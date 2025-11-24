Sửa xe máy ở Nha Trang sau lũ, 'nhiều gấp 100 lần ngày thường'

Sau đợt lũ dữ, các tiệm sửa xe máy ở Nha Trang (Khánh Hòa) rơi vào tình trạng quá tải chưa từng có, lượng xe đổ về được các chủ tiệm mô tả là "nhiều gấp 100 lần ngày thường".

Hàng dài người đứng chờ, tiếng nổ máy thử, tiếng gọi nhau í ới tạo nên cảnh tượng nhộn nhịp nhưng đầy mệt mỏi sau thiên tai.

Chủ tiệm ăn vội bữa cơm để sửa xe cho khách ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Anh Chinh, ngụ P.Tây Nha Trang, cho biết anh phải dắt chiếc xe chết máy đi 4 - 5 tiệm nhưng nơi nào cũng báo "không nhận thêm".

"Đường thì còn lầy lội, bùn ngập tới mắt cá, rác trôi đầy, vậy mà người đi sửa xe vẫn chen nhau từng chút. Có tiệm xe máy xếp hàng chờ sửa dài hàng chục mét", anh kể.

Xe máy "xếp hàng" đợi sửa, các nhân viên sửa xe làm việc hết công suất ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Những ngày qua, nước lũ ngập sâu ngấm vào động cơ khiến hàng loạt xe của dân hỏng nặng, không thể tự sửa chữa, tạo thêm áp lực cho các thợ sửa xe.

Nhiều tiệm phải làm xuyên ngày, xuyên đêm, chia người chỉ để… lau bùn và tháo nước ra khỏi máy trước khi kiểm tra hư hỏng. Dù vậy, họ vẫn giữ giá cũ, hạn chế tăng phí để hỗ trợ người dân trong lúc khó khăn.

Không chỉ có các tiệm sửa xe ngay các điểm ngập lụt quá tải, các tiệm khác ở trung tâm Nha Trang, nơi không ngập lụt vẫn không nhận thêm xe.

"Ba bốn hôm nữa em mang xuống, chứ giờ anh chị không nhận thêm nữa vì thợ làm không xuể", chị Liên, chủ tiệm sửa xe trên đường Trịnh Phong, P.Nha Trang cho hay.

Đa số các tiệm sửa xe vẫn giữ giá cũ, hạn chế tăng phí ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Trong khung cảnh sau lũ còn ngổn ngang rác và bùn đất, việc sửa được chiếc xe để đi làm, đi lại an toàn trở thành nhu cầu cấp thiết, khiến các tiệm sửa ở Nha Trang những ngày này luôn hoạt động hết công suất mà vẫn không xuể. Có tiệm xe, huy động vợ con, người thân ra phụ nhưng xe chờ sửa vẫn xếp dài.

Dù biết sẽ đợi lâu nhưng người dân không còn cách nào khác, họ cần xe máy để đi lại sau lũ ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Tại tiệm sửa xe Thành trên đường Phú Nông, P.Tây Nha Trang - rốn lũ đợt vừa rồi, xe máy chờ sửa xếp dài gần cả trăm mét từ đường chính tới con hẻm bên cạnh.

Vừa bưng hộp cơm vừa chỉ cho thợ sửa chữa xe máy bị hỏng, anh Thành - chủ tiệm nói trong mệt mỏi: "Biết dân rất cần xe lúc này nhưng không còn cách nào khác là phải đợi thôi. Mình cũng muốn làm cho nhanh, đã huy động anh em tình nguyện viên đến hỗ trợ nhưng xe quá nhiều. Thương dân, cố gắng làm xuyên ngày xuyên đêm chứ không còn cách nào khác". Anh Thành nói rồi nhai đại miếng cơm và mắt vẫn nhìn về chiếc xe đang sửa.

Anh Thành vừa bưng hộp cơm vừa chỉ cho thợ sửa chữa xe máy bị hỏng ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Một số hình ảnh PV Báo Thanh Niên ghi nhận trong sáng 24.11:

Xe máy xếp dài xung quanh tiệm sửa xe Thành ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Xe "lành" dìu xe hư hỏng đi sửa trên đường bùn lầy lội ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Lũ rút nhưng rác ở lại, các tuyến đường ở P.Tây Nha Trang ngập trong "biển rác" ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Khách ngồi đợi sửa xe ẢNH: HIỀN LƯƠNG