do lượng xe đổ về quá lớn, nhiều người phải đợi từ sáng đến chiều mà vẫn chưa đến lượt. Có người thậm chí dắt bộ xe gần 10 km để đến được điểm sửa miễn phí, kiên nhẫn chờ suốt nhiều tiếng đồng hồ với hy vọng khởi động lại phương tiện mưu sinh của mình. 

100 Thợ sửa xe từ miền bắc hỗ trợ người dân khánh hòa khắc phục hậu quả lũ lụt - Ảnh 6.
100 Thợ sửa xe từ miền bắc hỗ trợ người dân khánh hòa khắc phục hậu quả lũ lụt - Ảnh 7.
100 Thợ sửa xe từ miền bắc hỗ trợ người dân khánh hòa khắc phục hậu quả lũ lụt - Ảnh 8.

ẢNH: HIỀN LƯƠNG

100 Thợ sửa xe từ miền bắc hỗ trợ người dân khánh hòa khắc phục hậu quả lũ lụt - Ảnh 9.
100 Thợ sửa xe từ miền bắc hỗ trợ người dân khánh hòa khắc phục hậu quả lũ lụt - Ảnh 10.
100 Thợ sửa xe từ miền bắc hỗ trợ người dân khánh hòa khắc phục hậu quả lũ lụt - Ảnh 11.
100 Thợ sửa xe từ miền bắc hỗ trợ người dân khánh hòa khắc phục hậu quả lũ lụt - Ảnh 12.

Hình ảnh các thợ sửa xe miệt mài làm việc dưới trời nắng nóng, tay chân dính đầy dầu mỡ nhưng vẫn giữ nụ cười nhiệt tình đã khiến nhiều người xúc động

ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Sự hỗ trợ kịp thời của 100 anh em thợ xe từ các tỉnh phía bắc không chỉ giúp bà con nhanh chóng phục hồi phương tiện đi lại mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong lúc Khánh Hòa còn ngổn ngang sau thiên tai. 

Anh Nguyễn Tiến Dũng, quê Lào Cai, hiện có cửa hàng sửa xe tại Hà Nội và là một trong hai thành viên trưởng đoàn, cho biết đoàn xuất phát từ Thanh Hóa với hơn 100 thợ tham gia. "Trong số đó có khoảng 50 anh em từ Thanh Hóa, còn lại là thợ từ các tỉnh phía bắc như Lào Cai, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên…", anh Dũng chia sẻ.

100 Thợ sửa xe từ miền bắc hỗ trợ người dân khánh hòa khắc phục hậu quả lũ lụt - Ảnh 13.

Cận cảnh một xe máy bị ngập lâu ngày, lớp bùn phủ tận vào cốp xe

ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Trên đường đi, nhiều thợ ở các khu vực lân cận khi biết tin cũng tự chạy xe máy đến hội quân. Tiêu biểu như anh Minh Sơn từ Đắk Lắk đã lập tức lên đường, chạy xe xuống Nha Trang để cùng đoàn hỗ trợ người dân vùng lũ. Theo anh Dũng, đoàn thuê 2 chiếc xe giường nằm trị giá 100 triệu đồng để đưa người và vật dụng vào Khánh Hòa. 

Ngoài ra, còn có một xe tải chở đầy đủ công cụ, phụ tùng và trang thiết bị sửa chữa, với tổng giá trị phụ tùng khoảng 600 triệu đồng. Trong đó, các hãng phụ tùng xe máy ủng hộ 500 triệu, phần còn lại do anh em trong hội tự góp.

100 Thợ sửa xe từ miền bắc hỗ trợ người dân khánh hòa khắc phục hậu quả lũ lụt - Ảnh 14.
100 Thợ sửa xe từ miền bắc hỗ trợ người dân khánh hòa khắc phục hậu quả lũ lụt - Ảnh 15.
100 Thợ sửa xe từ miền bắc hỗ trợ người dân khánh hòa khắc phục hậu quả lũ lụt - Ảnh 16.
100 Thợ sửa xe từ miền bắc hỗ trợ người dân khánh hòa khắc phục hậu quả lũ lụt - Ảnh 17.

"Chương trình do Hội Kỹ thuật xe máy Thanh Hóa và Hội Kỹ thuật xe máy toàn quốc phối hợp tổ chức, trong đó anh em Thanh Hóa đóng vai trò nòng cốt", anh Dũng cho biết

ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Một thành viên khác trong đoàn chia sẻ, 100 thợ sửa xe máy đều là thợ lành nghề, đa phần đang sở hữu cửa tiệm riêng. Có người đã rong ruổi từ đầu mùa mưa lũ đến nay, hễ địa phương nào cần là các anh lại lên đường. Như anh Tuấn Cảnh đến từ Đan Phượng (Hà Nội), anh Đông từ Quảng Ninh, anh Hòa từ Phú Thọ, anh Duy từ Thái Nguyên… tất cả đều chung một tinh thần: giúp dân càng nhanh càng tốt.

Trong những ngày lũ dữ vừa qua, những tấm lòng thiện nguyện như vậy đã phần nào sưởi ấm người dân Khánh Hòa, nơi đang nỗ lực từng ngày để gượng dậy sau đợt thiên tai nặng nề.

