Đồng Nai hỗ trợ 13 tỉ đồng giúp Thanh Hóa, Ninh Bình khắc phục bão lũ

Ngày 20.11, ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã dẫn đầu đoàn công tác của Đồng Nai đến thăm và hỗ trợ nhân dân 2 tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra trong thời gian vừa qua.

Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Vũ Hồng Văn, chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại mà nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình phải gánh chịu do thiên tai gây ra trong thời gian qua ẢNH: PHONG SẮC

Tại 2 địa phương trên, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Vũ Hồng Văn chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại mà nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình phải gánh chịu do thiên tai gây ra trong thời gian qua.

Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai trao biểu trưng số tiền hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ tại tỉnh Ninh Bình ẢNH: ĐỨC LAM

Ông Vũ Hồng Văn (bên trái), Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai trao biểu trưng số tiền hỗ trợ nhân dân Thanh Hóa ẢNH: PHONG SẮC

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai trao số tiền 5 tỉ đồng cho chính quyền tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, còn trao 1 tỉ đồng hỗ trợ gia đình chiến sĩ công an và 500 triệu đồng hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Tại Ninh Bình, đoàn công tác của Đồng Nai cũng trao số tiền hỗ trợ tương tự.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai trao số tiền 1 tỉ đồng hỗ trợ gia đình chiến sĩ công an và 500 triệu đồng hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Đồng thời trao số tiền tương tự ở Ninh Bình ẢNH: ĐỨC LAM - PHONG SẮC

Ông Vũ Hồng Văn khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai luôn hướng về đồng bào vùng thiên tai với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sẻ chia. Ông tin tưởng rằng với quyết tâm cao, các địa phương sẽ vượt qua khó khăn, ổn định đời sống nhân dân, đẩy mạnh phục hồi sản xuất.

Ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết sự động viên, hỗ trợ của tỉnh Đồng Nai có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa các địa phương ẢNH: PHONG SẮC

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết sự động viên, hỗ trợ của tỉnh Đồng Nai có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa các địa phương, góp phần giúp tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống nhân dân và sản xuất.

Ông Đặng Xuân Phong (bên phải), Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình trân trọng cảm ơn tình cảm, sự sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai ẢNH: ĐỨC LAM

Còn tại Ninh Bình, ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai.

Ông Đặng Xuân Phong nhấn mạnh đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống "tương thân tương ái" của dân tộc Việt Nam. Sự hỗ trợ từ tỉnh Đồng Nai sẽ góp thêm nguồn lực giúp Ninh Bình khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra.