Đắk Lắk: Xót xa người cha vượt lũ dữ đón con chào đời cũng là lúc vĩnh biệt vợ

Những ngày này, không khí tang thương bao trùm lên căn nhà nhỏ ở thôn Phú Sen Tây (xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk; trước đây là thôn Phú Sen, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên). Bà con lối xóm ai cũng rưng rưng nước mắt khi nhắc đến hoàn cảnh của anh Thiện - người đàn ông vừa mất vợ trong đợt lũ dữ vừa qua.

Bơi trong dòng nước xiết để đến bệnh viện với vợ con

Chiều 19.11 - buổi chiều định mệnh vẫn còn in hằn trong tâm trí người đàn ông khắc khổ. Anh Trần Văn Thiện (36 tuổi, ở địa phương nêu trên) kể lại, khi nước lũ bắt đầu dâng cao do nhà không có gác, lầu, nên anh gửi vợ (chị Lê Thị Loan) đang mang thai cùng 2 đứa con sang nhà hàng xóm để quay về kê dọn đồ đạc ở nhà. Nhưng dòng nước lên quá nhanh, sóng điện thoại lại chập chờn khiến mọi liên lạc bị cắt đứt.

Lo lắng cho người vợ đang cận kề ngày sinh, anh không kịp dọn đồ mà quay lại nhà hàng xóm. Tuy nhiên, vợ anh lo sợ nếu có dấu hiệu sinh mà nước dâng cao hơn thì sẽ không kịp đi, nên đã nhờ các anh công an chở xuống nhập viện tại Bệnh viện Sản - Nhi Đắk Lắk. Khi biết vợ đã nhập viện thì mọi con đường đã bị nước lũ bao vây.

Anh Thiện thắp hương cho vợ sau biến cố ẢNH: L.D

Từ 21 giờ ngày 20.11 đến khuya ngày 21.11, đường bị ngập, không có ghe thuyền. Không thể chờ nước rút hẳn, người chồng ấy đã liều mình lao xuống dòng nước xiết, mò mẫm bơi, bám vào từng mái nhà dân ven đường để nhích từng chút một về phía bệnh viện. Nhiều lần dòng lũ dữ chực chờ cuốn trôi anh đi, nhưng ý chí phải gặp vợ con đã giúp anh chiến thắng tử thần.

"Lúc đó tôi không nghĩ gì ngoài vợ con. Khát quá thì ngửa cổ uống nước mưa, cứ thế bám trụ. Đuối, đói, mệt, chân tôi co rút tê cứng tôi nghĩ tôi đã chết giữa dòng nước lũ, nhưng nghĩ đến vợ con chờ mình tôi cố hết sức", anh Thiện nghẹn ngào nhớ lại.

Ngày con chào đời là ngày giỗ mẹ

Ngụp lặn trong nước lũ với quãng đường hơn 5 km, đến sáng 21.111 khi nước lũ rút bớt, anh Thiện mới đến được Bệnh viện Sản - Nhi. Nhưng vì lũ lụt quá lớn khiến bệnh viện ngập, máy móc không đảm bảo nên vợ anh Thiện được chuyển qua Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Anh Thiện kể rằng khoảng 11 giờ cùng ngày, vợ anh được đẩy vào phòng mổ. Bên ngoài, anh Thiện ướt sũng, kiệt sức, cố gắng nguyện cầu cho mẹ tròn con vuông. Nhưng phép màu đã không xảy ra trọn vẹn.

Khi cánh cửa phòng mổ mở ra, con trai thứ 3 kháu khỉnh được y tá bế ra trao cho anh. Đến khoảng 2 giờ chiều cùng ngày (21.11), anh được thông báo vợ anh không qua khỏi. Niềm hạnh phúc được làm cha hòa lẫn trong nỗi đau tột cùng của sự mất mát.

"Tôi nghĩ tôi đã chết khi vật lộn với dòng nước lũ để đến bệnh viện với vợ. Mà giờ đây người chết không phải tôi mà là vợ tôi. Không một lời trăn trối, nhắn nhủ", anh Thiện rưng rưng.

Vợ mất, anh Thiện một mình nuôi con nhỏ ẢNH: L.D

Cảnh "gà trống" và 3 đứa trẻ bơ vơ

Đưa vợ và con về nhà khi nước lũ vẫn bao quanh đường, nhà ngập trong bùn, không điện, căn nhà vắng bóng người phụ nữ trở nên lạnh lẽo, chỉ còn tiếng khóc của trẻ sơ sinh khát sữa cùng tiếng khóc gọi mẹ của hai đứa con trai lớn.

Hai vợ chồng anh Thiện cưới nhau được 9 năm, có với nhau 3 đứa con. Đứa lớn học lớp 6 và đứa giữa học lớp 4. Con út chưa đầy 10 ngày tuổi, chưa một lần được bú dòng sữa mẹ, giờ đây phải nhờ cậy vào sự chăm sóc của bà ngoại và các cô dì. Nhìn con thơ đỏ hỏn trên tay, anh Thiện nén nước mắt: "Giờ tôi chỉ biết cố gắng làm lụng để nuôi 3 đứa nó khôn lớn...".

Cơn lũ đã rút, nhưng "cơn lũ" trong lòng người ở lại vẫn còn đó. Trước mắt người cha ấy là chặng đường dài đầy chông gai khi phải vừa làm cha, vừa làm mẹ, gồng gánh nuôi 3 đứa con thơ dại...

Hai con của vợ chồng anh Thiện trước bàn thờ người mẹ vừa mất ẢNH: L.D

Liên quan đến sự việc này, theo Bệnh viện đa khoa Phú Yên, sản phụ Lê Thị Loan vào bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên lúc 16 giờ ngày 19.11.2025, thai 38 tuần tuổi. Chị Loan được chỉ định phẫu thuật lấy thai lần 3 vào ngày 21.11.2025 (trước đó đã mổ lấy thai 2 lần). Do mưa lũ khiến Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên bị ngập dẫn đến mất điện, máy phát điện cũng không hoạt động được, nên chị Loan được chuyển đến Bệnh viên đa khoa Phú Yên phẫu thuật lấy thai nhi vào trưa 21.11. Sau phẫu thuật, sản phụ đột ngột khó thở, thở nhanh, mệt, nên các bác sĩ hồi sức cấp cứu tích cực. Tuy nhiên sau đó bệnh nhân tử vong. Bước đầu các bác sĩ chẩn đoán, sản phụ tử vong là do thuyên tắc mạch ối.

Ông Tống Hùng, Trưởng thôn Phú Sen Tây, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận trong đợt lũ vừa qua trên địa bàn thôn có người phụ nữ tên Lê Thị Loan trong lúc sanh con tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên, không may mất tại bệnh viện. Sau khi nước lũ rút, gia đình đã đưa về nhà tại thôn Phú Sen Tây để an táng. Theo ông Hùng, sau khi chị Loan mất, hiện một mình người chồng nuôi 3 con nhỏ, trong đó có em bé vừa ra đời thì mẹ mất. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình vượt qua khó khăn này.