Giữ lời hứa giữa lũ dữ: Ngày trở lại Hội Cư khiến nhiều người bật khóc

Chỉ vài ngày trước, mưa lũ hoành hành dữ dội, sông Bếnh Sách cuồn cuộn một màu đỏ đục, cuốn đi mọi tài sản, giấc mơ của Hội Cư. Sáng 22.11, khi hay tin có hơn 30 người dân tại đây đang bị cô lập, nhiều em nhỏ cần đi cấp cứu, trong cái lạnh thấu xương và mưa dầm dề, PV Thanh Niên cùng Đội Cano 74 Quảng Trị đã quyết định vượt hơn 6 km đường sông, chiến đấu với sóng lớn và dòng chảy xiết để tiếp cận.

Khung cảnh các hộ dân ở thôn Hội Cư sau lũ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Mỗi mét ca nô lướt đi là một lần chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng. Tiếp cận được Hội Cư, nỗi xót xa lên đến tột cùng. Hơn 30 người dân phải dắt díu nhau trú tạm trong căn nhà nhỏ của ban quản lý hồ chứa nước.

Người dân vùng lũ dữ đang cố vực dậy sau mất mát ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nguồn lương thực dự trữ đã hết, nước lũ bao vây làm nguồn nước uống sạch bị nhiễm bẩn. Các cháu bé sốt cao, đau bụng, nhưng không có thuốc để cắt cơn. Lũ cuốn đi tất cả chăn gối, quần áo ấm... và cả những căn nhà.

Thời khắc ấy, chúng tôi chỉ có thể trao vội chút lương khô, thuốc men sơ sài vì không có cách nào giúp thêm họ được nhiều hơn. Để vơi đi những giọt nước mắt, PV Thanh Niên đã hứa: "Lũ đi qua, chúng con sẽ quay trở lại".

Những gì còn sót lại sau lũ dữ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhiều căn nhà bị sập hoàn toàn ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cả ngôi làng bao trùm cảnh đau thương ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Anh Lê Võ Tuấn, người dân thôn Hội Cư lục tìm những gì còn sót lại ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đây là một trong những tài sản mà họ có thể giữ sau trận lũ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Suốt những ngày qua, trên hành trình tác nghiệp ở vùng rốn lũ này, lời hứa trở thành động lực để chúng tôi quay lại.

Hôm nay 25.11, khi đường vào Hội Cư nước đã rút, được sự tin tưởng của bạn đọc Báo Thanh Niên cùng sự chung tay của Đội Cano 74 Quảng Trị và các nhà hảo tâm, PV đã trở lại, mang theo những phần quà cùng tiền mặt với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng.

Đây là hơi ấm vật chất đầu tiên sau những ngày người dân Hội Cư sống trong cảnh "mất trắng". Đặc biệt, để giúp các hộ dân có thể bắt đầu xây dựng lại cuộc sống, bạn đọc Báo Thanh Niên và Đội Cano 74 Quảng Trị kết hợp trao tặng gần 5 triệu đồng cho mỗi hộ có nhà bị sập hoàn toàn.

Hơi ấm từ lời hứa được giữ trọn

Anh Lê Võ Tuấn, người dân thôn Hội Cư, xúc động không chỉ vì niềm vui mà còn vì sự cảm kích khi thấy lời hứa đã được giữ trọn.

Bên trong một căn nhà của người dân ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Tôi rất xúc động khi các anh quay lại đây. Hôm đó nhà cửa sập hết, không còn gì ăn chỉ có nước mưa nấu với gạo ngâm nước lũ. Các cháu nhỏ trong xóm đau bụng nhưng không ai có thể tiếp cận được. May có các anh...", anh Lê Võ Tuấn chia sẻ.

Trong hoạn nạn, lòng nhân ái vẫn lan tỏa. Chị Nguyễn Thị Luận nhận quà, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm đến quê em. Mình cũng thiệt thòi nhưng thấy nhiều nhà mất hết em rất là thương. Nhận được từ thiện, em cũng đem về phân phát cho những người khác kém may mắn hơn".

PV Thanh Niên trở lại, thực hiện lời hứa với người dân Hội Cư ẢNH: ĐÌNH HUÂN

Nhận được quà, nhiều người không cầm được nước mắt vì xúc động ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN



