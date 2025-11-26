Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Người sống quanh ta

Giữ lời hứa giữa lũ dữ: Ngày trở lại Hội Cư khiến nhiều người bật khóc

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
26/11/2025 05:30 GMT+7

Ba ngày sau lời hứa giữa dòng lũ dữ, PV Thanh Niên và đoàn cứu trợ quay lại Hội Cư (xã Tây Hòa, Đắk Lắk). Sự trở lại ấy khiến nhiều người dân bật khóc giữa đống đổ nát.

Chỉ vài ngày trước, mưa lũ hoành hành dữ dội, sông Bếnh Sách cuồn cuộn một màu đỏ đục, cuốn đi mọi tài sản, giấc mơ của Hội Cư. Sáng 22.11, khi hay tin có hơn 30 người dân tại đây đang bị cô lập, nhiều em nhỏ cần đi cấp cứu, trong cái lạnh thấu xương và mưa dầm dề, PV Thanh Niên cùng Đội Cano 74 Quảng Trị đã quyết định vượt hơn 6 km đường sông, chiến đấu với sóng lớn và dòng chảy xiết để tiếp cận.

Trở lại thôn Hội Cư để thực hiện một lời hứa: Nhiều người trực trào nước mắt- Ảnh 1.

Khung cảnh các hộ dân ở thôn Hội Cư sau lũ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Mỗi mét ca nô lướt đi là một lần chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng. Tiếp cận được Hội Cư, nỗi xót xa lên đến tột cùng. Hơn 30 người dân phải dắt díu nhau trú tạm trong căn nhà nhỏ của ban quản lý hồ chứa nước.

Trở lại thôn Hội Cư để thực hiện một lời hứa: Nhiều người trực trào nước mắt- Ảnh 2.

Người dân vùng lũ dữ đang cố vực dậy sau mất mát

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nguồn lương thực dự trữ đã hết, nước lũ bao vây làm nguồn nước uống sạch bị nhiễm bẩn. Các cháu bé sốt cao, đau bụng, nhưng không có thuốc để cắt cơn. Lũ cuốn đi tất cả chăn gối, quần áo ấm... và cả những căn nhà.

Thời khắc ấy, chúng tôi chỉ có thể trao vội chút lương khô, thuốc men sơ sài vì không có cách nào giúp thêm họ được nhiều hơn. Để vơi đi những giọt nước mắt, PV Thanh Niên đã hứa: "Lũ đi qua, chúng con sẽ quay trở lại".

Trở lại thôn Hội Cư để thực hiện một lời hứa: Nhiều người trực trào nước mắt- Ảnh 3.

Những gì còn sót lại sau lũ dữ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trở lại thôn Hội Cư để thực hiện một lời hứa: Nhiều người trực trào nước mắt- Ảnh 4.

Nhiều căn nhà bị sập hoàn toàn

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trở lại thôn Hội Cư để thực hiện một lời hứa: Nhiều người trực trào nước mắt- Ảnh 5.

Cả ngôi làng bao trùm cảnh đau thương

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trở lại thôn Hội Cư để thực hiện một lời hứa: Nhiều người trực trào nước mắt- Ảnh 6.

Anh Lê Võ Tuấn, người dân thôn Hội Cư lục tìm những gì còn sót lại

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trở lại thôn Hội Cư để thực hiện một lời hứa: Nhiều người trực trào nước mắt- Ảnh 7.

Đây là một trong những tài sản mà họ có thể giữ sau trận lũ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Suốt những ngày qua, trên hành trình tác nghiệp ở vùng rốn lũ này, lời hứa trở thành động lực để chúng tôi quay lại. 

Hôm nay 25.11, khi đường vào Hội Cư nước đã rút, được sự tin tưởng của bạn đọc Báo Thanh Niên cùng sự chung tay của Đội Cano 74 Quảng Trị và các nhà hảo tâm, PV đã trở lại, mang theo những phần quà cùng tiền mặt với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng.

Đây là hơi ấm vật chất đầu tiên sau những ngày người dân Hội Cư sống trong cảnh "mất trắng". Đặc biệt, để giúp các hộ dân có thể bắt đầu xây dựng lại cuộc sống, bạn đọc Báo Thanh Niên và Đội Cano 74 Quảng Trị kết hợp trao tặng gần 5 triệu đồng cho mỗi hộ có nhà bị sập hoàn toàn.

Hơi ấm từ lời hứa được giữ trọn

Anh Lê Võ Tuấn, người dân thôn Hội Cư, xúc động không chỉ vì niềm vui mà còn vì sự cảm kích khi thấy lời hứa đã được giữ trọn.

Trở lại thôn Hội Cư để thực hiện một lời hứa: Nhiều người trực trào nước mắt- Ảnh 8.

Bên trong một căn nhà của người dân

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Tôi rất xúc động khi các anh quay lại đây. Hôm đó nhà cửa sập hết, không còn gì ăn chỉ có nước mưa nấu với gạo ngâm nước lũ. Các cháu nhỏ trong xóm đau bụng nhưng không ai có thể tiếp cận được. May có các anh...", anh Lê Võ Tuấn chia sẻ.

Trong hoạn nạn, lòng nhân ái vẫn lan tỏa. Chị Nguyễn Thị Luận nhận quà, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm đến quê em. Mình cũng thiệt thòi nhưng thấy nhiều nhà mất hết em rất là thương. Nhận được từ thiện, em cũng đem về phân phát cho những người khác kém may mắn hơn".

Trở lại thôn Hội Cư để thực hiện một lời hứa: Nhiều người trực trào nước mắt- Ảnh 9.

PV Thanh Niên trở lại, thực hiện lời hứa với người dân Hội Cư

ẢNH: ĐÌNH HUÂN

Trở lại thôn Hội Cư để thực hiện một lời hứa: Nhiều người trực trào nước mắt- Ảnh 10.
Trở lại thôn Hội Cư để thực hiện một lời hứa: Nhiều người trực trào nước mắt- Ảnh 11.
Trở lại thôn Hội Cư để thực hiện một lời hứa: Nhiều người trực trào nước mắt- Ảnh 12.

Nhận được quà, nhiều người không cầm được nước mắt vì xúc động

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN


Còn bà Võ Thị Thủy (57 tuổi), người từng nấc nghẹn khi trả lời phỏng vấn lúc thấy đoàn cứu trợ khiến bạn đọc Báo Thanh Niên thắt lòng những ngày trước đó, hôm nay lo dọn dẹp những gì còn sót lại. Nhận phần quà cứu trợ, ánh mắt bà rưng rưng: "Tui chỉ tưởng các chú nói bâng quơ, ai dè các chú trở lại thật. Cảm ơn các chú và các nhà hảo tâm nhiều lắm!".

Lời nói chân chất, mộc mạc ấy khiến cả đoàn chùng xuống, và hiểu rằng giá trị của sự trở lại thật sự có ý nghĩa trong hoàn cảnh khốn khó này.

Trở lại thôn Hội Cư để thực hiện một lời hứa: Nhiều người trực trào nước mắt- Ảnh 13.

Bà Thủy bất ngờ khi gặp lại những người ở Đội Cano 74 Quảng Trị

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trở lại thôn Hội Cư để thực hiện một lời hứa: Nhiều người trực trào nước mắt- Ảnh 14.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trở lại thôn Hội Cư để thực hiện một lời hứa: Nhiều người trực trào nước mắt- Ảnh 15.

Người dân Hội Cư trên đường trở về nhà sau khi nhận quà

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hôm nay, Hội Cư vẫn còn tan hoang sau cơn lũ quét, nhưng đã thấy nắng lên. Lực lượng công an cùng người dân đang nỗ lực dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Dù những mất mát về nhà cửa, tài sản là không thể bù đắp, nhưng những phần quà và đặc biệt là sự trở lại của đoàn cứu trợ đã mang đến hơi ấm đầu tiên trong những ngày tái thiết khó khăn.

Tin liên quan

Nhà sập, trâu bò treo... trên cây: Người dân Tây Hòa gánh nỗi lo chồng chất

Nhà sập, trâu bò treo... trên cây: Người dân Tây Hòa gánh nỗi lo chồng chất

Giữa mênh mông biển nước lũ, hơn 30 con người tại thôn Hội Cư đang phải đối mặt với nỗi cơ cực tột cùng, ở đây không chỉ mất nhà, mất tài sản, thiếu thốn thuốc men và lương thực, cô lập tuyệt đối suốt nhiều ngày dài… mà những căn nhà của họ cũng đã sập.

Thợ hồ rốn lũ Hòa Xuân: Nhà sập vẫn từ chối quà, nhường cho người khổ hơn

Khám phá thêm chủ đề

Hội Cư Mưa lũ Đắk Lắk trở lại lời hứa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận