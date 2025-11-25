Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đường sắt Bắc - Nam thông toàn tuyến sau 9 ngày gián đoạn vì mưa lũ

Mai Hà
Mai Hà
25/11/2025 22:18 GMT+7

20 giờ 30 hôm nay 25.11, đường sắt Bắc - Nam đã chính thức thông tuyến trở lại sau 9 ngày gián đoạn do mưa lũ.

Chiều nay, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy và đoàn công tác đã kiểm tra việc khắc phục hư hại trên tuyến đường sắt Bắc - Nam để đảm bảo thông tuyến an toàn.

Trước đó, nhiều đoạn trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đã hư hỏng nặng do ảnh hưởng của bão số 13 và mưa lũ tại khu vực miền Trung và Nam Trung bộ. 

Tối nay, đường sắt Bắc - Nam thông tuyến sau gần 10 ngày tê liệt vì lũ - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy và Tổng giám đốc VNR Hoàng Gia Khánh kiểm tra việc sửa chữa tuyến đường sắt Bắc- Nam

ẢNH: NGỌC NĂM

Để khắc phục hậu quả thiên tai, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã tập trung để thi công sửa chữa đoạn đường sắt từ Km1211 đến Km1215 (khu gian Phú Hiệp - Hảo Sơn) với 3 mũi thi công. Đây là khu vực sạt lở nghiêm trọng, nền đường bị trôi và tim đường lệch tới 4 m.

Các công ty CP đường sắt Thuận Hải, Nghĩa Bình, Thanh Hóa với 300 công nhân thi công cấp tập, đảm bảo mục tiêu thông tuyến trước 24 giờ tối 25.11.

VNR cho hay, thiệt hại do mưa lũ khu vực Nam Trung bộ (khu đoạn Diêu Trì - Nha Trang) vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến lịch trình tàu khách và tàu hàng.

Từ ngày 17.11 đến nay, ngành đường sắt đã tạm ngừng chạy 65 đoàn tàu khách. 

Các tàu SE4 và SE3 xuất phát ngày 24 và 25.11.2025 cũng phải rút ngắn hành trình, lấy ga Đà Nẵng làm ga cuối thay vì ga Sài Gòn.

Tối nay, đường sắt Bắc - Nam thông tuyến sau gần 10 ngày tê liệt vì lũ - Ảnh 2.

Kiểm tra thử tải trên tuyến đường sắt Bắc - Nam trước khi thông tuyến chính thức vào 20 giờ 30 tối nay

ẢNH: NGỌC NĂM

Ngành đường sắt đã trả lại hơn 25.200 vé tàu cho khách với giá trị hơn 17,6 tỉ đồng. Gần 17.500 suất ăn chính và phụ miễn phí, trị giá hơn 623 triệu đồng cũng đã được phục vụ hành khách bị ảnh hưởng.

Dù đang chịu thiệt hại nặng nề về hạ tầng, ngành đường sắt vẫn ưu tiên hàng đầu cho công tác cứu trợ. Từ ngày 10.10 - 24.11, đường sắt đã vận chuyển hơn 15.000 kiện hàng thiết yếu (gồm lương thực, thực phẩm, thuốc men, quần áo, sách vở...) đến các tỉnh Nam Trung bộ.

Thiệt hại thảm khốc mưa lũ miền Trung: 108 người chết và mất tích

Tin liên quan

Lũ thượng nguồn Gia Lai về mạnh, đường sắt điều 2 tàu hàng giữ 2 cầu

Lũ thượng nguồn Gia Lai về mạnh, đường sắt điều 2 tàu hàng giữ 2 cầu

Đường sắt đã điều 2 tàu hàng để trấn giữ cầu Luật Lễ 1 và cầu Luật Lễ 2 (Gia Lai) do mực nước dâng cao bất thường.

Tạm dừng một số tàu Bắc - Nam qua Khánh Hòa do đường sắt bị ngập

Khám phá thêm chủ đề

đường sắt Bắc Nam Thông tuyến đường sắt thiệt hại mưa lũ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận