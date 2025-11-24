Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chào ngày mới

Giáo dục sau bão lũ tìm giải pháp căn cơ

Hồ Sỹ Anh
Hồ Sỹ Anh
24/11/2025 03:39 GMT+7

Giáo dục miền Trung đang đối mặt với hậu quả nặng nề sau hàng loạt cơn bão lũ: cơ sở vật chất hư hại, học sinh không thể đến lớp, mất sách vở, giáo viên cùng phụ huynh chịu áp lực lớn.

Từ tháng 9 - 11.2025, các tỉnh miền Trung liên tiếp hứng chịu các đợt mưa lũ nghiêm trọng, gây hậu quả nặng nề về người và của. Hàng nghìn học sinh (HS) mất sách vở, thiết bị học tập; giáo viên (GV) và phụ huynh phải vừa bảo vệ tài sản vừa khắc phục hậu quả. Nhiều trường tràn ngập bùn đất, trần sập, tường sập, sân trường xói lở. Nhiều điểm trường phải đóng cửa vô thời hạn, hàng nghìn HS không thể đến lớp…

Những thiệt hại này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống mà còn đe dọa tiến độ học tập và chất lượng giáo dục, đặc biệt với HS đồng bào dân tộc thiểu số và HS nghèo - những đối tượng dễ tổn thương nhất trong các đợt thiên tai liên tiếp.

GV vùng lũ đối mặt áp lực lớn khi vừa chịu thiệt hại về nhà cửa, tài sản, vừa phải duy trì việc dạy học. Nhiều thầy cô lội nước, vượt suối đến từng nhà HS để nắm tình hình, rà soát nguy cơ bỏ học. Không ít người mất người thân, đồng nghiệp hoặc chính học trò trong thiên tai, tạo gánh nặng tinh thần rất lớn.

Dù vậy, nhiều GV vẫn trở lại trường sớm để hỗ trợ HS ổn định tâm lý, dọn lớp và cứu những thiết bị còn dùng được. Họ làm việc trong điều kiện thiếu thốn, tài liệu, đồ dùng dạy học hư hỏng, nên rất cần hỗ trợ khẩn cấp từ T.Ư, địa phương và cộng đồng.

Thực trạng này đòi hỏi Bộ GD-ĐT cần triển khai nhiều giải pháp quốc gia ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn, khôi phục giáo dục và hỗ trợ HS, GV. Ưu tiên ngân sách cho các tỉnh thiệt hại nặng để sửa chữa, nâng cấp phòng học, khu bán trú, trang thiết bị và xây trường theo tiêu chuẩn chống thiên tai. Thống kê chi tiết từng bộ sách giáo khoa để cấp lại miễn phí chính xác số sách HS cần. Hỗ trợ HS về sách vở, áo quần, đồ dùng học tập và tư vấn tâm lý; GV mất nhà hoặc tài sản được trợ cấp, tạm ứng lương, hỗ trợ thiết bị dạy học và tâm lý.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cần điều chỉnh linh hoạt kế hoạch năm học, giảm áp lực kiểm tra, tổ chức dạy bù theo ca, ghép lớp hoặc học tại điểm tạm đảm bảo chất lượng tối thiểu. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu bão lũ để cập nhật thiệt hại, tình hình dạy học, hỗ trợ chỉ đạo kịp thời và điều chỉnh chương trình linh hoạt.

Mưa lũ ngày càng phức tạp và khó lường, không chỉ xảy ra ở vùng trũng, đồng bằng mà lan tới vùng cao, trung du và các đô thị ven biển, buộc ngành giáo dục phải có chiến lược dài hạn để bảo vệ HS, GV và cơ sở vật chất. Mọi trường học, kể cả nơi chưa từng ngập lụt, cần nâng cao cảnh giác, chuẩn bị đầy đủ quy trình phòng chống bão lũ và tập huấn hằng năm cho cán bộ, GV, HS.

VN cũng cần hoàn thiện khung "An toàn trường học", tích hợp giảm rủi ro thiên tai, an toàn hạ tầng và duy trì học tập sau thiên tai. Sự phối hợp giữa Bộ GD-ĐT, Bộ Xây dựng và cơ quan phòng chống thiên tai để đầu tư hạ tầng trường học có khả năng chống chịu đóng vai trò rất quan trọng.

Khi các trường chủ động và được tập huấn thường xuyên, thiệt hại sẽ giảm và việc học được duy trì, bảo đảm quyền học tập của hàng triệu HS sau thiên tai.

Tin liên quan

Đắk Lắk: Thầy cô cùng học sinh xắn tay dọn dẹp trường học sau lũ lụt

Đắk Lắk: Thầy cô cùng học sinh xắn tay dọn dẹp trường học sau lũ lụt

Trận lũ lịch sử khiến học sinh trên địa bàn phía đông tỉnh Đắk Lắk phải nghỉ học dài ngày. Sau khi lũ rút thầy, cô cùng học sinh giáo xắn tay dọn dẹp phòng học để sớm đón học sinh trở lại trường.

Khánh Hòa: Trường ngổn ngang bùn đất sau lũ lịch sử, chưa xác định ngày đi học

Trường học ở Khánh Hòa ngập bùn đất sau mưa lũ

Khám phá thêm chủ đề

chào ngày mới miền Trung Bộ GD-ĐT học sinh Mưa lũ bão lũ giáo dục miền Trung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận