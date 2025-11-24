TP.HCM điều động hàng trăm y bác sĩ chi viện cho Khánh Hòa, Phú Yên cũ

Sáng 24.11, Sở Y tế TP.HCM họp trực tuyến với tất cả bệnh viện trực thuộc để nắm bắt tình hình và triển khai công tác chăm sóc y tế cho nhân dân bị ảnh hưởng lũ lụt ở tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa và Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ).

Nhiều người mắc bệnh tim mạch, huyết áp, cơ xương khớp và chấn thương

PGS - TS Phan Minh Hoàng - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp - thông tin, khuya 21.11, có 46 bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Thống Nhất, Quân y 175, Nhân Dân 115, Chấn thương Chỉnh hình, Phục hồi chức năng và Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện An Bình ra Khánh Hòa.

Ngày 22.11, đoàn công tác triển khai khám chữa bệnh tại 3 điểm ở khu vực tại Nha Trang và 2 điểm xã Diên Khánh, Khánh Vĩnh. Tuy nhiên, thời điểm này xã Diên Khánh vẫn chưa có điện, một khu vực còn bị cô lập nên người dân chưa ra đường đi khám bệnh.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM hỗ trợ chuyên môn bác sĩ cấp cứu, gây mê hồi sức, hồi sức tích cực, chấn thương chỉnh hình, nội tổng hợp để hỗ trợ cho các bệnh viện địa phương trong tình huống có nhiều bệnh nhân.

Đoàn bác sĩ của TP.HCM khám bệnh cho người dân tại Khánh Hòa ẢNH: BV

"Hai ngày sau bão lũ, hiện một số nơi người dân chưa ra bệnh viện được, nên số người bệnh đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa chưa cao. Do đó, các y bác sĩ đang tập trung về tuyến đầu - y tế xã, trung tâm y tế, những nơi này bị tổn thất nặng nề. Đoàn công tác lập điểm khám chữa bệnh tại nhà văn hóa, nhà thiếu nhi xã", PGS - TS Phan Minh Hoàng thông tin.

Cũng theo ông, qua thăm khám 2 ngày, mặt bệnh chủ yếu ở người cao tuổi gồm tim mạch, huyết áp, cơ xương khớp và chấn thương phần mềm do đạp mảnh chai. Một số được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

"Hiện sau lũ lụt, một số người dân chưa ra đường. Một số trạm y tế, trung tâm y tế phải sửa chữa, dọn dẹp. Dự báo các bệnh lý sẽ tăng cao trong các ngày tới: bệnh về da, rối loạn tiêu hóa, chấn thương do dọn dẹp. Vì vậy các bác sĩ của TP.HCM sẽ quay lại sau 1 tuần", PGS - TS Phan Minh Hoàng nói.

Ngoài ra, Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM cũng đã trao 300 túi thuốc gia đình cho Khánh Hòa. Hiện địa phương rất cần túi thuốc gia đình để triển khai tại các trạm y tế và trung tâm y tế.

5 đoàn y bác sĩ hướng về Phú Yên

PGS - TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết mặc dù TP.HCM được Trung ương giao hỗ trợ tổng thể cho Khánh Hòa, nhưng theo đề nghị của Sở Y tế Đắk Lắk, lãnh đạo TP.HCM đồng ý để Sở Y tế cử 5 đoàn y bác sĩ ra khám chữa bệnh cho người dân 5 xã ở khu vực Phú Yên cũ: Hòa Xuân, Hòa Thịnh, An Thạnh, Đồng Xuân, Hòa Đồng.

Theo đó, các đoàn sẽ xuất phát từ sáng 25.11 hướng về khu vực Phú Yên. Mỗi đoàn có hơn 20 bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ; mang theo đầy đủ thuốc men, trang thiết bị để khám chữa bệnh và lương thực tự phục vụ, với tinh thần tự lo ăn ở. Đặc biệt, các đoàn có đủ bác sĩ chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi, chấn thương chỉnh hình, da liễu, nhiễm.

Bên cạnh đó, mỗi đoàn sẽ mang theo 500 túi thuốc gia đình để giao địa phương phát cho người dân.

Sở Y tế TP.HCM, VNVC trao túi thuốc gia đình cho ngành y tế Khánh Hòa ẢNH: SYT

Về túi thuốc gia đình, Sở Y tế đã chuẩn bị 17.750 túi, đã vận chuyển được hơn 1.400 túi ra Khánh Hòa. Trong số này, Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM ủng hộ 5.000 túi (đã bàn giao hơn 1.100 túi).

Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết cũng miễn phí tiêm vắc xin ngừa uốn ván cho người dân và chiến sĩ bị thương vùng lũ lụt.

Sở Y tế đã chỉ đạo tất cả bệnh viện thuộc sở sẵn sàng các đoàn y bác sĩ, thuốc men lên đường khi có yêu cầu, vì thời gian tới, công tác khám chữa bệnh cho người dân vùng lũ lụt vẫn còn tiếp tục.

Bệnh viện Chợ Rẫy chi viện tại Khánh Hòa Trong khi đó, rạng sáng 24.11, đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp Thành đoàn TP.HCM đã chính thức ra quân, lên đường tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa. Đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy có 6 thành viên, gồm 3 bác sĩ và 3 điều dưỡng. Từ ngày 24 - 28.11, đoàn công tác sẽ tham gia cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão lũ tại các khu vực bị ngập lụt, cô lập trên địa bàn Khánh Hòa. Đồng thời chăm sóc sức khỏe cho khoảng 150 thanh niên tình nguyện TP.HCM đang thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Dự kiến ngày 25.11, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ chuyển 500 túi thuốc gia đình đến địa phương để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ.

Một số hình ảnh khám chữa bệnh cho người dân tại Khánh Hòa do các bác sĩ cung cấp: