Bác sĩ TP.HCM về vùng lũ khám bệnh, góp tiền mua gạo, mời cơm người dân

Ngày 27.11, Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong 26.11, 5 tổ công tác với 100 y bác sĩ đã khám, chăm sóc sức khỏe tổng cộng cho 3.551 người dân thuộc 5 xã của Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk) bị ảnh hưởng do lũ lụt.

Đặc biệt, trong ngày khám chữa bệnh vừa qua, các bác sĩ tổ 1 do Bệnh viện Nhân dân Gia Định làm tổ trưởng đã để lại một câu chuyện xúc động, thể hiện tinh thần nhân ái của đội ngũ thầy thuốc TP.HCM.

Theo đó, ngay khi vừa bắt đầu buổi khám sáng tại xã Hòa Xuân, các y bác sĩ của đoàn nhận thấy nhiều người dân vẫn mặc nguyên quần áo còn ướt sau khi lội nước đến điểm khám.

Hình ảnh đó khiến cả đoàn không khỏi xót xa. Từ sự đồng cảm chân thành, các thành viên của đoàn đã tự nguyện góp tổng cộng 45 triệu đồng để mua 200 phần gạo tặng những hộ gia đình đặc biệt khó khăn trong xã.

Trước hoàn cảnh thiếu thốn và mệt nhọc của bà con, ngay bữa trưa 26.11, các y bác sĩ tổ 1 đã quyết định mời người dân ở lại cùng dùng cơm trưa.

Bữa cơm giản dị nhưng đầy ấm áp đã trở thành một khoảnh khắc đáng nhớ giữa vùng lũ, nơi tình người được thắp lên bằng những hành động tự nguyện, không một lời kêu gọi hay chỉ đạo.

Bữa cơm trưa giản dị, ấm áp của các y bác sĩ TP.HCM cùng bà con ở vùng bị lũ lụt ẢNH: BV

Trước đó, ngày 25.11, 5 tổ với hơn 100 y bác sĩ các bệnh viện tại TP.HCM lên đường đến các xã ở khu vực Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk, gồm: Hòa Xuân, Hòa Thịnh, An Thạnh, Đồng Xuân, Hòa Đồng.

Đây là những địa bàn đang bị ảnh hưởng nặng nề trước đó do lũ lụt, nhiều khu vực còn ngập sâu hoặc bị chia cắt, người dân thiếu thốn dịch vụ y tế cơ bản.

Nhiệm vụ trọng tâm của các tổ công tác là khám và chữa bệnh trực tiếp cho người dân, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn cách tự chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh truyền nhiễm.

Đồng thời, các tổ sẽ hỗ trợ trạm y tế địa phương khôi phục hoạt động, phân loại ca bệnh và phối hợp chuyển tuyến khi cần thiết.

Các y bác sĩ đang chăm sóc vết thương cho người dân vùng bị lũ lụt ẢNH: BV

Toàn bộ chi phí cho chuyến công tác, từ phương tiện di chuyển, thuốc men, vật tư y tế đến túi thuốc gia đình đều do các bệnh viện tự đảm bảo.

Đến nay đã có hàng trăm lượt bác sĩ ở TP.HCM gồm các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế TP.HCM, bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện tư nhân chi viện đến khám chữa bệnh cho người dân bị ảnh hưởng lũ lụt tại Lâm Đồng, Khánh Hòa, Phú Yên.

Bên cạnh đó, các túi thuốc gia đình với các thuốc thiết yếu, cơ bản đã được trao tận tay người dân. Ngoài ra, các đoàn còn tặng tiền, lương thực, quần áo…