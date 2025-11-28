Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đắk Lắk: Xót xa người cha vượt lũ dữ đón con chào đời cũng là lúc vĩnh biệt vợ

Lưu Duyên
Lưu Duyên
28/11/2025 14:24 GMT+7

Đến được bệnh viện sau hành trình bơi giữa dòng nước xiết và uống nước mưa cầm hơi, anh Thiện ở Phú Yên (cũ) ngã quỵ khi đứa con trai vừa cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc người vợ trút hơi thở cuối cùng. Cơn lũ dữ đi qua, để lại cảnh 'gà trống' nuôi 3 đứa con thơ dại.

Những ngày này, không khí tang thương bao trùm lên căn nhà nhỏ ở thôn Phú Sen Tây (xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk; trước đây là thôn Phú Sen, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên). Bà con lối xóm ai cũng rưng rưng nước mắt khi nhắc đến hoàn cảnh của anh Thiện - người đàn ông vừa mất vợ trong đợt lũ dữ vừa qua.

Bơi trong dòng nước xiết để đến bệnh viện với vợ con

Chiều 19.11 - buổi chiều định mệnh vẫn còn in hằn trong tâm trí người đàn ông khắc khổ. Anh Trần Văn Thiện (36 tuổi, ở địa phương nêu trên) kể lại, khi nước lũ bắt đầu dâng cao do nhà không có gác, lầu, nên anh gửi vợ (chị Lê Thị Loan) đang mang thai cùng 2 đứa con sang nhà hàng xóm để quay về kê dọn đồ đạc ở nhà. Nhưng dòng nước lên quá nhanh, sóng điện thoại lại chập chờn khiến mọi liên lạc bị cắt đứt.

Lo lắng cho người vợ đang cận kề ngày sinh, anh không kịp dọn đồ mà quay lại nhà hàng xóm. Tuy nhiên, vợ anh lo sợ nếu có dấu hiệu sinh mà nước dâng cao hơn thì sẽ không kịp đi, nên đã nhờ các anh công an chở xuống nhập viện tại Bệnh viện Sản - Nhi Đắk Lắk. Khi biết vợ đã nhập viện thì mọi con đường đã bị nước lũ bao vây.

Đắk Lắk: Người cha vượt lũ dữ đón con chào đời , tiễn biệt vợ trong nước mắt - Ảnh 1.

Anh Thiện thắp hương cho vợ sau biến cố

ẢNH: L.D

Từ 21 giờ ngày 20.11 đến khuya ngày 21.11, đường bị ngập, không có ghe thuyền. Không thể chờ nước rút hẳn, người chồng ấy đã liều mình lao xuống dòng nước xiết, mò mẫm bơi, bám vào từng mái nhà dân ven đường để nhích từng chút một về phía bệnh viện. Nhiều lần dòng lũ dữ chực chờ cuốn trôi anh đi, nhưng ý chí phải gặp vợ con đã giúp anh chiến thắng tử thần.

"Lúc đó tôi không nghĩ gì ngoài vợ con. Khát quá thì ngửa cổ uống nước mưa, cứ thế bám trụ. Đuối, đói, mệt, chân tôi co rút tê cứng tôi nghĩ tôi đã chết giữa dòng nước lũ, nhưng nghĩ đến vợ con chờ mình tôi cố hết sức", anh Thiện nghẹn ngào nhớ lại.

Ngày con chào đời là ngày giỗ mẹ

Ngụp lặn trong nước lũ với quãng đường hơn 5 km, đến sáng 21.111 khi nước lũ rút bớt, anh Thiện mới đến được Bệnh viện Sản - Nhi. Nhưng vì lũ lụt quá lớn khiến bệnh viện ngập, máy móc không đảm bảo nên vợ anh Thiện được chuyển qua Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Anh Thiện kể rằng khoảng 11 giờ cùng ngày, vợ anh được đẩy vào phòng mổ. Bên ngoài, anh Thiện ướt sũng, kiệt sức, cố gắng nguyện cầu cho mẹ tròn con vuông. Nhưng phép màu đã không xảy ra trọn vẹn.

Khi cánh cửa phòng mổ mở ra, con trai thứ 3 kháu khỉnh được y tá bế ra trao cho anh. Đến khoảng 2 giờ chiều cùng ngày (21.11), anh được thông báo vợ anh không qua khỏi. Niềm hạnh phúc được làm cha hòa lẫn trong nỗi đau tột cùng của sự mất mát.

"Tôi nghĩ tôi đã chết khi vật lộn với dòng nước lũ để đến bệnh viện với vợ. Mà giờ đây người chết không phải tôi mà là vợ tôi. Không một lời trăn trối, nhắn nhủ", anh Thiện rưng rưng.

Đắk Lắk: Người cha vượt lũ dữ đón con chào đời , tiễn biệt vợ trong nước mắt - Ảnh 2.

Vợ mất, anh Thiện một mình nuôi con nhỏ

ẢNH: L.D

Cảnh "gà trống" và 3 đứa trẻ bơ vơ

Đưa vợ và con về nhà khi nước lũ vẫn bao quanh đường, nhà ngập trong bùn, không điện, căn nhà vắng bóng người phụ nữ trở nên lạnh lẽo, chỉ còn tiếng khóc của trẻ sơ sinh khát sữa cùng tiếng khóc gọi mẹ của hai đứa con trai lớn.

Hai vợ chồng anh Thiện cưới nhau được 9 năm, có với nhau 3 đứa con. Đứa lớn học lớp 6 và đứa giữa học lớp 4. Con út chưa đầy 10 ngày tuổi, chưa một lần được bú dòng sữa mẹ, giờ đây phải nhờ cậy vào sự chăm sóc của bà ngoại và các cô dì. Nhìn con thơ đỏ hỏn trên tay, anh Thiện nén nước mắt: "Giờ tôi chỉ biết cố gắng làm lụng để nuôi 3 đứa nó khôn lớn...".

Cơn lũ đã rút, nhưng "cơn lũ" trong lòng người ở lại vẫn còn đó. Trước mắt người cha ấy là chặng đường dài đầy chông gai khi phải vừa làm cha, vừa làm mẹ, gồng gánh nuôi 3 đứa con thơ dại...

Đắk Lắk: Người cha vượt lũ dữ đón con chào đời , tiễn biệt vợ trong nước mắt - Ảnh 3.

Hai con của vợ chồng anh Thiện trước bàn thờ người mẹ vừa mất

ẢNH: L.D

Liên quan đến sự việc này, theo Bệnh viện đa khoa Phú Yên, sản phụ Lê Thị Loan vào bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên lúc 16 giờ ngày 19.11.2025, thai 38 tuần tuổi. Chị Loan được chỉ định phẫu thuật lấy thai lần 3 vào ngày 21.11.2025 (trước đó đã mổ lấy thai 2 lần). Do mưa lũ khiến Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên bị ngập dẫn đến mất điện, máy phát điện cũng không hoạt động được, nên chị Loan được chuyển đến Bệnh viên đa khoa Phú Yên phẫu thuật lấy thai nhi vào trưa 21.11. Sau phẫu thuật, sản phụ đột ngột khó thở, thở nhanh, mệt, nên các bác sĩ hồi sức cấp cứu tích cực. Tuy nhiên sau đó bệnh nhân tử vong. Bước đầu các bác sĩ chẩn đoán, sản phụ tử vong là do thuyên tắc mạch ối.

Ông Tống Hùng, Trưởng thôn Phú Sen Tây, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận trong đợt lũ vừa qua trên địa bàn thôn có người phụ nữ tên Lê Thị Loan trong lúc sanh con tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên, không may mất tại bệnh viện. Sau khi nước lũ rút, gia đình đã đưa về nhà tại thôn Phú Sen Tây để an táng. Theo ông Hùng, sau khi chị Loan mất, hiện một mình người chồng nuôi 3 con nhỏ, trong đó có em bé vừa ra đời thì mẹ mất. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình vượt qua khó khăn này.

Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi mong bạn đọc chia sẻ với gia đình anh Trần Văn Thiện để vượt qua biến cố, có thể liên hệ anh Thiện qua số điện thoại 0786286794.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định.

Nội dung ghi: Giúp đỡ gia đình anh Trần Văn Thiện hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến anh Trần Văn Thiện trong thời gian sớm nhất.

Tin liên quan

Khen thưởng người đàn ông cứu hơn 40 người ở rốn lũ xã Hòa Thịnh, Phú Yên cũ

Khen thưởng người đàn ông cứu hơn 40 người ở rốn lũ xã Hòa Thịnh, Phú Yên cũ

UBND tỉnh Đắk Lắk có quyết định khen thưởng đối với người đàn ông đã dũng cảm chèo thuyền kịp thời ứng cứu hơn 40 người dân thoát khỏi nguy hiểm ở rốn lũ xã Hòa Thịnh (thuộc tỉnh Phú Yên cũ).

Khám phá thêm chủ đề

lũ dữ Đắk Lắk Phú Yên nước lũ người cha vượt lũ dữ tử vong
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận