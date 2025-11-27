Rốn lũ Hòa Thịnh kiệt quệ: Điều gì đã kéo người dân đứng dậy?

Bộn bề khó khăn

Lũ qua, nắng đã lên nhưng con đường bê tông dẫn vào đội 3, thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) còn đặc quánh bùn đất, cây cối ngã đổ, rác ngập ngụa. Trâu, bò, heo... bốc mùi hôi thối, ám ảnh người đi đường.

Giữa đống đổ nát, bà Nguyễn Thị Cúc (53 tuổi) đẩy chiếc xe lăn chất lên đầy đồ cứu trợ không thể di chuyển tiếp vì bùn đất bám chặt. Thấy người đi qua, bà Cúc vội vã nhờ đẩy dùm chiếc thoát khỏi bùn lầy. "Mừng lắm. Tôi xin được áo quần với thức ăn, chứ mấy hôm nay đau chân quá nên không đi xin được", bà Cúc nghẹn ngào.

Bà Cúc đi nhận đồ cứu trợ ẢNH: HỮU TÚ

Nhà bà Cúc chỉ có 2 bà cháu, người cháu lại đau ốm triền miên những ngày chạy lũ bà phải chăm sóc cháu khiến cơ thể yếu ớt của bà gần như kiệt sức. Bà Cúc kể, tài sản trong nhà bị nước cuốn sạch, vật dụng còn lại cũng hư hỏng hoàn toàn.

Sau khi nghe hoàn cảnh của bà, phóng viên Thanh Niên thay mặt bạn đọc trao tặng 1 triệu đồng hỗ trợ khẩn cấp. Nhận món quà bất ngờ, bà Cúc nghẹn ngào nói: "Có tiền mua lại ít vật dụng. Trong cảnh đổ nát, nhận được sự đỡ là điểm tựa để gia đình vực dậy".

Căn nhà tan hoang sau mưa lũ ẢNH: HUY ĐẠT

Không xa đó, cụ Nguyễn Thị Phận (80 tuổi, thôn Phú Hữu) lom khom nhặt từng tấm gỗ còn sót lại trong căn nhà đã bị lũ đánh trôi. Nhận quà từ bạn đọc Thanh Niên, cụ xúc động đến run tay. Cụ cho biết nước lũ dâng quá nhanh, toàn bộ đồ đạc trong nhà bị cuốn trôi, từ giường chiếu đến vật dụng nấu nướng, mấy bao lúa dành dụm cũng trôi mất sạch.

"Già rồi, làm đâu ra nữa. Giờ có người thương gửi quà, tôi mừng lắm", cụ Phận nói. Ngược đoạn đường lấm lem bùn đất, hướng ra cánh đồng mênh mông, PV quay lại nhà vợ chồng ông Trần Văn Khánh và bà Lê Thị Yến (cùng 76 tuổi). Ông bà ngồi thẫn thờ bên nền nhà chỉ còn trơ lớp đất đá, hướng ánh mắt dõi theo lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đang giúp đỡ thu dọn đống ngổn ngang.

Vợ chồng ông Khánh giữa đống đổ nát ẢNH: CAO AN BIÊN

Chỉ sau một đêm, 4 căn nhà của vợ chồng cụ và 3 người con trai gần kề đều bị cuốn sạch, câu chuyện đã được Báo Thanh Niên phản ánh trong bài: "Một đêm trắng trời: Đại gia đình ở rốn lũ Hòa Thịnh mất trắng 4 căn nhà".

Các phóng viên Thanh Niên trao tiền bạn đọc hỗ trợ người dân Đắk Lắk sau mưa lũ ẢNH: HUY ĐẠT - PHẠM HỮU

Sau khi bài viết đăng tải, phóng viên Thanh Niên đang tác nghiệp tại rốn lũ đã tiếp nhận gần 30 triệu đồng từ bạn đọc gửi về hỗ trợ khẩn cấp cho đại gia đình ông Khánh. "Nhờ bà con khắp nơi thương tình, đại gia đình tôi mới có hy vọng dựng lại cái nhà nhỏ, ở tạm", cụ Khánh nghẹn ngào.

Mấy ngày qua, vợ chồng già sống giữa trời đất, khi mưa thì chạy vào phòng vệ sinh còn sót lại để trú ngụ. Bà Yến cho biết, cả gia đình gần như kiệt sức sau những đêm thức trắng với nỗi lo nhà đã bị cuốn trôi toàn bộ. "Tôi chỉ mong dựng lại nhà để các con, cháu không bị bơ vơ", bà Yến nói.

Rời nhà vợ chồng ông Khánh bà Yến, phóng viên Thanh Niên tiếp tục tìm đến anh Phạm Văn Hảo (41 tuổi), người đàn ông có căn nhà bị lũ đánh sập hoàn toàn. Vợ con anh đã gửi sang nhà ngoại tá túc tạm còn anh Hảo đã nhiều đêm nay ngủ co ro dưới phần hiên nhỏ còn sót lại của ngôi nhà cũ.

Khi nhận được 5 triệu đồng hỗ trợ trước mắt, anh Hảo cho biết bản thân đã kiệt sức, chỗ ở không có, mà cũng không biết bắt đầu từ đâu. "Nhận được tiền, tui mừng lắm, ít ra cũng đủ mua tấm bạt che, với cái cuốc cái xẻng để dọn dẹp lại. Có sao đi nữa... thì mình cũng ráng đứng dậy mà sống", anh Hảo tâm sự.

Ngôi nhà sập và nỗi lo của người ông nuôi cháu ngoại

Những ngày nước vừa rút ở thôn Mỹ Điền (xã Hòa Thịnh), ông Lê Hùng Nhựt (55 tuổi) cố gắng nhặt những gì còn sót lại trong đống đổ nát. Trận lũ lớn vừa qua đã cuốn phăng toàn bộ ngôi nhà của ông Nhựt.

Trong cảnh "trắng tay", điều khiến ông Nhựt day dứt nhất không phải tài sản mất mát mà là tương lai của đứa cháu ngoại Lê Quý Nghĩa (học lớp 7 Trường THCS Đồng Khởi, xã Hòa Thịnh). Cha mẹ Nghĩa không còn sống chung với nhau, mọi gánh nặng chăm sóc cháu dồn hết lên vai ông bà ngoại. Ngày ngày, vợ ông Nghĩa cặm cụi làm lông gà, lông vịt thuê để kiếm vài chục nghìn mua gạo, nuôi cho cháu không thiếu bữa. "Giờ nước lũ cuốn trôi hết áo quần, sách vở của cháu, nhà thì sập hết... vợ chồng tôi không biết làm sao nữa", ông Nhựt bày tỏ.

Trong lúc chưa biết phải bắt đầu lại từ đâu, sự sẻ chia của bạn đọc Thanh Niên đã khiến gia đình ông xúc động không nói nên lời. Khi nhận khoản hỗ trợ 4 triệu đồng, ông Nhựt rưng rưng.

Nhiều gia đình bị thiệt hại nặng nề sau mưa lũ ẢNH: HUY ĐẠT

Đã 1 tuần qua, phóng viên Thanh Niên tác nghiệp tại rốn lũ phía Đông tỉnh Đắk Lắk nhận nhiều cuộc gọi, tin nhắn và món quà từ khắp nơi gửi về đóng góp giúp người dân xã Hòa Thịnh, xã Sơn Hòa, xã Hòa Xuân... vượt qua hoạn nạn. Trong thời gian ngắn những khoản vài trăm nghìn đến vài triệu, bạn đọc Thanh Niên đã gom lại thành những phần quà giá trị hàng trăm triệu đồng để phóng viên đang ở hiện trường tỉnh Đắk Lắk trực tiếp trao đến từng hộ dân khó khăn nhất.