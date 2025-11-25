Đường sắt Bắc - Nam thông toàn tuyến sau 9 ngày gián đoạn vì mưa lũ

Chiều nay, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy và đoàn công tác đã kiểm tra việc khắc phục hư hại trên tuyến đường sắt Bắc - Nam để đảm bảo thông tuyến an toàn.

Trước đó, nhiều đoạn trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đã hư hỏng nặng do ảnh hưởng của bão số 13 và mưa lũ tại khu vực miền Trung và Nam Trung bộ.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy và Tổng giám đốc VNR Hoàng Gia Khánh kiểm tra việc sửa chữa tuyến đường sắt Bắc- Nam

ẢNH: NGỌC NĂM

Để khắc phục hậu quả thiên tai, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã tập trung để thi công sửa chữa đoạn đường sắt từ Km1211 đến Km1215 (khu gian Phú Hiệp - Hảo Sơn) với 3 mũi thi công. Đây là khu vực sạt lở nghiêm trọng, nền đường bị trôi và tim đường lệch tới 4 m.

Các công ty CP đường sắt Thuận Hải, Nghĩa Bình, Thanh Hóa với 300 công nhân thi công cấp tập, đảm bảo mục tiêu thông tuyến trước 24 giờ tối 25.11.

VNR cho hay, thiệt hại do mưa lũ khu vực Nam Trung bộ (khu đoạn Diêu Trì - Nha Trang) vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến lịch trình tàu khách và tàu hàng.

Từ ngày 17.11 đến nay, ngành đường sắt đã tạm ngừng chạy 65 đoàn tàu khách.

Các tàu SE4 và SE3 xuất phát ngày 24 và 25.11.2025 cũng phải rút ngắn hành trình, lấy ga Đà Nẵng làm ga cuối thay vì ga Sài Gòn.

Kiểm tra thử tải trên tuyến đường sắt Bắc - Nam trước khi thông tuyến chính thức vào 20 giờ 30 tối nay ẢNH: NGỌC NĂM

Ngành đường sắt đã trả lại hơn 25.200 vé tàu cho khách với giá trị hơn 17,6 tỉ đồng. Gần 17.500 suất ăn chính và phụ miễn phí, trị giá hơn 623 triệu đồng cũng đã được phục vụ hành khách bị ảnh hưởng.

Dù đang chịu thiệt hại nặng nề về hạ tầng, ngành đường sắt vẫn ưu tiên hàng đầu cho công tác cứu trợ. Từ ngày 10.10 - 24.11, đường sắt đã vận chuyển hơn 15.000 kiện hàng thiết yếu (gồm lương thực, thực phẩm, thuốc men, quần áo, sách vở...) đến các tỉnh Nam Trung bộ.