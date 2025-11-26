Giá tăng: Mừng và lo

Theo số liệu của Cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10.2025 tăng nhẹ 0,20% so với tháng trước, thêm 2,82% so với tháng 12.2024 và tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân kéo CPI tháng 10 tăng chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng theo chi phí nguyên liệu đầu vào và dịch vụ giáo dục các trường ngoài công lập tiếp tục tăng... Cứ ngỡ sau mưa lũ tháng 10, thị trường sẽ bình ổn trở lại thì thời gian qua, giá lương thực, thực phẩm, đặc biệt là rau xanh, tại nhiều thành phố lớn vẫn tăng mạnh, có loại tăng gấp đôi, có loại tăng gấp ba. Ngay cả thịt heo, dù "nằm sàn" khá lâu thì nay giá cũng bật tăng trở lại.

Cũng như tháng 10, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là mưa lũ kéo dài ảnh hưởng đến vùng trồng, vận chuyển..., khiến nguồn cung sụt giảm, chi phí tăng, kéo theo giá tăng. Đặc biệt mấy ngày gần đây, giá tiếp tục đội lên cao vì khan hàng. Giá hàng hóa tiêu dùng, thiết yếu tăng ngay trong giai đoạn cao điểm cuối năm kéo theo nỗi lo ảnh hưởng đến chỉ số CPI, ảnh hưởng đến sức mua trong nền kinh tế. Thực tế, hiện nhiều tỉnh thành trên cả nước đang triển khai tháng siêu khuyến mãi nhằm kích thích tiêu dùng, kích hoạt sản xuất mùa lễ, tết. Mặt bằng giá mới cao hơn thiết lập trong lúc này khiến các nhà sản xuất không khỏi phập phồng.

Thế nhưng, bên cạnh nỗi lo, việc giá tăng ở thời điểm này còn xuất phát từ tấm lòng nghĩa tình đang lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Ở khắp nơi trên cả nước, người dân, doanh nghiệp, nhà sản xuất có ít góp ít, có nhiều góp nhiều..., tất cả đang hướng về miền Trung ruột thịt.

Hôm qua, nhiều siêu thị, chợ ở TP.HCM "cháy hàng" bất chấp giá cả đã tăng khá mạnh so với trước đó. Nguyên nhân là người dân xếp hàng mua lương thực, thực phẩm cũng như nhiều mặt hàng thiết yếu để gửi đến đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng của mưa lũ. Trước đó, ngày 24.11, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM cũng ra thông báo ngừng tiếp nhận hàng cứu trợ vì hơn 1.000 tấn quần áo và hàng hóa thiết yếu được người dân quyên góp cứu trợ đồng bào vùng lũ miền Trung vẫn đang tồn kho tại các điểm tập kết... Đó chỉ là 2 trong nhiều câu chuyện mà chúng ta có thể gặp ở khắp mọi miền Tổ quốc hiện nay. Hàng từ TP.HCM chuyển ra, hàng từ các vùng trồng ưu tiên đưa về miền Trung, cộng thêm đường sá sạt lở, vận tải khó khăn, chi phí tăng. Thế nên, nguồn cung một số rau quả, thực phẩm về thành phố ít hơn, giá tăng hơn là điều đương nhiên. Giá tăng nhưng ấm lòng là ở chỗ này.

Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là "buông" cho giá cả thị trường muốn tăng đến đâu thì tăng. Vẫn cần những giải pháp, biện pháp kiểm soát để tránh tình trạng "tát giá theo mưa lũ", giãn lộ trình tăng giá hàng hóa, dịch vụ "tới hẹn lại lên", giảm thuế phí để hạ nhiệt thị trường...

Trong cao điểm cuối năm, kinh tế lo hoàn thành tăng trưởng, thị trường lo lạm phát vượt chỉ tiêu, doanh nghiệp lo kế hoạch, lương thưởng, người dân cũng ngổn ngang cơm áo gạo tiền. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là chung tay góp sức hỗ trợ tái thiết đời sống, nhà cửa, sinh kế cho bà con vùng lũ.

Ổn định mặt bằng giá cả chính là việc làm thiết thực, hiệu quả để hỗ trợ người dân vùng lũ nói riêng và cả nước nói chung trong bối cảnh kinh tế còn bộn bề hiện nay.