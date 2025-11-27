Thiện nguyện như rãnh nước trong veo

Những bộ áo quần đó lẫn trong hàng hóa cứu trợ mà các tình nguyện viên đã lọc ra. Một số được chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội (MXH) và nhận về vô số bình luận thể hiện sự phẫn nộ. Hầu hết đều cho rằng đây là hành vi vô ý thức, thậm chí phá hoại, lợi dụng việc làm từ thiện để "dọn rác" hay thực hiện các trò đùa thiếu tình người…

Vấn đề ở đây là, những bộ quần áo rách nát hoặc không phù hợp đó có thể là trò đùa ác nghiệt của một thiểu số - cho dù là vô cùng nhỏ - trên nỗi đau của đồng loại. Và cũng hoàn toàn có thể, một vài bộ áo quần đó lẫn lộn giữa một bao lớn gồm toàn những thứ lành lặn tinh tươm mà người có lòng hảo tâm không kịp lọc ra hết trong lúc hối hả. Cuộc chạy đua với thời gian để cứu trợ đồng bào có thể khiến cho việc thu gom, sàng lọc không diễn ra một cách tỉ mỉ, mà bằng chứng là đã có nhiều miếng vàng, trang sức quý giá lẫn trong áo quần được các tình nguyện viên phát hiện và trả lại cho chủ sở hữu. Cũng có thể những bộ quần áo rách đó được lấy ra từ chiếc túi cói của một bà cụ nghèo khó, với suy nghĩ đơn giản là mình mặc cái gì thì cho người dân cái đó?

Cũng thật khó mà tin rằng các tình nguyện viên nhiệt huyết và tận tâm, đang tranh thủ từng giờ từng phút để phân loại, đóng gói hàng hóa lại có thể rảnh rỗi chụp từng chiếc áo quần đăng MXH để số đông vào cười cợt cũng như phán xét gay gắt. Đơn giản, họ chỉ cần loại bỏ những bộ áo quần không phù hợp sang một bên và tiếp tục công việc của mình. Nếu tin vào "tuyên ngôn" của Lưu Quang Vũ: "Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/Tại sao cây táo lại nở hoa/Sao rãnh nước trong veo đến thế?", có thể bạn sẽ chậm lại một chút trước khi thả icon "phẫn nộ". Hoặc tốt hơn, bạn nên bỏ qua hình ảnh những thanh niên đang tạo dáng kệch cỡm trong những bộ quần áo đó để cảm nhận sự ấm áp của ngọn lửa thiện nguyện vốn không thiếu cả trên báo chí lẫn MXH.

Những điều tử tế không chỉ đến từ một bên. Như thông tin tôi đọc được trên một trang cộng đồng vùng thiên tai, các bạn admin đã kêu gọi người dân hoan hỉ với mọi chuyến hàng cứu trợ, đừng bày tỏ sự bất bình trên MXH về những món quà không như ý.

Hoặc khi Báo Thanh Niên là một trong những đơn vị đầu tiên tiếp cận vùng đang bị chia cắt của tỉnh Khánh Hòa để cứu trợ, đã suýt vỡ trận khi quá đông người dân tràn tới 2 chiếc xe tải chở hàng. Nhân viên của báo cùng các tình nguyện viên đã vô cùng vất vả mới ổn định trật tự và phát đủ cho mọi người những phần quà của nhà hảo tâm. Các bạn trẻ đã rất mệt mỏi, căng thẳng thần kinh với nỗi lo không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, chỉ một lời động viên nhau "dân đông như vậy là tụi mình đến đúng chỗ cần cứu rồi", tất cả phiền muộn đều trở thành nỗi hân hoan.

Mọi đóng góp công sức, vật lực cứu trợ đồng bào trong cơn hoạn nạn đều xứng đáng được ghi nhận và tri ân. Nhưng, để tấm lòng thiện nguyện thực sự như rãnh nước trong veo lan tỏa những năng lượng thuần khiết và an lành nhất, cần phải nhìn mọi thứ qua lăng kính của lòng trắc ẩn, bao dung và biết ơn. Để thấu hiểu và sẻ chia, để không phán xét.