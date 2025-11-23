Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chào ngày mới

Quên mình trong lũ dữ

Trần Đăng
Trần Đăng
23/11/2025 06:01 GMT+7

Sau hơn một ngày nước rút, nhưng hàng vạn người dân ở những vùng dọc theo các sông lớn thuộc Nam Trung bộ, đặc biệt là cư dân sống phía đông của tỉnh Đắk Lắk thuộc hạ du sông Ba vẫn còn bị cô lập. Những tiếng kêu cứu vẫn vang đâu đó trong các thôn cùng, xóm vắng - những nơi rất xa tỉnh lộ, hương lộ.

Có thể chính quyền địa phương, nhất là địa phương cấp xã, do địa bàn quá rộng sau khi sáp nhập, do điện cúp, sóng điện thoại không liên lạc được, đã không nghe thấy tiếng kêu khẩn thiết đó; nhưng các chú bộ đội, các anh công an, các lực lượng dân quân và những đội tình nguyện viên vẫn nghe được những tiếng kêu cầu cứu ấy. Và họ đang tiếp tục tiếp cận tới những vùng nguy hiểm, nước còn bao vây tứ bề ấy, một cách sớm nhất có thể. Những gói mì tôm, những bịch cháo nóng, thậm chí cả những đòn bánh tét mà chị em phụ nữ phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi đã và đang tiếp viện cho vùng lũ sẽ được sớm đến tay người dân bị mắc kẹt 3 - 4 ngày nay. 

Không phải đợi đến khi nước rút một ít, trời tạnh mưa một ít, người ta mới thấy những sắc áo của công an và quân đội, thấy những chiếc áo xanh của lực lượng thanh niên xung kích và những đội tình nguyện viên; mà đội quân này đã có mặt ngay từ khi trời vẫn còn mưa như trút nước, gió vẫn còn đang rung giật tơi bời. Bằng đủ loại phương tiện, các anh đã có mặt ở hầu khắp các điểm nóng - nơi mà người dân gần như tuyệt vọng khi nước lũ cấp tập tràn về, trở tay không kịp.

Các anh đã phải thức xuyên trong nhiều đêm, phải nhịn đói hoặc ăn tạm những gói mì tôm trong nhiều ngày; các anh đã không còn thời gian để thay bộ quần áo khô ráo, thậm chí phải "nhịn" luôn cả những nhu cầu nhỏ nhất của con người, để làm sao tiếp cận với người dân cần được giúp sức một cách sớm nhất và nhanh nhất.

Các phương tiện truyền thông những ngày qua, nhất là những ngày diễn ra lũ dữ, đã tràn ngập thông tin, hình ảnh về tình cảnh khốn cùng của người dân vùng lũ. Cả nước như nín thở dõi theo từng centimet nước lên để cùng lo âu, cùng hồi hộp và cùng vỡ òa mỗi khi những chiếc xuồng cứu hộ tiếp cận và đưa được người dân ra khỏi nơi nguy hiểm. Hàng ngàn cánh tay chới với đưa lên trong tuyệt vọng khi lũ ập về và cũng có hàng trăm cánh tay của các anh bộ đội, công an và thanh niên xung kích đã chìa ra làm điểm tựa khi người dân gặp nạn. Nhìn vào những ánh mắt như lạc thần của các cụ già, các bà mẹ, ta vẫn thấy ánh lên những lời ơn nghĩa thẳm sâu tận đáy lòng.

Nơi nào khó, có các anh! Đó như mệnh lệnh của Tổ quốc và nhân dân đã giao phó. Còn nhớ 5 năm trước (2020), đợt lở núi ở Rào Trăng (Thừa Thiên-Huế) đã cướp đi sinh mạng của 13 người lính khi họ tìm cách tiếp cận với những tiếng kêu cứu của những người công nhân bị mắc kẹt trên công trường.

Cách đây 2 năm (2023), các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ cứu hộ tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) cũng đã hy sinh sau trận lở núi. Rất nhiều tấm gương hy sinh của các chiến sĩ công an và bộ đội khi làm nhiệm vụ cứu dân trong thiên tai hoạn nạn. Nhân dân luôn ghi lòng tạc dạ về sự hy sinh quên mình đó của các anh.

Trận lũ lịch sử đã đi qua, nhưng hậu quả mà nó để lại sẽ không đong đếm được. Một lần nữa, đội quân từng cứu dân trong lũ dữ trở lại những nơi còn ngổn ngang bùn lầy và cây đổ để giúp dân gượng dậy sau trận lũ tang thương này.

Một lời cảm ơn gửi đến các anh vẫn là chưa đủ về sự hy sinh vô bờ bến ấy.

Tin liên quan

Chìa khóa thông tin giữa thiên tai

Chìa khóa thông tin giữa thiên tai

Việc minh bạch thông tin luôn đóng vai trò quan trọng, nhất là khi xảy ra những vấn đề bất ổn như thiên tai.

Công bằng thuế

Bài học về sự tri ân

Khám phá thêm chủ đề

lũ dữ vùng lũ Cứu hộ tỉnh Đắk Lắk Quên mình trong lũ dữ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận