Ô tô 'cố thủ' trên cầu, đường ở Nha Trang sau mưa lũ, gây bức xúc

Hiền Lương
Hiền Lương
26/11/2025 10:29 GMT+7

Dù nước lũ ở Nha Trang đã rút nhiều ngày, nhiều tuyến đường vẫn ách tắc khi hàng loạt ô tô tiếp tục 'cố thủ' trên lòng đường, vỉa hè và các điểm cao, gây cản trở giao thông và công tác dọn dẹp sau lũ.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nhiều ô tô được đưa lên vỉa hè, lòng đường ở Nha Trang (Khánh Hòa) để tránh ngập trong đợt mưa lũ vừa qua vẫn chưa được chủ xe di dời dù nước đã rút. Việc án ngữ này khiến sinh hoạt của người dân bị cản trở, giao thông lộn xộn và công tác vệ sinh môi trường gần như đình trệ.

Xe ô tô Nha Trang cố thủ trên cầu và đường dù lũ đã rút hoàn toàn - Ảnh 1.

Xe ô tô để la liệt trên đường Phú Nông, P.Tây Nha Trang khiến giao thông ách tắc nhiều ngày liền

ẢNH: H.L

Tại khu vực trước Trạm y tế xã Vĩnh Ngọc cũ (nay thuộc P.Tây Nha Trang), có hơn 10 ô tô nằm ngang, dọc chiếm gần như toàn bộ bề mặt đường, xếp dày kín cả chiều dài đoạn tuyến.

Con đường không rộng, nay chỉ còn một khe nhỏ để xe máy lách qua, khiến giao thông ùn ứ, nhất là vào giờ cao điểm. Người dân bức xúc cho biết, dù nước lũ đã rút từ lâu, đoạn đường này "kẹt như lúc đang chạy lũ", gây mệt mỏi kéo dài nhiều ngày.

Xe ô tô Nha Trang cố thủ trên cầu và đường dù lũ đã rút hoàn toàn - Ảnh 2.

Đoạn ngay Trạm y tế xã Vĩnh Ngọc cũ, ô tô nằm ngang, dọc chắn lối đi, gây ách tắc

ẢNH: H.L

Trên cầu vượt Ngọc Hội (P.Tây Nha Trang), nhiều ô tô được đưa lên đây “trú ngập” từ những ngày mưa lũ. Dù thời tiết đã ổn định, nước đã rút hẳn, các chủ xe vẫn chưa chịu đưa xe đi, khiến mặt cầu, tuyến giao thông quan trọng nối nhiều khu dân cư, bị thu hẹp đáng kể. Người đi đường phải liên tục giảm tốc, né từng cụm xe hai bên, làm giao thông ùn ứ, kéo dài và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Xe ô tô Nha Trang cố thủ trên cầu và đường dù lũ đã rút hoàn toàn - Ảnh 3.

Nhiều xe ô tô "cố thủ" trên vòng xoay Ngọc Hội Nha Trang sau mưa lũ

ẢNH: H.L

Một vấn đề nghiêm trọng khác là tình trạng ách tắc trong thu gom rác. Xe ô tô đỗ tràn lan khiến các phương tiện của đơn vị vệ sinh môi trường không thể tiếp cận thùng rác đặt dọc các tuyến đường ở khu vực P.Tây Nha Trang và vùng lân cận. Nhiều xe rác phải dừng chờ hoặc quay đầu tìm đường khác, khiến việc thu gom bị chậm đáng kể, gây ảnh hưởng môi trường, nhất là sức khỏe của người dân.

Việc chiếm dụng đường phố làm bãi đỗ xe khi nước lũ đã rút là hành vi gây cản trở giao thông, làm chậm quá trình khắc phục hậu quả thiên tai. Cơ quan chức năng địa phương cần xử lý tình trạng này, trả lại đường thông, hè thoáng cho cộng đồng.

Số người chết do mưa lũ ở Khánh Hòa tăng lên 22 người

Số người chết do mưa lũ ở Khánh Hòa tăng lên 22 người

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có báo cáo gửi Văn phòng Trung ương theo Công văn 19077-CV/VPTW, cập nhật tình hình thiệt hại do mưa lũ kéo dài trên địa bàn tỉnh. Thiệt hại tiếp tục tăng, đặc biệt thiệt hại về người, lĩnh vực giao thông, thủy lợi và nhà ở.

