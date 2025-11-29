Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm người dân rốn lũ Hòa Thịnh

Chiều ngày 29.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác T.Ư đã đến thăm hỏi, động viên người dân ở vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (H.Tây Hòa, Phú Yên cũ).

Trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân rốn lũ Hòa Thịnh do đợt mưa lũ vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự sẻ chia, động viên người dân cố gắng vượt qua nỗi mất mát lớn này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên gia đình bà Nguyễn Thị Thiểu ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh bị sập nhà do đợt lũ vừa qua ẢNH: HỮU TÚ

Bà Nguyễn Thị Thiểu (68 tuổi, trú tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) bày tỏ niềm vui khi được gặp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. "Nước lũ về quá nhanh khiến nhà tôi sập hoàn toàn, người làm nông dân như chúng tôi không đủ chi phí để dựng nhà mới. Được Đảng và Nhà nước nước quan tâm, hỗ trợ xây lại nhà mới trong thời gian tới, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn", bà Thiểu xúc động nói.

Sau khi thăm các hộ bị sập nhà, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã đến động viên gia đình có người mất trong đợt mưa lũ vừa qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên gia đình có người mất tại xã Hòa Thịnh trong đợt lũ vừa qua ẢNH: T.X

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk, tính đến hết ngày 26.11, toàn tỉnh đã ghi nhận 63 người tử vong, 8 người mất tích, trong đó xã Hòa Thịnh có 25 người tử vong.

Đợt lũ lịch sử quét qua khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk vừa qua đã khiến cho 133 ngôi nhà bị sập, hư hỏng hoàn toàn, nhiều cơ sở hạ tầng về giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi... bị hư hại nặng; hàng triệu con gia súc, gia cầm bị chết, gần 99.500 lồng nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, khoảng 70.000 ha cây trồng hằng năm và lâu năm bị ngập úng, hư hại… Ước tính sơ bộ tổng thiệt hại đến nay là gần 5.500 tỉ đồng.