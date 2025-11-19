Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trường học ở Khánh Hòa ngập bùn đất sau mưa lũ
Video Giáo dục

Bá Duy
19/11/2025 06:00 GMT+7

Nước vừa rút, nhiều trường học ở Khánh Hòa huy động giáo viên, phụ huynh và lực lượng chức năng dọn dẹp bùn lũ để kịp đón học sinh trở lại lớp. Hàng chục trường khác ở Khánh Hòa vẫn phải cho học sinh nghỉ học do mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Sau những ngày mưa như lớn kéo dài khiến nhiều nơi tại Khánh Hòa ngập lụt, ngày 18.11, nước vừa rút, nhiều trường học ở Khánh Hòa huy động giáo viên, phụ huynh và lực lượng chức năng dọn dẹp bùn lũ để kịp đón học sinh trở lại lớp. Tuy vậy, hàng chục trường khác vẫn phải cho học sinh nghỉ học do mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Trường học ở Khánh Hòa ngập bùn đất sau mưa lũ

Giáo viên Trường mầm non Vĩnh Thạnh (phường Tây Nha Trang) đang tất bật dọn dẹp để chuẩn bị đón học sinh trở lại.

Trước cổng Trường tiểu học Vĩnh Phương 1 (phường Bắc Nha Trang), lớp bùn dày vẫn còn đọng lại sau đợt mưa lũ vừa qua.

Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa cũng hỗ trợ dọn dẹp bùn lũ các trường học trên địa bàn.

Trường học ở Khánh Hòa ngập bùn đất sau mưa lũ- Ảnh 1.

Lớp bùn dày trước cổng Trường tiểu học Vĩnh Phương 1 (phường Bắc Nha Trang) sau mưa lũ

ẢNH: BÁ DUY

Thông tin từ lãnh đạo Trường tiểu học Vĩnh Thạnh cho biết đợt lụt này mực nước dâng cao hơn mọi năm. Do nước lên cao bất ngờ, một số đồ dùng, vở, viết và đồ trang trí lớp học bị ướt. Ngay khi nước rút, toàn bộ giáo viên đã tập trung dọn dẹp, nhưng công việc gặp nhiều khó khăn do lớp bùn non đóng dày.

Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng nên công tác dọn dẹp diễn ra nhanh chóng. Trường đã sẵn sàng đón học sinh quay lại lớp học.

Trước đó, do mưa lớn kéo dài gây ngập diện rộng, chiều tối 17.11, nhiều địa phương ở Khánh Hòa đã thông báo các trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 18.11.

Danh sách gồm các xã, phường: Bảo An, Phan Rang, Phước Hậu, Thuận Nam, Ninh Phước, Phước Dinh, Ninh Hòa, Tây Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh, Bắc Cam Ranh, Diên Lạc, Suối Hiệp, Diên Lâm…

