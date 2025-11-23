Quên mình trong lũ dữ

Có thể chính quyền địa phương, nhất là địa phương cấp xã, do địa bàn quá rộng sau khi sáp nhập, do điện cúp, sóng điện thoại không liên lạc được, đã không nghe thấy tiếng kêu khẩn thiết đó; nhưng các chú bộ đội, các anh công an, các lực lượng dân quân và những đội tình nguyện viên vẫn nghe được những tiếng kêu cầu cứu ấy. Và họ đang tiếp tục tiếp cận tới những vùng nguy hiểm, nước còn bao vây tứ bề ấy, một cách sớm nhất có thể. Những gói mì tôm, những bịch cháo nóng, thậm chí cả những đòn bánh tét mà chị em phụ nữ phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi đã và đang tiếp viện cho vùng lũ sẽ được sớm đến tay người dân bị mắc kẹt 3 - 4 ngày nay.

Không phải đợi đến khi nước rút một ít, trời tạnh mưa một ít, người ta mới thấy những sắc áo của công an và quân đội, thấy những chiếc áo xanh của lực lượng thanh niên xung kích và những đội tình nguyện viên; mà đội quân này đã có mặt ngay từ khi trời vẫn còn mưa như trút nước, gió vẫn còn đang rung giật tơi bời. Bằng đủ loại phương tiện, các anh đã có mặt ở hầu khắp các điểm nóng - nơi mà người dân gần như tuyệt vọng khi nước lũ cấp tập tràn về, trở tay không kịp.

Các anh đã phải thức xuyên trong nhiều đêm, phải nhịn đói hoặc ăn tạm những gói mì tôm trong nhiều ngày; các anh đã không còn thời gian để thay bộ quần áo khô ráo, thậm chí phải "nhịn" luôn cả những nhu cầu nhỏ nhất của con người, để làm sao tiếp cận với người dân cần được giúp sức một cách sớm nhất và nhanh nhất.

Các phương tiện truyền thông những ngày qua, nhất là những ngày diễn ra lũ dữ, đã tràn ngập thông tin, hình ảnh về tình cảnh khốn cùng của người dân vùng lũ. Cả nước như nín thở dõi theo từng centimet nước lên để cùng lo âu, cùng hồi hộp và cùng vỡ òa mỗi khi những chiếc xuồng cứu hộ tiếp cận và đưa được người dân ra khỏi nơi nguy hiểm. Hàng ngàn cánh tay chới với đưa lên trong tuyệt vọng khi lũ ập về và cũng có hàng trăm cánh tay của các anh bộ đội, công an và thanh niên xung kích đã chìa ra làm điểm tựa khi người dân gặp nạn. Nhìn vào những ánh mắt như lạc thần của các cụ già, các bà mẹ, ta vẫn thấy ánh lên những lời ơn nghĩa thẳm sâu tận đáy lòng.

Nơi nào khó, có các anh! Đó như mệnh lệnh của Tổ quốc và nhân dân đã giao phó. Còn nhớ 5 năm trước (2020), đợt lở núi ở Rào Trăng (Thừa Thiên-Huế) đã cướp đi sinh mạng của 13 người lính khi họ tìm cách tiếp cận với những tiếng kêu cứu của những người công nhân bị mắc kẹt trên công trường.

Cách đây 2 năm (2023), các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ cứu hộ tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) cũng đã hy sinh sau trận lở núi. Rất nhiều tấm gương hy sinh của các chiến sĩ công an và bộ đội khi làm nhiệm vụ cứu dân trong thiên tai hoạn nạn. Nhân dân luôn ghi lòng tạc dạ về sự hy sinh quên mình đó của các anh.

Trận lũ lịch sử đã đi qua, nhưng hậu quả mà nó để lại sẽ không đong đếm được. Một lần nữa, đội quân từng cứu dân trong lũ dữ trở lại những nơi còn ngổn ngang bùn lầy và cây đổ để giúp dân gượng dậy sau trận lũ tang thương này.

Một lời cảm ơn gửi đến các anh vẫn là chưa đủ về sự hy sinh vô bờ bến ấy.